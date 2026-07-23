Renault va Geely hamkorligida yaratilgan 544 ot kuchiga ega yangi V6 dvigateli ishga tushirildi
Avtomobil sanoatining ikki giganti — Renault Group va Geely oʻrtasidagi strategik hamkorlik oʻzining ilk mevasini berdi. Horse Powertrain qoʻshma korxonasi oʻzining eng yangi va yuqori texnologiyali HORSE W30 dvigatelining birinchi prototipini muvaffaqiyatli ishga tushirdi. Ushbu voqea jahon avtomobil bozorida ichki yonuv dvigatellari hali ham oʻz dolzarbligini yoʻqotmaganini va gibrid texnologiyalar yangi bosqichga chiqayotganini anglatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Xitoyning Ningbo shahridagi muhandislik markazida oʻtkazilgan sinovlar yangi agregatning toʻliq ishga layoqatli ekanini tasdiqladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu loyiha nafaqat Renault va Geely, balki Saudi Aramco kompaniyasi ishtirokidagi ulkan alyansning mahsulidir. Endilikda muhandislar dvigatelni nozik sozlash, boshqaruv tizimini kalibrlash va uni seriyali ishlab chiqarishga tayyorlash bosqichiga oʻtishadi.
Texnik imkoniyatlar va quvvatHORSE W30 dvigateli 90 darajali burchak ostida joylashgan V-simon olti silindrli (V6) konstruksiyaga ega. Ikkita turbokompressor bilan jihozlangan ushbu agregat sozlamalariga qarab 350 dan 400 kW gacha (taxminan 476–544 ot kuchi) quvvat bera oladi. Burilish momenti esa 600 dan 700 N·m gacha yetadi, bu esa uni zamonaviy sportkarlar va ogʻir yoʻltanlamaslar uchun ideal tanlovga aylantiradi.
Dvigatelning oʻziga xos jihati uning universal konstruksiyasidir. U quyidagi avtomobil turlarida qoʻllanilishi mumkin:
- Klassik gibridlar (HEV);
- Tashqi manbadan quvvatlanuvchi gibridlar (PHEV);
- Masofani uzaytiruvchi gibrid tizimlar (REEV);
- Anʼanaviy benzinli avtomobillar.
Global alyans va kelajak rejalariHorse Powertrain kompaniyasi Renault kompaniyasiga tegishli Horse Technologies va Geely tarkibidagi Aurobay boʻlinmalarining birlashishi natijasida tashkil etilgan. Hozirda har ikki avtogigant korxonaning 45 foizdan ulushiga ega boʻlsa, qolgan 10 foiz Saudi Aramco energetika kompaniyasiga tegishli. Kompaniyaning bosh qarorgohi Londonda joylashgan boʻlib, u global miqyosda 18 ta ishlab chiqarish maydonchasi va beshta muhandislik markaziga ega.
Ushbu yangi dvigatel nafaqat Renault va Geely modellarida, balki alyansga aloqador boʻlgan Volvo Cars, Proton va Nissan kabi brendlarning kelajakdagi avtomobillarida ham qoʻllanilishi kutilmoqda. Oʻzbekiston bozori uchun ham bu yangilik ahamiyatli, chunki Geely brendi mamlakatimizda rasman taqdim etilgan va uning gibrid modellari ommalashib bormoqda.
Mutaxassislarning fikricha, HORSE W30 dvigatelining muvaffaqiyati anʼanaviy yonilgʻi dvigatellarini elektrlashtirish bilan uygʻunlashtirishda yangi standartlarni belgilaydi. Bu esa ekologik talablar kuchayib borayotgan bir paytda, haydovchilarga yuqori quvvat va dinamikani saqlab qolish imkonini beradi.
…