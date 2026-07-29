Mercedes-Benz yangi avlod GLA krossoverini taqdim etdi

·19·Avto
Mercedes-Benz yangi avlod GLA krossoverini taqdim etdi

Germaniyaning Mercedes-Benz kompaniyasi oʻzining ommabop ixcham modellar qatorini yangilashda davom etib, uchinchi avlod Mercedes-Benz GLA krossoverini rasman namoyish qildi. Audi Q4 e-tron va Volvo EX40 kabi nufuzli raqobatchilarga qarshi kurashish uchun moʻljallangan mazkur avtomobil kompaniya rahbari Ola Källeniusning soʻzlariga koʻra, oʻtmishdoshiga nisbatan har tomonlama yaxshilangan va zamonaviy qiyofaga ega boʻlgan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Yangi MMA platformasi va dizayn konsepsiyasi

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi avlod GLA nemis brendining ilgʻor MMA (Mercedes Modular Architecture) platformasida qurilgan boʻlib, u CLA sedani va yetti oʻrindiqli GLB krossoveri bilan umumiy asosga ega. Yangi model ixcham yoʻltanlamas va elektromobillar qatorini oʻzaro birlashtirib, avvalgi EQA elektromobili oʻrnini egallaydi. Tashqi koʻrinishida retro-uslubdagi panjara va oʻziga xos dizayn elementlari mujassam etilgan.

Kompaniya rahbariyati taʼkidlaganidek, dizaynerlarning asosiy maqsadi avtomobilga yanada taʼsirchan qiyofa bagʻishlashdan iborat boʻlgan. Yon tomondan qaraganda sportkar va krossover sintezini eslatuvchi bu model ixcham oʻlchamlarini saqlab qolgan holda shahardagi eng dinamik va sportbop yoʻltanlamaslardan biriga aylandi.

Oʻlchamlar va ichki makon qulayligi

Yangi Mercedes-Benz GLA oʻlchamlari boʻyicha sezilarli darajada kattalashgan. Uning uzunligi 4565 millimetrni tashkil etib, bu avvalgi avloddan 143 millimetrga uzunroqdir. Gʻildirak bazasi esa 2790 millimetrga yetkazilgan boʻlib, bu salon ichida yoʻlovchilar uchun yanada koʻproq boʻsh joy yaratish imkonini berdi. Krossoverning tom chizigʻi 20 millimetrga pastroq oʻrnatilganiga qaramay, bosh qismi uchun joy yetarlicha saqlanib qolgan.

Avtomobilning orqa gʻildirak izi kengaytirilib, unga oʻlchami 18 dyuymdan 20 dyuymgacha boʻlgan gʻildirak diskalari oʻrnatildi. Yukxona hajmi 410 litrni tashkil etadi, elektromobil versiyasida esa old qismida qoʻshimcha 107 litrli kichik yukxona ham mavjud.

Zamonaviy texnologiyalar va dasturiy taʼminot

Salon ichki qismi Mercedesʼning soʻnggi tendensiyalariga mos ravishda toʻliq raqamlashtirilgan. Boshqaruv paneli sensorli ekranlar bilan jihozlangan boʻlib, mijozlar istagiga koʻra butun old panel boʻylab choʻzilgan va uchta ekranni oʻz ichiga olgan MBUX Superscreen tizimiga buyurtma berishi mumkin.

Mazkur avtomobil Nvidia ilgʻor chipi asosida ishlovchi va eng soʻnggi MB.OS dasturiy taʼminotini qoʻllab-quvvatlovchi tizim bilan jihozlangan. U sunʼiy intellektga asoslangan ovozli boshqaruv funksiyasi hamda haydovchiga yordam beruvchi eng zamonaviy xavfsizlik tizimlarini taqdim etadi.

Bozorga chiqarilish jarayoniga kelsak, yangi GLA dastlab joriy yilning noyabr oyida toʻliq elektr quvvatida sotuvga chiqadi, uning gibrid versiyasi esa kelgusi yilning boshida xaridorlarga taqdim etilishi rejalashtirilgan.

MercedesGLAElektromobilKrossoverAvtoyangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vauxhall Grandland krossoverining qattiq osma tizimi sinovdan oʻtdiVauxhall Grandland krossoverining qattiq osma tizimi sinovdan oʻtdiKecha, 16:27Genesis GV60 Magma: yuqori unumdorlik va amaliylik uygʻunligiGenesis GV60 Magma: yuqori unumdorlik va amaliylik uygʻunligiKecha, 15:23Ford Yevropa bozoridagi mavqeyini tiklash uchun BYD rahbariyatini yolladiFord Yevropa bozoridagi mavqeyini tiklash uchun BYD rahbariyatini yolladiKecha, 14:26Volkswagen va Xiaomi oʻrtasida gibrid motorlar bahsi boshlandiVolkswagen va Xiaomi oʻrtasida gibrid motorlar bahsi boshlandiKecha, 14:23Audi oʻzining eng yirik flagman krossoveri Q9 modelini rasman tanishtirdiAudi oʻzining eng yirik flagman krossoveri Q9 modelini rasman tanishtirdiKecha, 11:56Avtomobilsozlikdagi tushkunlikka qaramay tomi yukxonalari bozori o‘smoqdaAvtomobilsozlikdagi tushkunlikka qaramay tomi yukxonalari bozori o‘smoqdaKecha, 09:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi