Miroboddagi “novostroyka”da tungi yong‘in: Avliyo Ota ko‘chasidagi qurilishda nima bo‘ldi?
Toshkent shahrining markaziy hududlaridan biri — Mirobod tumanidagi qurilish maydonlaridan birida kuchli yong‘in sodir bo‘ldi. 31 oktyabr kuni tungi soat 23:31 da tumanning Avliyo Ota ko‘chasida qad rostlayotgan ko‘p qavatli binoda yong‘in chiqqani to‘g‘risida Favqulodda vaziyatlar boshqarmasining navbatchilik qismiga shoshilinch xabar kelib tushgan.
Qurilayotgan inshootning qolip (opalubka) qismi alanga ichida qolgani sababli yong‘in ko‘lami tez kengaygan.
Qutqaruvchilar harakati va vaziyat nazorati
Hodisa joyiga Toshkent shahar Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi yong‘in-qutqaruv bo‘linmalari qisqa fursatda yetib borgan:
Yong‘inni o‘chirish harakatlari: Qutqaruv ekipajlari zudlik bilan olovni qurshab olib, alanganing binoning boshqa qavatlariga va qo‘shni hududlarga tarqalishining oldini oldi;
Nazorat o‘rnatildi: Toshkent shahar FVB bergan rasmiy ma’lumotga ko‘ra, holat to‘liq nazoratga olingan va yong‘in bartaraf etilgan.
Talofatlar va tekshiruv ishlari
Dastlabki olingan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra:
Jabrlanganlar yo‘q: Yong‘in tungi vaqtda sodir bo‘lganiga qaramay, baxtli tasodif tufayli fuqarolar orasida tan jarohati olgan yoki halok bo‘lganlar haqida xabar kelib tushmagan;
Sabablar o‘rganilmoqda: Olovning kelib chiqish omillari, texnika xavfsizligi qoidalariga rioya etilgani hamda yetkazilgan moddiy zarar miqdori mutaxassislar tomonidan aniqlanmoqda.
Hodisa yuzasidan qo‘shimcha tafsilotlar surishtiruv yakunlari bo‘yicha e’lon qilinishi bildirildi.
Izohlar 0
…