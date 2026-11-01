Miroboddagi “novostroyka”da tungi yong‘in: Avliyo Ota ko‘chasidagi qurilishda nima bo‘ldi?

·62·Jamiyat
Miroboddagi “novostroyka”da tungi yong‘in: Avliyo Ota ko‘chasidagi qurilishda nima bo‘ldi?

Toshkent shahrining markaziy hududlaridan biri — Mirobod tumanidagi qurilish maydonlaridan birida kuchli yong‘in sodir bo‘ldi. 31 oktyabr kuni tungi soat 23:31 da tumanning Avliyo Ota ko‘chasida qad rostlayotgan ko‘p qavatli binoda yong‘in chiqqani to‘g‘risida Favqulodda vaziyatlar boshqarmasining navbatchilik qismiga shoshilinch xabar kelib tushgan.

Qurilayotgan inshootning qolip (opalubka) qismi alanga ichida qolgani sababli yong‘in ko‘lami tez kengaygan.

Qutqaruvchilar harakati va vaziyat nazorati

Hodisa joyiga Toshkent shahar Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi yong‘in-qutqaruv bo‘linmalari qisqa fursatda yetib borgan:

  • Yong‘inni o‘chirish harakatlari: Qutqaruv ekipajlari zudlik bilan olovni qurshab olib, alanganing binoning boshqa qavatlariga va qo‘shni hududlarga tarqalishining oldini oldi;

  • Nazorat o‘rnatildi: Toshkent shahar FVB bergan rasmiy ma’lumotga ko‘ra, holat to‘liq nazoratga olingan va yong‘in bartaraf etilgan.

Talofatlar va tekshiruv ishlari

Dastlabki olingan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra:

  • Jabrlanganlar yo‘q: Yong‘in tungi vaqtda sodir bo‘lganiga qaramay, baxtli tasodif tufayli fuqarolar orasida tan jarohati olgan yoki halok bo‘lganlar haqida xabar kelib tushmagan;

  • Sabablar o‘rganilmoqda: Olovning kelib chiqish omillari, texnika xavfsizligi qoidalariga rioya etilgani hamda yetkazilgan moddiy zarar miqdori mutaxassislar tomonidan aniqlanmoqda.

Hodisa yuzasidan qo‘shimcha tafsilotlar surishtiruv yakunlari bo‘yicha e’lon qilinishi bildirildi.

Mirobod tumaniToshkent shahar FVBAvliyo Ota ko‘chasiyong‘in
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Millioner ota nega boyligini farzandlariga emas, o‘zini boqqan begona ayolga qoldirdi?Millioner ota nega boyligini farzandlariga emas, o‘zini boqqan begona ayolga qoldirdi?29 oktabr 11:02Toshkentdagi xonadonda tungi yong‘in bir kishining umriga zomin bo‘ldiToshkentdagi xonadonda tungi yong‘in bir kishining umriga zomin bo‘ldi24 oktabr 18:22Kech bo‘lmasdan qadriga yeting: Yo‘qotish iztirobi va ota-ona mehrini eslatuvchi dil so‘zlariKech bo‘lmasdan qadriga yeting: Yo‘qotish iztirobi va ota-ona mehrini eslatuvchi dil so‘zlari13 oktabr 19:38Tungi Toshkentda mudhish to‘qnashuv: Mirzo Ulug‘bek tumanida BYD va Cobalt majaqlandiTungi Toshkentda mudhish to‘qnashuv: Mirzo Ulug‘bek tumanida BYD va Cobalt majaqlandi21 sentabr 12:11Ma’naviy zararni undirish bilan bog‘liq ijro ishlari davom etmoqdaMa’naviy zararni undirish bilan bog‘liq ijro ishlari davom etmoqda7 oktabr 11:57Olmaliqdagi yong‘indan so‘ng Qur’on kitobi e’tiborni tortdi...Olmaliqdagi yong‘indan so‘ng Qur’on kitobi e’tiborni tortdi...30 avgust 20:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi