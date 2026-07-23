Renault va Geely hamkorligida yaratilgan 544 ot kuchiga ega yangi V6 dvigateli ishga tushirildi

·18·Avto
Renault va Geely hamkorligida yaratilgan 544 ot kuchiga ega yangi V6 dvigateli ishga tushirildi

Avtomobil sanoatining ikki giganti — Renault Group va Geely oʻrtasidagi strategik hamkorlik oʻzining ilk mevasini berdi. Horse Powertrain qoʻshma korxonasi oʻzining eng yangi va yuqori texnologiyali HORSE W30 dvigatelining birinchi prototipini muvaffaqiyatli ishga tushirdi. Ushbu voqea jahon avtomobil bozorida ichki yonuv dvigatellari hali ham oʻz dolzarbligini yoʻqotmaganini va gibrid texnologiyalar yangi bosqichga chiqayotganini anglatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Xitoyning Ningbo shahridagi muhandislik markazida oʻtkazilgan sinovlar yangi agregatning toʻliq ishga layoqatli ekanini tasdiqladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu loyiha nafaqat Renault va Geely, balki Saudi Aramco kompaniyasi ishtirokidagi ulkan alyansning mahsulidir. Endilikda muhandislar dvigatelni nozik sozlash, boshqaruv tizimini kalibrlash va uni seriyali ishlab chiqarishga tayyorlash bosqichiga oʻtishadi.

Texnik imkoniyatlar va quvvat

HORSE W30 dvigateli 90 darajali burchak ostida joylashgan V-simon olti silindrli (V6) konstruksiyaga ega. Ikkita turbokompressor bilan jihozlangan ushbu agregat sozlamalariga qarab 350 dan 400 kW gacha (taxminan 476–544 ot kuchi) quvvat bera oladi. Burilish momenti esa 600 dan 700 N·m gacha yetadi, bu esa uni zamonaviy sportkarlar va ogʻir yoʻltanlamaslar uchun ideal tanlovga aylantiradi.

Dvigatelning oʻziga xos jihati uning universal konstruksiyasidir. U quyidagi avtomobil turlarida qoʻllanilishi mumkin:

  • Klassik gibridlar (HEV);
  • Tashqi manbadan quvvatlanuvchi gibridlar (PHEV);
  • Masofani uzaytiruvchi gibrid tizimlar (REEV);
  • Anʼanaviy benzinli avtomobillar.
Yangi dvigatelning solishtirma quvvati har bir litr ish hajmiga 110 kW dan toʻgʻri keladi. Bu koʻrsatkich eng zamonaviy va yuqori samaradorlikka ega dvigatellar darajasiga mos keladi. Horse Powertrain vakillarining taʼkidlashicha, HORSE W30 birinchi marta 2026-yilgi Pekin xalqaro avtosalonida keng jamoatchilikka namoyish etilishi rejalashtirilgan.

Global alyans va kelajak rejalari

Horse Powertrain kompaniyasi Renault kompaniyasiga tegishli Horse Technologies va Geely tarkibidagi Aurobay boʻlinmalarining birlashishi natijasida tashkil etilgan. Hozirda har ikki avtogigant korxonaning 45 foizdan ulushiga ega boʻlsa, qolgan 10 foiz Saudi Aramco energetika kompaniyasiga tegishli. Kompaniyaning bosh qarorgohi Londonda joylashgan boʻlib, u global miqyosda 18 ta ishlab chiqarish maydonchasi va beshta muhandislik markaziga ega.

Ushbu yangi dvigatel nafaqat Renault va Geely modellarida, balki alyansga aloqador boʻlgan Volvo Cars, Proton va Nissan kabi brendlarning kelajakdagi avtomobillarida ham qoʻllanilishi kutilmoqda. Oʻzbekiston bozori uchun ham bu yangilik ahamiyatli, chunki Geely brendi mamlakatimizda rasman taqdim etilgan va uning gibrid modellari ommalashib bormoqda.

Mutaxassislarning fikricha, HORSE W30 dvigatelining muvaffaqiyati anʼanaviy yonilgʻi dvigatellarini elektrlashtirish bilan uygʻunlashtirishda yangi standartlarni belgilaydi. Bu esa ekologik talablar kuchayib borayotgan bir paytda, haydovchilarga yuqori quvvat va dinamikani saqlab qolish imkonini beradi.

RenaultGeelyHorse PowertrainV6 DvigatelAvto Yangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

KamAZ 2028-yilda toʻliq haydovchisiz yuk mashinalarini yoʻlga chiqarishni rejalashtirmoqdaKamAZ 2028-yilda toʻliq haydovchisiz yuk mashinalarini yoʻlga chiqarishni rejalashtirmoqdaKecha, 19:53Xitoyda haydovchisiz yuk mashinalari yo‘lga chiqdiXitoyda haydovchisiz yuk mashinalari yo‘lga chiqdiKecha, 18:32Geely Yevropada oʻzining ilk zavodiga ega boʻladi: Ford bilan kelishuvga erishildiGeely Yevropada oʻzining ilk zavodiga ega boʻladi: Ford bilan kelishuvga erishildiKecha, 16:53Yangi elektromobil Matiz O‘zbekistonda ishlab chiqariladimi? Rasmiy javobYangi elektromobil Matiz O‘zbekistonda ishlab chiqariladimi? Rasmiy javobKecha, 16:49Elektromobillar davrida haydash zavqi: Torque vectoring tizimi nega muhim?Elektromobillar davrida haydash zavqi: Torque vectoring tizimi nega muhim?Kecha, 15:51Ford va Geely hamkorlikda yangi krossover ishlab chiqaradi: Valensiyadagi zavod saqlab qolindiFord va Geely hamkorlikda yangi krossover ishlab chiqaradi: Valensiyadagi zavod saqlab qolindiKecha, 14:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan