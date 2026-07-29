Mercedes-Benz yangi avlod GLA krossoverini taqdim etdi
Germaniyaning Mercedes-Benz kompaniyasi oʻzining ommabop ixcham modellar qatorini yangilashda davom etib, uchinchi avlod Mercedes-Benz GLA krossoverini rasman namoyish qildi. Audi Q4 e-tron va Volvo EX40 kabi nufuzli raqobatchilarga qarshi kurashish uchun moʻljallangan mazkur avtomobil kompaniya rahbari Ola Källeniusning soʻzlariga koʻra, oʻtmishdoshiga nisbatan har tomonlama yaxshilangan va zamonaviy qiyofaga ega boʻlgan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Yangi MMA platformasi va dizayn konsepsiyasiixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi avlod GLA nemis brendining ilgʻor MMA (Mercedes Modular Architecture) platformasida qurilgan boʻlib, u CLA sedani va yetti oʻrindiqli GLB krossoveri bilan umumiy asosga ega. Yangi model ixcham yoʻltanlamas va elektromobillar qatorini oʻzaro birlashtirib, avvalgi EQA elektromobili oʻrnini egallaydi. Tashqi koʻrinishida retro-uslubdagi panjara va oʻziga xos dizayn elementlari mujassam etilgan.
Kompaniya rahbariyati taʼkidlaganidek, dizaynerlarning asosiy maqsadi avtomobilga yanada taʼsirchan qiyofa bagʻishlashdan iborat boʻlgan. Yon tomondan qaraganda sportkar va krossover sintezini eslatuvchi bu model ixcham oʻlchamlarini saqlab qolgan holda shahardagi eng dinamik va sportbop yoʻltanlamaslardan biriga aylandi.
Oʻlchamlar va ichki makon qulayligiYangi Mercedes-Benz GLA oʻlchamlari boʻyicha sezilarli darajada kattalashgan. Uning uzunligi 4565 millimetrni tashkil etib, bu avvalgi avloddan 143 millimetrga uzunroqdir. Gʻildirak bazasi esa 2790 millimetrga yetkazilgan boʻlib, bu salon ichida yoʻlovchilar uchun yanada koʻproq boʻsh joy yaratish imkonini berdi. Krossoverning tom chizigʻi 20 millimetrga pastroq oʻrnatilganiga qaramay, bosh qismi uchun joy yetarlicha saqlanib qolgan.
Avtomobilning orqa gʻildirak izi kengaytirilib, unga oʻlchami 18 dyuymdan 20 dyuymgacha boʻlgan gʻildirak diskalari oʻrnatildi. Yukxona hajmi 410 litrni tashkil etadi, elektromobil versiyasida esa old qismida qoʻshimcha 107 litrli kichik yukxona ham mavjud.
Zamonaviy texnologiyalar va dasturiy taʼminotSalon ichki qismi Mercedesʼning soʻnggi tendensiyalariga mos ravishda toʻliq raqamlashtirilgan. Boshqaruv paneli sensorli ekranlar bilan jihozlangan boʻlib, mijozlar istagiga koʻra butun old panel boʻylab choʻzilgan va uchta ekranni oʻz ichiga olgan MBUX Superscreen tizimiga buyurtma berishi mumkin.
Mazkur avtomobil Nvidia ilgʻor chipi asosida ishlovchi va eng soʻnggi MB.OS dasturiy taʼminotini qoʻllab-quvvatlovchi tizim bilan jihozlangan. U sunʼiy intellektga asoslangan ovozli boshqaruv funksiyasi hamda haydovchiga yordam beruvchi eng zamonaviy xavfsizlik tizimlarini taqdim etadi.
Bozorga chiqarilish jarayoniga kelsak, yangi GLA dastlab joriy yilning noyabr oyida toʻliq elektr quvvatida sotuvga chiqadi, uning gibrid versiyasi esa kelgusi yilning boshida xaridorlarga taqdim etilishi rejalashtirilgan.
…