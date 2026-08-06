Jeymi Karrager Muhammad Salohning Trabzonsporga oʻtganini tanqid qildi
Jeymi Karrager Muhammad Salohning Liverpuldan Trabzonsporga o'tish qarorini keskin tanqid qildi. Uning fikricha, Saloh hozirgi darajasi bilan Yevropaning kuchli beshlik chempionatlarida o'ynashga loyiq, Turkiya Superligasi esa futbolchining salohiyatiga nisbatan pastroq. Saloh Liverpulni erkin agent sifatida tark etib, Trabzonspor bilan ikki yillik shartnoma tuzdi va yiliga 17 million yevro daromad olishga kelishdi.
Liverpul klubining afsonaviy sobiq himoyachisi Jeymi Karrager hujumchi Muhammad Salohning Turkiyaning Trabzonspor jamoasiga oʻtish qarorini keskin tanqid qildi. Uning fikricha, misrlik yulduz futbolchi hozirgi darajasi bilan hali Yevropaning kuchli beshlik chempionatlarida toʻp surishga toʻliq loyiq va Turkiya Superligasi uning salohiyatiga koʻra bir oz pastlik qiladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Eslatib oʻtamiz, oy davom etgan mish-mishlardan soʻng, Saloh Angliyaning Liverpul klubini erkin agent sifatida tark etib, Akyazi Arenada minglab muxlislar qarshisida tantanali kutib olingan edi. Saudiya Pro-ligasi hamda Yevropaning bir qator nufuzli jamoalaridan boʻlgan uzoq yillik qiziqishlarga qaramay, tajribali hujumchi Turkiya klubi bilan ikki yillik shartnoma tuzishga kelishib oldi.
Karragerning nufuzli klublar haqidagi fikrlariFootball Ramble podkastida soʻz olgan Jeymi Karrager oʻz hayratini yashirmadi va Salohning anʼanaviy top-ligalardan ketganidan hafsalasi pir boʻlganini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, futbolchining moliyaviy talablari baʼzi Yevropa grandlarini choʻchitgan boʻlishi mumkin, ammo u oʻz talablarini biroz pasaytirib, Italiya yoki boshqa nufuzli chempionatni tanlashi mantiqiyroq boʻlardi.
“Men uning Saudiyaga ketishiga aslo ishonmagan edim, chunki u bu darajadan ancha yuqori. Men uni A Seriyada oʻynay oladi deb oʻylagandim. Turkiya esa mening nazarimda biroz quyi darajadagi chempionatdek tuyulmoqda”, — dedi Karrager.
Maosh va shartnoma tafsilotlariManbaga koʻra, Trabzonspor oʻtgan mavsum Turkiya Superligasini uchinchi oʻrinda yakunlaganiga qaramay, Salohga yiliga 17 million yevro miqdoridagi daromadni oʻz ichiga olgan jozibali moliyaviy taklifni taqdim etgan. Liverpul safida haftasiga 400 ming funt-sterling maosh olgan futbolchi yakunda Turkiya klubini tanladi.
Karragerning eʼtiroziga koʻra, Saloh shaxsiy koʻrsatkichlari va ambitsiyalariga sodiq qolgan holda, Krishtianu Ronaldu kabi yanada nufuzliroq jamoada qolishi kerak edi. Garchi Trabzonspor kelasi mavsum Yevropa ligasida ishtirok etsa-da, ekspert futbolchining kundalik oʻyin saviasi bunday darajadan baland ekanini taʼkidladi.
® Jeymi Karrager oʻz chiqishida Milan yoki Yuventus kabi tarixiy jamoalar safida San-Siroda toʻp surish, yirik oʻyinlarda va Yevrokoklarda qatnashish imkoniyati turganda, Turkiya chempionati hujumchi uchun kichikroq qadam ekanini qoʻshimcha qildi.
…