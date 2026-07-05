Alpine va Lacoste hamkorlikda noyob A290 elektr ralli xetchbekini taqdim etdi
Fransiyaning ikki afsonaviy brendi — Alpine avtomobilsozlik kompaniyasi va Lacoste moda uyi oʻzaro hamkorlikda A290 modelining maxsus ralli versiyasini namoyish etdi. Ushbu loyiha nafaqat texnik mukammallik, balki yuqori moda va sport estetikasining uygʻunlashuvi sifatida soha mutaxassislari eʼtiborini tortmoqda. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi konseptual xetchbek brendlar asoschilari Jan Redele va Rene Lacoste falsafasini oʻzida mujassam etgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Avtomobilning tashqi koʻrinishi Alpine togʻ tizmalarini eslatuvchi muzli oq-koʻk rangda ishlangan boʻlib, uning asosiy detallari Lacoste timsoli boʻlgan timsoh rangiga monand yorqin qizil elementlar bilan boyitilgan. Dizaynerlar aerodinamik qismlar, yoritish tizimi va old qoplamalarda qizil rangdan ustalik bilan foydalanganlar. Bu esa mashinaga ham agressiv, ham nafis qiyofa bagʻishlagan.
Dizayndagi noodatiy yechimlar va timsoh ramziLoyiha doirasidagi eng hayratlanarli oʻzgarish avtomobilning orqa qismida kuzatiladi. Anʼanaviy orqa oyna oʻrniga bu yerda qizil rangli ulkan timsoh boshi shaklidagi element oʻrnatilgan. Ushbu noodatiy yechim spoyler bilan yaxlit tarzda ishlangan boʻlib, brendning oʻziga xosligini taʼkidlaydi. Qizigʻi shundaki, avtomobilning turli qismlarida jami 290 ta kichik timsoh tasviri yashirilgan boʻlib, bu modelning A290 nomiga ishora qiladi.
Mashina saloniga kirganda haydovchini toʻliq qizil rangli muhit qarshi oladi. Ichki bezakda Lacoste polo koʻylaklari uchun xos boʻlgan "petit pique" matosidan foydalanilgan. Oʻrindiqlardagi timsoh kashtalari esa aynan brend kiyimlariga logotip tayyorlovchi Potencier ustaxonasi tomonidan tikilgan. Oʻrindiqlarning ayrim qismlari Erpro kompaniyasi tomonidan 3D-printerda yengil konstruktsiyalar asosida tayyorlangan, bu esa vaznni kamaytirishga xizmat qiladi.
Texnik imkoniyatlar va ralli merosiTashqi koʻrinishi modaga yoʻnaltirilgan boʻlsa-da, Alpine A290 texnik jihatdan haqiqiy poyga avtomobili boʻlib qolmoqda. Uning asosini mijozlar sporti uchun moʻljallangan A290 Rallye modeli tashkil etadi. Quyidagi texnik xususiyatlar avtomobilning poyga xarakterini belgilab beradi:
- Kengaytirilgan gʻildirak arkalari va kengroq iz (koleya);
- Tom qismidagi funksional havo soʻrgich va yirik orqa antikano;
- Ochiq uglerod tolasidan (karbon) tayyorlangan aerodinamik elementlar;
- Kuchaytirilgan podveska va maxsus ralli tormoz tizimi.
Ushbu hamkorlik doirasida faqat avtomobil bilan cheklanib qolinmadi. Kompaniyalar tennis va avtosport estetikasini birlashtirgan maxsus kiyimlar kolleksiyasini ham taqdim etishdi. Bu kabi loyihalar Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham trendga chiqayotgan elektromobillar va brendlar kollaboratsiyasiga boʻlgan qiziqishni yanada oshirishi shubhasiz.
…