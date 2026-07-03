Land Rover tarixidagi eng xavfli ekspeditsiya: Daryen boʻshligʻini zabt etish
Avtomobil olami tarixida shunday voqealar borki, ular nafaqat texnikaning chidamliligini, balki inson irodasining naqadar yuksakligini ham isbotlaydi. 1960-yillarning boshida Land Rover avtomobillari dunyodagi eng oʻtib boʻlmas va xavfli hududlardan biri — Shimoliy va Janubiy Amerikani ajratib turuvchi Daryen boʻshligʻini (Darién Gap) kesib oʻtishga muvaffaq boʻlgan edi. Ushbu ekspeditsiya oʻsha paytdagi Pan-Amerika magistralini qurish loyihasining bir qismi sifatida amalga oshirilgan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Autocar nashrining 1961-yilgi sonida jurnalist Richard Bevir ushbu sayohat haqida yozar ekan, kelajakda bu hududlar orqali ravon yoʻllarda sayohat qilish mumkinligiga katta umid bogʻlagan edi. Uning bashoratiga koʻra, bir necha yildan soʻng haydovchilar oʻz turmush oʻrtoqlari bilan ushbu junglilar boʻylab yuqori tezlikda harakatlanib, tabiat goʻzalligidan bahra olishlari kerak edi. Biroq, oradan oʻn yillar oʻtgan boʻlsa-da, Daryen boʻshligʻi hamon dunyoning eng yovvoyi va xavfli nuqtalaridan biri boʻlib qolmoqda.
Jungli ichidagi kurash va texnik sinovLand Rover jamoasi duch kelgan toʻsiqlar oddiy yoʻlsizlikdan ancha murakkabroq edi. Zich oʻrmonlar, botqoqliklar va daryolar avtomobillarning har bir metr masofani bosib oʻtishi uchun soatlab vaqt sarflashni talab qilardi. Ekspeditsiya aʼzolari koʻpincha yoʻlni qoʻlda ochishga, daraxtlarni kesishga va loyga botgan mashinalarni tortib olishga majbur boʻlishgan. Bu jarayon nafaqat haydovchilarning jismoniy tayyorgarligini, balki Land Rover dvigatellari va shassilarining ekstremal sharoitlarga bardoshliligini ham sinovdan oʻtkazdi.
Oʻsha davrdagi muhandislik yutuqlari bugungi zamonaviy krossoverlar va yoʻltanlamaslar uchun poydevor boʻlib xizmat qildi. Land Rover Series II modellari ushbu safarda oʻzining soddaligi va taʼmirlashga osonligi bilan ajralib turdi. Elektronika deyarli mavjud boʻlmagan davrda, sof mexanik quvvat va tortish kuchi yordamida jungli botqoqliklarini yengib oʻtish haqiqiy jasorat hisoblanardi.
Pan-Amerika magistrali va amalga oshmagan orzularRichard Bevir oʻz maqolasida Pan-Amerika magistrali loyihasi tez orada yakunlanishiga ishongan edi. Uning tasavvurida Daryen boʻshligʻi orqali oʻtuvchi silliq va tekis yoʻllar butun qitʼani bogʻlashi kerak edi. Ammo tabiat va siyosiy toʻsiqlar bu loyihaning toʻliq amalga oshishiga yoʻl qoʻymadi. Bugungi kunda ham ushbu hudud avtomobil yoʻllari uzilib qolgan yagona nuqta boʻlib, u yerda faqat maxsus tayyorlangan yoʻltanlamaslar yoki piyoda sayyohlar harakatlanishi mumkin.
Oʻzbekistonlik avtomobil ishqibozlari uchun ham ushbu tarixiy voqea qiziqarli ahamiyatga ega. Mamlakatimizda Land Rover va uning Range Rover kabi hashamatli modellari koʻproq shahar yoʻllarida uchrasa-da, brendning asl ildizlari aynan mana shunday shafqatsiz ekspeditsiyalarga borib taqaladi. Bu kabi tarixiy maʼlumotlar brendning nufuzi va uning texnik imkoniyatlariga boʻlgan ishonchni mustahkamlaydi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Land Rover avtomobillarining Daryen boʻshligʻini zabt etishi avtomobilsozlik tarixidagi eng yorqin sahifalardan biridir. Garchi zamonaviy texnologiyalar bizga qulaylik taqdim etsa-da, 60 yil oldingi mexanik chidamlilik va inson matonati hamon hayratlanarli boʻlib qolmoqda. Autocar maʼlumotlariga koʻra, oʻsha davrdagi ekspeditsiya tajribasi keyinchalik barcha yoʻltanlamas avtomobillar dizayniga oʻz taʼsirini oʻtkazgan.
…