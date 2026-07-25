Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlar

·15·Avto
Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlar

Bugungi kunda haydovchilar xavfsizlik, qulaylik va ishonchlilikni zamonaviy avtomobillarning ajralmas qismi deb bilishadi. Biroq, bir necha oʻn yillar muqaddam avtomobil egalari oʻz hayotlarini osonlashtirish uchun hozirda bizga gʻalati va hatto kulgili tuyuladigan turli xil moslamalarga pul sarflashlariga toʻgʻri kelgan. Bu aksessuarlarning aksariyati vaqt sinovidan oʻta olmadi, ammo ular avtosanoat evolyutsiyasining qiziqarli bosqichlarini aks ettiradi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Oʻtmishda avtomobillarning ichki qismi hozirgidek ergonomik boʻlmagan. Masalan, Britaniyaning Berkeley kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan Caravette nomli kichik tirkamalar oʻsha davrning oʻziga xos yechimi edi. Mini kabi ixcham avtomobillar uchun moʻljallangan ushbu oddiy tirkama bugungi kundagi narx bilan hisoblaganda qariyb 2500 funt sterlingga tushar edi. Bu moslama zamonaviy kemperlarning ilk ajdodi hisoblansa-da, uning tashqi koʻrinishi bir vaqtning oʻzida ham qiziqish, ham biroz qoʻrquv uygʻotadi.

Qulaylik va dizayn yoʻlidagi noodatiy yechimlar

Hozirda biz quyoshdan himoyalanish uchun maxsus koʻzoynaklar yoki qoraytirilgan oynalardan foydalanamiz. Ammo oʻtgan asrning oʻrtalarida baʼzi haydovchilar avtomobil tomiga ulkan qanotli quyosh soyabonlarini oʻrnatishni afzal koʻrishgan. Bu moslama nafaqat koʻzni quyoshdan himoya qilgan, balki Austin A35 kabi mashinalarga qoʻshimcha aerodinamik kuch bagʻishlaydi deb ishonilgan. Shuningdek, Brexton kompaniyasi tomonidan taklif etilgan, rulga yoki panelga qistiriladigan kichik stollar haydovchilarga tirbandlikda qolib ketgan vaqtda choy ichish imkonini bergan.

Avtomobil oʻrindiqlari ham oʻziga xos transformatsiyani boshdan kechirgan. Mosely kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan puflama yostiqlar oʻsha davrning "lyuks" qulayligi hisoblangan. Agar haydovchi sport uslubidagi oʻrindiqlarni xohlasa, Recaro kabi brendlar oʻrniga oddiy oʻrindiq ustiga qistiriladigan maxsus qoʻshimcha karkaslardan foydalangan. Bu moslamalar uzoq masofali sayohatlarda tanani ushlab turishi kerak edi.

Xavfsizlik va nazoratning ilk qadamlari

Bugungi kunda bort kompyuterlari barcha maʼlumotlarni koʻrsatib tursa, ilgari haydovchilar Bowmonk Dynometer kabi mexanik asboblarga tayanishgan. Panelning ustiga yopishtirib qoʻyiladigan ushbu qurilma tormoz tizimining holati va yoqilgʻi sarfini oʻlchashi kerak edi, biroq uning aniqligi hamon katta soʻroq ostida qolmoqda. Xavfsizlik kamarlari ham hamma avtomobillarda standart boʻlmagan; masalan, Triumph Herald egalari burilishlarda mashinadan tushib ketmaslik uchun Delaney Galley xavfsizlik kamarlarini alohida sotib olib oʻrnatishgan.

Qizigʻi shundaki, oʻsha davrlarda mashhur poygachilar ham oddiy aksessuarlarni reklama qilishgan. Masalan, Stirling Moss avtomobil moylari bilan bir qatorda, mashina artish uchun moʻljallangan oddiy lattalarni ham targʻib qilgan. Bu bugungi kunda Lewis Hamiltonning avtomobil tozalash vositalarini reklama qilishiga oʻxshash gʻalati holatdir. Ushbu barcha aksessuarlar bugungi kunda muzey eksponatiga aylangan boʻlsa-da, ular avtomobil olamining qanchalik oʻzgarganini koʻrsatib beradi.

AvtomobilTarixAksessuarlarTexnologiyaRetro
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:59Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:50Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:24Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarKecha, 23:57Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarKecha, 23:50Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarKecha, 23:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan