Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlar
Bugungi kunda haydovchilar xavfsizlik, qulaylik va ishonchlilikni zamonaviy avtomobillarning ajralmas qismi deb bilishadi. Biroq, bir necha oʻn yillar muqaddam avtomobil egalari oʻz hayotlarini osonlashtirish uchun hozirda bizga gʻalati va hatto kulgili tuyuladigan turli xil moslamalarga pul sarflashlariga toʻgʻri kelgan. Bu aksessuarlarning aksariyati vaqt sinovidan oʻta olmadi, ammo ular avtosanoat evolyutsiyasining qiziqarli bosqichlarini aks ettiradi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Oʻtmishda avtomobillarning ichki qismi hozirgidek ergonomik boʻlmagan. Masalan, Britaniyaning Berkeley kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan Caravette nomli kichik tirkamalar oʻsha davrning oʻziga xos yechimi edi. Mini kabi ixcham avtomobillar uchun moʻljallangan ushbu oddiy tirkama bugungi kundagi narx bilan hisoblaganda qariyb 2500 funt sterlingga tushar edi. Bu moslama zamonaviy kemperlarning ilk ajdodi hisoblansa-da, uning tashqi koʻrinishi bir vaqtning oʻzida ham qiziqish, ham biroz qoʻrquv uygʻotadi.
Qulaylik va dizayn yoʻlidagi noodatiy yechimlarHozirda biz quyoshdan himoyalanish uchun maxsus koʻzoynaklar yoki qoraytirilgan oynalardan foydalanamiz. Ammo oʻtgan asrning oʻrtalarida baʼzi haydovchilar avtomobil tomiga ulkan qanotli quyosh soyabonlarini oʻrnatishni afzal koʻrishgan. Bu moslama nafaqat koʻzni quyoshdan himoya qilgan, balki Austin A35 kabi mashinalarga qoʻshimcha aerodinamik kuch bagʻishlaydi deb ishonilgan. Shuningdek, Brexton kompaniyasi tomonidan taklif etilgan, rulga yoki panelga qistiriladigan kichik stollar haydovchilarga tirbandlikda qolib ketgan vaqtda choy ichish imkonini bergan.
Avtomobil oʻrindiqlari ham oʻziga xos transformatsiyani boshdan kechirgan. Mosely kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan puflama yostiqlar oʻsha davrning "lyuks" qulayligi hisoblangan. Agar haydovchi sport uslubidagi oʻrindiqlarni xohlasa, Recaro kabi brendlar oʻrniga oddiy oʻrindiq ustiga qistiriladigan maxsus qoʻshimcha karkaslardan foydalangan. Bu moslamalar uzoq masofali sayohatlarda tanani ushlab turishi kerak edi.
Xavfsizlik va nazoratning ilk qadamlariBugungi kunda bort kompyuterlari barcha maʼlumotlarni koʻrsatib tursa, ilgari haydovchilar Bowmonk Dynometer kabi mexanik asboblarga tayanishgan. Panelning ustiga yopishtirib qoʻyiladigan ushbu qurilma tormoz tizimining holati va yoqilgʻi sarfini oʻlchashi kerak edi, biroq uning aniqligi hamon katta soʻroq ostida qolmoqda. Xavfsizlik kamarlari ham hamma avtomobillarda standart boʻlmagan; masalan, Triumph Herald egalari burilishlarda mashinadan tushib ketmaslik uchun Delaney Galley xavfsizlik kamarlarini alohida sotib olib oʻrnatishgan.
Qizigʻi shundaki, oʻsha davrlarda mashhur poygachilar ham oddiy aksessuarlarni reklama qilishgan. Masalan, Stirling Moss avtomobil moylari bilan bir qatorda, mashina artish uchun moʻljallangan oddiy lattalarni ham targʻib qilgan. Bu bugungi kunda Lewis Hamiltonning avtomobil tozalash vositalarini reklama qilishiga oʻxshash gʻalati holatdir. Ushbu barcha aksessuarlar bugungi kunda muzey eksponatiga aylangan boʻlsa-da, ular avtomobil olamining qanchalik oʻzgarganini koʻrsatib beradi.
…