Land Rover tarixidagi eng xavfli ekspeditsiya: Daryen boʻshligʻini zabt etish

·24·Avto
Land Rover tarixidagi eng xavfli ekspeditsiya: Daryen boʻshligʻini zabt etish

Avtomobil olami tarixida shunday voqealar borki, ular nafaqat texnikaning chidamliligini, balki inson irodasining naqadar yuksakligini ham isbotlaydi. 1960-yillarning boshida Land Rover avtomobillari dunyodagi eng oʻtib boʻlmas va xavfli hududlardan biri — Shimoliy va Janubiy Amerikani ajratib turuvchi Daryen boʻshligʻini (Darién Gap) kesib oʻtishga muvaffaq boʻlgan edi. Ushbu ekspeditsiya oʻsha paytdagi Pan-Amerika magistralini qurish loyihasining bir qismi sifatida amalga oshirilgan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Autocar nashrining 1961-yilgi sonida jurnalist Richard Bevir ushbu sayohat haqida yozar ekan, kelajakda bu hududlar orqali ravon yoʻllarda sayohat qilish mumkinligiga katta umid bogʻlagan edi. Uning bashoratiga koʻra, bir necha yildan soʻng haydovchilar oʻz turmush oʻrtoqlari bilan ushbu junglilar boʻylab yuqori tezlikda harakatlanib, tabiat goʻzalligidan bahra olishlari kerak edi. Biroq, oradan oʻn yillar oʻtgan boʻlsa-da, Daryen boʻshligʻi hamon dunyoning eng yovvoyi va xavfli nuqtalaridan biri boʻlib qolmoqda.

Jungli ichidagi kurash va texnik sinov

Land Rover jamoasi duch kelgan toʻsiqlar oddiy yoʻlsizlikdan ancha murakkabroq edi. Zich oʻrmonlar, botqoqliklar va daryolar avtomobillarning har bir metr masofani bosib oʻtishi uchun soatlab vaqt sarflashni talab qilardi. Ekspeditsiya aʼzolari koʻpincha yoʻlni qoʻlda ochishga, daraxtlarni kesishga va loyga botgan mashinalarni tortib olishga majbur boʻlishgan. Bu jarayon nafaqat haydovchilarning jismoniy tayyorgarligini, balki Land Rover dvigatellari va shassilarining ekstremal sharoitlarga bardoshliligini ham sinovdan oʻtkazdi.

Oʻsha davrdagi muhandislik yutuqlari bugungi zamonaviy krossoverlar va yoʻltanlamaslar uchun poydevor boʻlib xizmat qildi. Land Rover Series II modellari ushbu safarda oʻzining soddaligi va taʼmirlashga osonligi bilan ajralib turdi. Elektronika deyarli mavjud boʻlmagan davrda, sof mexanik quvvat va tortish kuchi yordamida jungli botqoqliklarini yengib oʻtish haqiqiy jasorat hisoblanardi.

Pan-Amerika magistrali va amalga oshmagan orzular

Richard Bevir oʻz maqolasida Pan-Amerika magistrali loyihasi tez orada yakunlanishiga ishongan edi. Uning tasavvurida Daryen boʻshligʻi orqali oʻtuvchi silliq va tekis yoʻllar butun qitʼani bogʻlashi kerak edi. Ammo tabiat va siyosiy toʻsiqlar bu loyihaning toʻliq amalga oshishiga yoʻl qoʻymadi. Bugungi kunda ham ushbu hudud avtomobil yoʻllari uzilib qolgan yagona nuqta boʻlib, u yerda faqat maxsus tayyorlangan yoʻltanlamaslar yoki piyoda sayyohlar harakatlanishi mumkin.

Oʻzbekistonlik avtomobil ishqibozlari uchun ham ushbu tarixiy voqea qiziqarli ahamiyatga ega. Mamlakatimizda Land Rover va uning Range Rover kabi hashamatli modellari koʻproq shahar yoʻllarida uchrasa-da, brendning asl ildizlari aynan mana shunday shafqatsiz ekspeditsiyalarga borib taqaladi. Bu kabi tarixiy maʼlumotlar brendning nufuzi va uning texnik imkoniyatlariga boʻlgan ishonchni mustahkamlaydi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Land Rover avtomobillarining Daryen boʻshligʻini zabt etishi avtomobilsozlik tarixidagi eng yorqin sahifalardan biridir. Garchi zamonaviy texnologiyalar bizga qulaylik taqdim etsa-da, 60 yil oldingi mexanik chidamlilik va inson matonati hamon hayratlanarli boʻlib qolmoqda. Autocar maʼlumotlariga koʻra, oʻsha davrdagi ekspeditsiya tajribasi keyinchalik barcha yoʻltanlamas avtomobillar dizayniga oʻz taʼsirini oʻtkazgan.

Land RoverAvtomobil TarixiEkspeditsiyaYoʻltanlamasDaryen Boʻshligʻi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ferrari 14 yillik tanaffusdan soʻng mexanik uzatmalar qutisini qaytardiFerrari 14 yillik tanaffusdan soʻng mexanik uzatmalar qutisini qaytardiKecha, 23:56Yandex yonilgʻi bor joylarni koʻrsatuvchi interaktiv xaritani sinovdan oʻtkazmoqdaYandex yonilgʻi bor joylarni koʻrsatuvchi interaktiv xaritani sinovdan oʻtkazmoqdaKecha, 21:22Elektromobilni uyda arzon quvvatlantirish sirlari: Xarajatlarni qanday kamaytirish mumkin?Elektromobilni uyda arzon quvvatlantirish sirlari: Xarajatlarni qanday kamaytirish mumkin?Kecha, 20:53Sunʼiy intellekt yoʻllarda: Britaniya xavfsizlikni taʼminlashning yangi bosqichiga oʻtmoqdaSunʼiy intellekt yoʻllarda: Britaniya xavfsizlikni taʼminlashning yangi bosqichiga oʻtmoqdaKecha, 19:52Renault Scenic E-Tech: Oilaviy elektromobillar bozorida yangi yetakchiRenault Scenic E-Tech: Oilaviy elektromobillar bozorida yangi yetakchiKecha, 17:59Alpine kompaniyasi yangi avlod A110 elektromobili prototipini namoyish etadiAlpine kompaniyasi yangi avlod A110 elektromobili prototipini namoyish etadiKecha, 12:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
Audi Nuvolari superkarini taqdim etdi: 987 ot kuchi va 350 km/soatdan yuqori tezlik
Audi Nuvolari superkarini taqdim etdi: 987 ot kuchi va 350 km/soatdan yuqori tezlik