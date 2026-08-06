David Raya Angliya Premyer-ligasining eng yaxshi darvozaboni deb topildi

·58·Sport
David Raya Angliya Premyer-ligasining eng yaxshi darvozaboni deb topildi
Qisqacha

Arsenal darvozaboni David Raya Angliya Premyer-ligasining ayni paytdagi eng yaxshi posboni deb baholandi. 2023 yilda klubga qo'shilgan ispaniyalik futbolchi asosiy tarkibdan joy olib, ketma-ket uch mavsum Golden Glove mukofotini qo'lga kiritdi. 30 yoshli Raya klubdagi muvaffaqiyatlariga qaramay, Ispaniya terma jamoasida Unai Simon soyasida qolmoqda.

Arsenal darvozaboni David Raya Angliya Premyer-ligasining ayni damdagi eng kuchli posboni maqomiga loyiq koʻrildi, biroq u ayni paytda jahon futbolidagi eng omadsiz futbolchilardan biri ham sanaladi. London klubining sobiq darvozaboni Grem Stek GOAL nashriga bergan intervyusida ispaniyalik futbolchining klub miqyosidagi ulkan muvaffaqiyatlari va terma jamoadagi qiyin raqobatiga alohida toʻxtalib oʻtdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Karyerasini quyi divizionlardagi Southport va Blackburn Rovers kabi jamoalarda boshlagan David Raya bosqichma-bosqich oʻsishga erishib, Brentford safida Premyer-ligaga kirib kelgan edi. 2023 yilda Emirates Stadiumʼga koʻchib oʻtgan ispaniyalik posbon avvaliga Aaron Ramsdell bilan raqobatda ustun kelib, asosiy tarkibdan joy oldi va keyinchalik ketma-ket uch mavsum davomida Golden Glove mukofotini qoʻlga kiritdi.

Xalqaro maydondagi adolatsizlik

Klub miqyosida barqaror oʻyin namoyish etib, Angliya Premyer-ligasi chempionligini nishonlagan 30 yoshli darvozabon terma jamoada Unai Simon soyasida qolib ketmoqda. Grem Stekning fikricha, Raya hozirgi kunda dunyodagi eng omadsiz darvozabon boʻlib turibdi, chunki uning koʻrsatkichlari istalgan top-terma jamoada asosiy tarkibda oʻynashga haqli ekanini koʻrsatadi.

Shunga qaramay, Ispaniya terma jamoasining jahon chempionatidagi muvaffaqiyatli yurishi bosh murabbiyning tanlovini maʼlum maʼnoda oqlaydi. Unai Simonning ishonchli oʻyini va terma jamoaning natijalari Rayaning zaxirada qolishiga sabab boʻlgan boʻlsa-da, bu holat hamyurtimiz va muxlislar uchun biroz tushunarsiz va hafsalasini pir qiluvchi holat sifatida baholanmoqda.

Maydondagi yetakchilik va ishonch

GOAL nashri suhbatdoshining taʼkidlashicha, David Raya bugungi kunda Angliya Premyer-ligasining barcha jihatlari boʻyicha eng yaxshi darvozaboni hisoblanadi. Uning barqarorligi, quruq oʻyinlar seriyasi, hal qiluvchi seyvlari va maydondagi harakatlari buni yaqqol tasdiqlaydi.

Raya xavf-xatarni oldindan sezish qobiliyati, faol harakatlari hamda London klubidagi xarakteri va shaxsiy liderlik sifatlari tufayli jamoaning chinakam yetakchilaridan biriga aylandi. Grem Stekning baholashicha, ispaniyalik posbonning Arsenal safidagi oʻsishi va professionalligi uni nafaqat klub, balki butun Premyer-liganing eng oldi darvozaboniga aylantirgan.

David RayaArsenalPremyer-ligaGrem StekIspaniya terma jamoasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)