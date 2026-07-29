Genesis GV60 Magma: yuqori unumdorlik va amaliylik uygʻunligi

·36·Avto
Genesis GV60 Magma: yuqori unumdorlik va amaliylik uygʻunligi

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, soʻnggi yillarda elektromobillarning jadal rivojlanishi korporativ avtomobil va xodimlar transportini tanlashdagi qiyin tanlovlarni oʻzgartirib yubordi. Endilikda haydovchilar soliq va xarajatlar tufayli zerikarli mashinalarni tanlashga majbur emas, chunki zamonaviy elektromobillar yuqori darajadagi dinamika, qulaylik hamda past ekspluatatsiya xarajatlarini oʻzida mukammal birlashtirmoqda. Ana shunday muvozanatni namoyon etuvchi modellardan biri — yangi Genesis GV60 Magma krossoveridir. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Janubiy Koreyaning nufuzli Genesis brendining yangi Magma yuqori unumdorlik boʻlimi tomonidan taqdim etilgan ilk model oʻzining sportga yoʻnaltirilgan xarakteri bilan ajralib turadi. Ikki yil avval namoyish etilgan konseptning seriyali talqini boʻlgan ushbu elektromobil brend tarixidagi eng quvvatli avtomobilga aylandi. U kundalik hayotdagi amaliylikni poygaga xos texnologiyalar va hashamat bilan uygʻunlashtiradi.

Taʼsirchan quvvat va texnik imkoniyatlar

Ruldagi Boost Mode tugmasi bosilganda, ikki motorli tizim evaziga avtomobil 641 ot kuchi quvvatini taqdim etadi. Natijada krossover noldan 100 kilometr soat tezlikka bor-yoʻgʻi 3,4 soniyada erishadi. Shuningdek, modelning maksimal tezligi soatiga 164 milyani tashkil etadi va haydovchilar uchun maxsus Drift rejimi ham nazarda tutilgan.

Tezkor elektromobillar bugungi kunda yangilik boʻlmasa-da, Genesis muhandislari uni shunchaki bir qirrali sport mashinasi boʻlib qolmasligi ustida qattiq ishlagan. Avtomobilda beshta turli xil boshqaruv rejimi mavjud boʻlib, ulardan ikkitasi aynan Magma liniyasiga xosdir. SPRINT rejimi maksimal unumdorlikni taʼminlasa, GT rejimi uzoq masofalarga sayohat qilishda qoʻshimcha qulaylik yaratadi.

Virtual uzatmalar qutisi va oʻziga xos tovushlar

GV60 Magma modelining eng muhim innovatsiyalaridan biri bu Virtual Gearshift texnologiyasidir. Magma mutaxassislari tomonidan ishlab chiqilgan ushbu sunʼiy uzatmalar qutisi trekka moʻljallangan benzinli sport mashinasining tezkor almashinuvlarini va 9000 aylanish chegarasini simulyatsiya qiladi. Bu esa haydovchiga har kuni haqiqiy sport avtomobilini boshqarayotgandek tuygʻu bagʻishlaydi.

Atmosferani yanada qizdirish maqsadida uch xil sunʼiy dvigatel tovushi, jumladan, V6 benzinli dvigatelning oʻziga xos ovozi taqdim etilgan. Ushbu yechimlar avtomobil boshqaruvini yanada taʼsirchan va emotsional qiladi.

Magma boʻlimining yoʻlga qoʻyilishi Genesis uchun yangi davrning boshlanishi hisoblanadi. Ushbu liniya doirasidagi avtomobillar 2026-yilgi FIA World Endurance Championship musobaqasidan boshlanadigan sport kampaniyasi bilan bir vaqtda rivojlantirilmoqda. Natijada GV60 Magma korporativ avtomobil haydovchilari uchun ham qulay narxda ilgʻor texnologiyalar va unutilmas haydash tajribasini taqdim etuvchi noyob taklifga aylanmoqda.

GenesisElektromobilMagmaAvtomobilKrossover
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vauxhall Grandland krossoverining qattiq osma tizimi sinovdan oʻtdiVauxhall Grandland krossoverining qattiq osma tizimi sinovdan oʻtdiBugun, 16:27Ford Yevropa bozoridagi mavqeyini tiklash uchun BYD rahbariyatini yolladiFord Yevropa bozoridagi mavqeyini tiklash uchun BYD rahbariyatini yolladiBugun, 14:26Volkswagen va Xiaomi oʻrtasida gibrid motorlar bahsi boshlandiVolkswagen va Xiaomi oʻrtasida gibrid motorlar bahsi boshlandiBugun, 14:23Audi oʻzining eng yirik flagman krossoveri Q9 modelini rasman tanishtirdiAudi oʻzining eng yirik flagman krossoveri Q9 modelini rasman tanishtirdiBugun, 11:56Avtomobilsozlikdagi tushkunlikka qaramay tomi yukxonalari bozori o‘smoqdaAvtomobilsozlikdagi tushkunlikka qaramay tomi yukxonalari bozori o‘smoqdaBugun, 09:27Audi kompaniyasi yangi flagman Q9 krossoverini namoyish etdiAudi kompaniyasi yangi flagman Q9 krossoverini namoyish etdiBugun, 07:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi