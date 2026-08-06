David Raya Angliya Premyer-ligasining eng yaxshi darvozaboni deb topildi
Arsenal darvozaboni David Raya Angliya Premyer-ligasining ayni paytdagi eng yaxshi posboni deb baholandi. 2023 yilda klubga qo'shilgan ispaniyalik futbolchi asosiy tarkibdan joy olib, ketma-ket uch mavsum Golden Glove mukofotini qo'lga kiritdi. 30 yoshli Raya klubdagi muvaffaqiyatlariga qaramay, Ispaniya terma jamoasida Unai Simon soyasida qolmoqda.
Arsenal darvozaboni David Raya Angliya Premyer-ligasining ayni damdagi eng kuchli posboni maqomiga loyiq koʻrildi, biroq u ayni paytda jahon futbolidagi eng omadsiz futbolchilardan biri ham sanaladi. London klubining sobiq darvozaboni Grem Stek GOAL nashriga bergan intervyusida ispaniyalik futbolchining klub miqyosidagi ulkan muvaffaqiyatlari va terma jamoadagi qiyin raqobatiga alohida toʻxtalib oʻtdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Karyerasini quyi divizionlardagi Southport va Blackburn Rovers kabi jamoalarda boshlagan David Raya bosqichma-bosqich oʻsishga erishib, Brentford safida Premyer-ligaga kirib kelgan edi. 2023 yilda Emirates Stadiumʼga koʻchib oʻtgan ispaniyalik posbon avvaliga Aaron Ramsdell bilan raqobatda ustun kelib, asosiy tarkibdan joy oldi va keyinchalik ketma-ket uch mavsum davomida Golden Glove mukofotini qoʻlga kiritdi.
Xalqaro maydondagi adolatsizlikKlub miqyosida barqaror oʻyin namoyish etib, Angliya Premyer-ligasi chempionligini nishonlagan 30 yoshli darvozabon terma jamoada Unai Simon soyasida qolib ketmoqda. Grem Stekning fikricha, Raya hozirgi kunda dunyodagi eng omadsiz darvozabon boʻlib turibdi, chunki uning koʻrsatkichlari istalgan top-terma jamoada asosiy tarkibda oʻynashga haqli ekanini koʻrsatadi.
Shunga qaramay, Ispaniya terma jamoasining jahon chempionatidagi muvaffaqiyatli yurishi bosh murabbiyning tanlovini maʼlum maʼnoda oqlaydi. Unai Simonning ishonchli oʻyini va terma jamoaning natijalari Rayaning zaxirada qolishiga sabab boʻlgan boʻlsa-da, bu holat hamyurtimiz va muxlislar uchun biroz tushunarsiz va hafsalasini pir qiluvchi holat sifatida baholanmoqda.
Maydondagi yetakchilik va ishonchGOAL nashri suhbatdoshining taʼkidlashicha, David Raya bugungi kunda Angliya Premyer-ligasining barcha jihatlari boʻyicha eng yaxshi darvozaboni hisoblanadi. Uning barqarorligi, quruq oʻyinlar seriyasi, hal qiluvchi seyvlari va maydondagi harakatlari buni yaqqol tasdiqlaydi.
Raya xavf-xatarni oldindan sezish qobiliyati, faol harakatlari hamda London klubidagi xarakteri va shaxsiy liderlik sifatlari tufayli jamoaning chinakam yetakchilaridan biriga aylandi. Grem Stekning baholashicha, ispaniyalik posbonning Arsenal safidagi oʻsishi va professionalligi uni nafaqat klub, balki butun Premyer-liganing eng oldi darvozaboniga aylantirgan.
…