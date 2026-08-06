Jeymi Karrager Muhammad Salohning Trabzonsporga oʻtganini tanqid qildi

·79·Sport
Jeymi Karrager Muhammad Salohning Trabzonsporga oʻtganini tanqid qildi
Qisqacha

Jeymi Karrager Muhammad Salohning Liverpuldan Trabzonsporga o'tish qarorini keskin tanqid qildi. Uning fikricha, Saloh hozirgi darajasi bilan Yevropaning kuchli beshlik chempionatlarida o'ynashga loyiq, Turkiya Superligasi esa futbolchining salohiyatiga nisbatan pastroq. Saloh Liverpulni erkin agent sifatida tark etib, Trabzonspor bilan ikki yillik shartnoma tuzdi va yiliga 17 million yevro daromad olishga kelishdi.

Liverpul klubining afsonaviy sobiq himoyachisi Jeymi Karrager hujumchi Muhammad Salohning Turkiyaning Trabzonspor jamoasiga oʻtish qarorini keskin tanqid qildi. Uning fikricha, misrlik yulduz futbolchi hozirgi darajasi bilan hali Yevropaning kuchli beshlik chempionatlarida toʻp surishga toʻliq loyiq va Turkiya Superligasi uning salohiyatiga koʻra bir oz pastlik qiladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, oy davom etgan mish-mishlardan soʻng, Saloh Angliyaning Liverpul klubini erkin agent sifatida tark etib, Akyazi Arenada minglab muxlislar qarshisida tantanali kutib olingan edi. Saudiya Pro-ligasi hamda Yevropaning bir qator nufuzli jamoalaridan boʻlgan uzoq yillik qiziqishlarga qaramay, tajribali hujumchi Turkiya klubi bilan ikki yillik shartnoma tuzishga kelishib oldi.

Karragerning nufuzli klublar haqidagi fikrlari

Football Ramble podkastida soʻz olgan Jeymi Karrager oʻz hayratini yashirmadi va Salohning anʼanaviy top-ligalardan ketganidan hafsalasi pir boʻlganini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, futbolchining moliyaviy talablari baʼzi Yevropa grandlarini choʻchitgan boʻlishi mumkin, ammo u oʻz talablarini biroz pasaytirib, Italiya yoki boshqa nufuzli chempionatni tanlashi mantiqiyroq boʻlardi.

“Men uning Saudiyaga ketishiga aslo ishonmagan edim, chunki u bu darajadan ancha yuqori. Men uni A Seriyada oʻynay oladi deb oʻylagandim. Turkiya esa mening nazarimda biroz quyi darajadagi chempionatdek tuyulmoqda”, — dedi Karrager.

Maosh va shartnoma tafsilotlari

Manbaga koʻra, Trabzonspor oʻtgan mavsum Turkiya Superligasini uchinchi oʻrinda yakunlaganiga qaramay, Salohga yiliga 17 million yevro miqdoridagi daromadni oʻz ichiga olgan jozibali moliyaviy taklifni taqdim etgan. Liverpul safida haftasiga 400 ming funt-sterling maosh olgan futbolchi yakunda Turkiya klubini tanladi.

Karragerning eʼtiroziga koʻra, Saloh shaxsiy koʻrsatkichlari va ambitsiyalariga sodiq qolgan holda, Krishtianu Ronaldu kabi yanada nufuzliroq jamoada qolishi kerak edi. Garchi Trabzonspor kelasi mavsum Yevropa ligasida ishtirok etsa-da, ekspert futbolchining kundalik oʻyin saviasi bunday darajadan baland ekanini taʼkidladi.

® Jeymi Karrager oʻz chiqishida Milan yoki Yuventus kabi tarixiy jamoalar safida San-Siroda toʻp surish, yirik oʻyinlarda va Yevrokoklarda qatnashish imkoniyati turganda, Turkiya chempionati hujumchi uchun kichikroq qadam ekanini qoʻshimcha qildi.

Muhammad SalohJeymi KarragerTrabzonsporLiverpulTurkiya Superligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)