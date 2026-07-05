Alpine va Lacoste hamkorlikda noyob A290 elektr ralli xetchbekini taqdim etdi

·0·Avto
Alpine va Lacoste hamkorlikda noyob A290 elektr ralli xetchbekini taqdim etdi

Fransiyaning ikki afsonaviy brendi — Alpine avtomobilsozlik kompaniyasi va Lacoste moda uyi oʻzaro hamkorlikda A290 modelining maxsus ralli versiyasini namoyish etdi. Ushbu loyiha nafaqat texnik mukammallik, balki yuqori moda va sport estetikasining uygʻunlashuvi sifatida soha mutaxassislari eʼtiborini tortmoqda. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi konseptual xetchbek brendlar asoschilari Jan Redele va Rene Lacoste falsafasini oʻzida mujassam etgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Avtomobilning tashqi koʻrinishi Alpine togʻ tizmalarini eslatuvchi muzli oq-koʻk rangda ishlangan boʻlib, uning asosiy detallari Lacoste timsoli boʻlgan timsoh rangiga monand yorqin qizil elementlar bilan boyitilgan. Dizaynerlar aerodinamik qismlar, yoritish tizimi va old qoplamalarda qizil rangdan ustalik bilan foydalanganlar. Bu esa mashinaga ham agressiv, ham nafis qiyofa bagʻishlagan.

Dizayndagi noodatiy yechimlar va timsoh ramzi

Loyiha doirasidagi eng hayratlanarli oʻzgarish avtomobilning orqa qismida kuzatiladi. Anʼanaviy orqa oyna oʻrniga bu yerda qizil rangli ulkan timsoh boshi shaklidagi element oʻrnatilgan. Ushbu noodatiy yechim spoyler bilan yaxlit tarzda ishlangan boʻlib, brendning oʻziga xosligini taʼkidlaydi. Qizigʻi shundaki, avtomobilning turli qismlarida jami 290 ta kichik timsoh tasviri yashirilgan boʻlib, bu modelning A290 nomiga ishora qiladi.

Mashina saloniga kirganda haydovchini toʻliq qizil rangli muhit qarshi oladi. Ichki bezakda Lacoste polo koʻylaklari uchun xos boʻlgan "petit pique" matosidan foydalanilgan. Oʻrindiqlardagi timsoh kashtalari esa aynan brend kiyimlariga logotip tayyorlovchi Potencier ustaxonasi tomonidan tikilgan. Oʻrindiqlarning ayrim qismlari Erpro kompaniyasi tomonidan 3D-printerda yengil konstruktsiyalar asosida tayyorlangan, bu esa vaznni kamaytirishga xizmat qiladi.

Texnik imkoniyatlar va ralli merosi

Tashqi koʻrinishi modaga yoʻnaltirilgan boʻlsa-da, Alpine A290 texnik jihatdan haqiqiy poyga avtomobili boʻlib qolmoqda. Uning asosini mijozlar sporti uchun moʻljallangan A290 Rallye modeli tashkil etadi. Quyidagi texnik xususiyatlar avtomobilning poyga xarakterini belgilab beradi:

  • Kengaytirilgan gʻildirak arkalari va kengroq iz (koleya);
  • Tom qismidagi funksional havo soʻrgich va yirik orqa antikano;
  • Ochiq uglerod tolasidan (karbon) tayyorlangan aerodinamik elementlar;
  • Kuchaytirilgan podveska va maxsus ralli tormoz tizimi.
Elektr quvvat qurilmasi ralli sharoitidagi ogʻir yuklamalarga chidamli qilib sozlangan boʻlib, barqaror quvvat uzatishni taʼminlaydi. Bu esa elektr transport vositalarining nafaqat shahar koʻchalarida, balki ekstremal sport turlarida ham raqobatbardosh ekanini koʻrsatadi.

Ushbu hamkorlik doirasida faqat avtomobil bilan cheklanib qolinmadi. Kompaniyalar tennis va avtosport estetikasini birlashtirgan maxsus kiyimlar kolleksiyasini ham taqdim etishdi. Bu kabi loyihalar Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham trendga chiqayotgan elektromobillar va brendlar kollaboratsiyasiga boʻlgan qiziqishni yanada oshirishi shubhasiz.

AlpineLacosteElektromobilRalliDizayn
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Denza Z Roadster dunyo sahnasiga chiqmoqda: 1582 ot kuchiga ega Xitoy superkariDenza Z Roadster dunyo sahnasiga chiqmoqda: 1582 ot kuchiga ega Xitoy superkariBugun, 06:29AvtoVAZ yangi SKM M7 minivenini bozorga chiqardi: Ilk xaridor va texnik xususiyatlarAvtoVAZ yangi SKM M7 minivenini bozorga chiqardi: Ilk xaridor va texnik xususiyatlarBugun, 04:23Mercedes-Benz Shtutgart koʻchalariga ilk eEconic elektr chiqindi tashuvchilarini chiqardiMercedes-Benz Shtutgart koʻchalariga ilk eEconic elektr chiqindi tashuvchilarini chiqardiBugun, 02:54BMW va ALPINA ittifoqi: 2027-yilda yangi avlod lyuks modellari taqdim etiladiBMW va ALPINA ittifoqi: 2027-yilda yangi avlod lyuks modellari taqdim etiladiBugun, 00:51Volkswagen afsonaviy 2.0 TDI dvigatelidan voz kechmoqda: Dizel davri yakunlanmoqdaVolkswagen afsonaviy 2.0 TDI dvigatelidan voz kechmoqda: Dizel davri yakunlanmoqdaBugun, 00:29Zoox robotaksilari yangi muammoga duch keldi: Yoʻlovchilar haydovchisiz salonda oʻzini tuta olmayaptiZoox robotaksilari yangi muammoga duch keldi: Yoʻlovchilar haydovchisiz salonda oʻzini tuta olmayaptiKecha, 22:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Rossiyada Li Auto krossoverlari narxi keskin pasaydi: Chegirmalar eʻlon qilindi
Rossiyada Li Auto krossoverlari narxi keskin pasaydi: Chegirmalar eʻlon qilindi