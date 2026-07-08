Chery kompaniyasining daromadi Volkswagen guruhidan uch baravar oshib ketdi
Xitoy avtomobil sanoati haqida gap ketganda, koʻpchilik bu kompaniyalar faqat davlat subsidiyalari hisobiga yashaydi va foyda koʻrmaydi, degan fikrga yopishib olgan. Biroq soʻnggi moliyaviy koʻrsatkichlar bu qarashning xato ekanligini isbotlamoqda. Xususan, Chery brendi oʻzining moliyaviy samaradorligi boʻyicha Yevropa giganti Volkswagen guruhini ortda qoldirib, sanoatda haqiqiy shov-shuvga sabab boʻldi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Autocar nashri maʼlumotlariga koʻra, Chery kompaniyasining sof foyda marjasi Yevropaning eng yirik avtomobil ishlab chiqaruvchilaridan uch baravar yuqori koʻrsatkichni qayd etgan. Kompaniya oʻtgan yili taxminan 2 milliard funt sterling miqdorida foyda koʻrgan boʻlib, bu uning global bozordagi mavqeyi naqadar mustahkamlanib borayotganidan dalolat beradi. Bu koʻrsatkich ayniqsa Nio va Xpeng kabi hali foydaga kirmagan startaplar fonida keskin farq qiladi.
Arzon narx va yuqori rentabellik siriChery muvaffaqiyatining asosiy omillaridan biri — ishlab chiqarish xarajatlarini optimallashtirish va keng koʻlamli eksport siyosatidir. Kompaniya atigi 12 ming funt sterling atrofida baholanadigan krossoverlarni sotib ham, rekord darajadagi foyda koʻrishga muvaffaq boʻlmoqda. Bu esa Gʻarb ishlab chiqaruvchilari uchun katta xavf tugʻdiradi, chunki ular bunday narx segmentida foyda bilan ishlashga qiynalmoqda.
Oʻzbekiston bozorida ham Chery brendi oʻzining Tiggo va Arrizo modellar turkumi bilan yetakchi oʻrinlardan birini egallab ulgurdi. Mahalliy bozordagi talab va taklif mutanosibligi, shuningdek, servis xizmatlarining kengayishi brendning mintaqaviy daromadlariga ham ijobiy taʼsir koʻrsatmoqda. Xitoylik ishlab chiqaruvchi nafaqat elektromobillar, balki anʼanaviy ichki yonuv dvigatelli va gibrid avtomobillar segmentida ham agressiv siyosat yuritmoqda.
Yevropa brendlari uchun jiddiy ogohlantirishVolkswagen va boshqa Yevropa brendlari uzoq vaqt davomida Xitoy brendlarining oʻsishini vaqtinchalik holat deb hisoblab kelishdi. Biroq BYD va Chery kabi kompaniyalarning moliyaviy barqarorligi bu raqobat uzoq muddatli ekanini koʻrsatmoqda. Chery oʻzining vertikal integratsiyalashgan ishlab chiqarish zanjiri tufayli butlovchi qismlar tannarxini sezilarli darajada pasaytirishga erishgan.
Ekspertlarning taʼkidlashicha, agar Yevropa avto sanoati oʻzining xarajatlar tuzilmasini qayta koʻrib chiqmasa, yaqin yillarda bozor ulushini yoʻqotishda davom etadi. Chery misolida koʻrinib turibdiki, arzon avtomobil ishlab chiqarish — bu past foyda degani emas. Aksincha, toʻgʻri yoʻlga qoʻyilgan logistika va texnologik jarayonlar orqali hatto byudjetli modellar bilan ham global bozorda yetakchilik qilish mumkin.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Chery kompaniyasining 2 milliard funtlik foydasi Xitoy avtosanoatining yangi davrga qadam qoʻyganini anglatadi. Endilikda ular nafaqat son, balki sifat va moliyaviy samaradorlik borasida ham dunyoning eng kuchli konsernlari bilan tengma-teng raqobatlashmoqda.
…