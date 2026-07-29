Genesis GV60 Magma: yuqori unumdorlik va amaliylik uygʻunligi
Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, soʻnggi yillarda elektromobillarning jadal rivojlanishi korporativ avtomobil va xodimlar transportini tanlashdagi qiyin tanlovlarni oʻzgartirib yubordi. Endilikda haydovchilar soliq va xarajatlar tufayli zerikarli mashinalarni tanlashga majbur emas, chunki zamonaviy elektromobillar yuqori darajadagi dinamika, qulaylik hamda past ekspluatatsiya xarajatlarini oʻzida mukammal birlashtirmoqda. Ana shunday muvozanatni namoyon etuvchi modellardan biri — yangi Genesis GV60 Magma krossoveridir. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Janubiy Koreyaning nufuzli Genesis brendining yangi Magma yuqori unumdorlik boʻlimi tomonidan taqdim etilgan ilk model oʻzining sportga yoʻnaltirilgan xarakteri bilan ajralib turadi. Ikki yil avval namoyish etilgan konseptning seriyali talqini boʻlgan ushbu elektromobil brend tarixidagi eng quvvatli avtomobilga aylandi. U kundalik hayotdagi amaliylikni poygaga xos texnologiyalar va hashamat bilan uygʻunlashtiradi.
Taʼsirchan quvvat va texnik imkoniyatlarRuldagi Boost Mode tugmasi bosilganda, ikki motorli tizim evaziga avtomobil 641 ot kuchi quvvatini taqdim etadi. Natijada krossover noldan 100 kilometr soat tezlikka bor-yoʻgʻi 3,4 soniyada erishadi. Shuningdek, modelning maksimal tezligi soatiga 164 milyani tashkil etadi va haydovchilar uchun maxsus Drift rejimi ham nazarda tutilgan.
Tezkor elektromobillar bugungi kunda yangilik boʻlmasa-da, Genesis muhandislari uni shunchaki bir qirrali sport mashinasi boʻlib qolmasligi ustida qattiq ishlagan. Avtomobilda beshta turli xil boshqaruv rejimi mavjud boʻlib, ulardan ikkitasi aynan Magma liniyasiga xosdir. SPRINT rejimi maksimal unumdorlikni taʼminlasa, GT rejimi uzoq masofalarga sayohat qilishda qoʻshimcha qulaylik yaratadi.
Virtual uzatmalar qutisi va oʻziga xos tovushlarGV60 Magma modelining eng muhim innovatsiyalaridan biri bu Virtual Gearshift texnologiyasidir. Magma mutaxassislari tomonidan ishlab chiqilgan ushbu sunʼiy uzatmalar qutisi trekka moʻljallangan benzinli sport mashinasining tezkor almashinuvlarini va 9000 aylanish chegarasini simulyatsiya qiladi. Bu esa haydovchiga har kuni haqiqiy sport avtomobilini boshqarayotgandek tuygʻu bagʻishlaydi.
Atmosferani yanada qizdirish maqsadida uch xil sunʼiy dvigatel tovushi, jumladan, V6 benzinli dvigatelning oʻziga xos ovozi taqdim etilgan. Ushbu yechimlar avtomobil boshqaruvini yanada taʼsirchan va emotsional qiladi.
Magma boʻlimining yoʻlga qoʻyilishi Genesis uchun yangi davrning boshlanishi hisoblanadi. Ushbu liniya doirasidagi avtomobillar 2026-yilgi FIA World Endurance Championship musobaqasidan boshlanadigan sport kampaniyasi bilan bir vaqtda rivojlantirilmoqda. Natijada GV60 Magma korporativ avtomobil haydovchilari uchun ham qulay narxda ilgʻor texnologiyalar va unutilmas haydash tajribasini taqdim etuvchi noyob taklifga aylanmoqda.
…