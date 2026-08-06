Dahshat: osmonni qora tutun qoblab katta yong‘in sodir bo‘lgani haqidagi video tarmoqlarda tarqaldi
Ijtimoiy tarmoqlarda Izza tomonda katta yong‘in sodir bo‘lgani aytilgan videolar tarqaldi. Kadrlarda osmonni quyuq qora tutun qoplagani va tutun uzoq masofadan ham ko‘ringani aks etgan. Hozircha yong‘in qayerda boshlangan, nimalar yonayotgani, sababi, jabrlanganlar yoki yetkazilgan zarar haqida rasmiy ma’lumot berilmadi. Voqea tafsilotlari mutasaddi idoralarning rasmiy izohidan keyin ma’lum bo‘ladi.
Ijtimoiy tarmoqlarda Izza tomonda katta yong‘in sodir bo‘lgani aytilgan videolar tarqaldi. Kadrlarda osmonni quyuq qora tutun qoplagani, atrofdagilar esa vaziyatdan xavotirga tushganini ko‘rish mumkin.
Tutun uzoq masofadan ham ko‘ringan. Videoni tasvirga olganlar yong‘in ko‘lami katta ekanini aytmoqda. Biroq hozircha yong‘in aynan qayerda boshlangani, nimalar yonayotgani va hodisaga nima sabab bo‘lgani haqida rasmiy ma’lumot berilmadi.
Shuningdek, jabrlanganlar yoki yetkazilgan zarar to‘g‘risida ham aniq axborot yo‘q. Voqea tafsilotlari mutasaddi idoralarning rasmiy izohidan keyin ma’lum bo‘ladi.
…