Chery kompaniyasining daromadi Volkswagen guruhidan uch baravar oshib ketdi

·0·Avto
Chery kompaniyasining daromadi Volkswagen guruhidan uch baravar oshib ketdi

Xitoy avtomobil sanoati haqida gap ketganda, koʻpchilik bu kompaniyalar faqat davlat subsidiyalari hisobiga yashaydi va foyda koʻrmaydi, degan fikrga yopishib olgan. Biroq soʻnggi moliyaviy koʻrsatkichlar bu qarashning xato ekanligini isbotlamoqda. Xususan, Chery brendi oʻzining moliyaviy samaradorligi boʻyicha Yevropa giganti Volkswagen guruhini ortda qoldirib, sanoatda haqiqiy shov-shuvga sabab boʻldi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Autocar nashri maʼlumotlariga koʻra, Chery kompaniyasining sof foyda marjasi Yevropaning eng yirik avtomobil ishlab chiqaruvchilaridan uch baravar yuqori koʻrsatkichni qayd etgan. Kompaniya oʻtgan yili taxminan 2 milliard funt sterling miqdorida foyda koʻrgan boʻlib, bu uning global bozordagi mavqeyi naqadar mustahkamlanib borayotganidan dalolat beradi. Bu koʻrsatkich ayniqsa Nio va Xpeng kabi hali foydaga kirmagan startaplar fonida keskin farq qiladi.

Arzon narx va yuqori rentabellik siri

Chery muvaffaqiyatining asosiy omillaridan biri — ishlab chiqarish xarajatlarini optimallashtirish va keng koʻlamli eksport siyosatidir. Kompaniya atigi 12 ming funt sterling atrofida baholanadigan krossoverlarni sotib ham, rekord darajadagi foyda koʻrishga muvaffaq boʻlmoqda. Bu esa Gʻarb ishlab chiqaruvchilari uchun katta xavf tugʻdiradi, chunki ular bunday narx segmentida foyda bilan ishlashga qiynalmoqda.

Oʻzbekiston bozorida ham Chery brendi oʻzining Tiggo va Arrizo modellar turkumi bilan yetakchi oʻrinlardan birini egallab ulgurdi. Mahalliy bozordagi talab va taklif mutanosibligi, shuningdek, servis xizmatlarining kengayishi brendning mintaqaviy daromadlariga ham ijobiy taʼsir koʻrsatmoqda. Xitoylik ishlab chiqaruvchi nafaqat elektromobillar, balki anʼanaviy ichki yonuv dvigatelli va gibrid avtomobillar segmentida ham agressiv siyosat yuritmoqda.

Yevropa brendlari uchun jiddiy ogohlantirish

Volkswagen va boshqa Yevropa brendlari uzoq vaqt davomida Xitoy brendlarining oʻsishini vaqtinchalik holat deb hisoblab kelishdi. Biroq BYD va Chery kabi kompaniyalarning moliyaviy barqarorligi bu raqobat uzoq muddatli ekanini koʻrsatmoqda. Chery oʻzining vertikal integratsiyalashgan ishlab chiqarish zanjiri tufayli butlovchi qismlar tannarxini sezilarli darajada pasaytirishga erishgan.

Ekspertlarning taʼkidlashicha, agar Yevropa avto sanoati oʻzining xarajatlar tuzilmasini qayta koʻrib chiqmasa, yaqin yillarda bozor ulushini yoʻqotishda davom etadi. Chery misolida koʻrinib turibdiki, arzon avtomobil ishlab chiqarish — bu past foyda degani emas. Aksincha, toʻgʻri yoʻlga qoʻyilgan logistika va texnologik jarayonlar orqali hatto byudjetli modellar bilan ham global bozorda yetakchilik qilish mumkin.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Chery kompaniyasining 2 milliard funtlik foydasi Xitoy avtosanoatining yangi davrga qadam qoʻyganini anglatadi. Endilikda ular nafaqat son, balki sifat va moliyaviy samaradorlik borasida ham dunyoning eng kuchli konsernlari bilan tengma-teng raqobatlashmoqda.

CheryVolkswagenAvtomobilIqtisodiyotXitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fiat yoshlarni jalb qilish uchun Abarth Topolino modelini ishlab chiqmoqchiFiat yoshlarni jalb qilish uchun Abarth Topolino modelini ishlab chiqmoqchiBugun, 08:27Land Rover Defender yangilandi: Shahar uchun Vertex talqini va yangi V8 dvigateliLand Rover Defender yangilandi: Shahar uchun Vertex talqini va yangi V8 dvigateliBugun, 04:21Goodwood Festival of Speed 2026: Avtomobil olamining eng kutilgan namoyishlariGoodwood Festival of Speed 2026: Avtomobil olamining eng kutilgan namoyishlariKecha, 21:25Peugeot va Dongfeng hamkorligida yangi flagman elektromobillar ishlab chiqariladiPeugeot va Dongfeng hamkorligida yangi flagman elektromobillar ishlab chiqariladiKecha, 20:201 iyuldan haydovchilar qaysi hujjatni olib yurishi shart?1 iyuldan haydovchilar qaysi hujjatni olib yurishi shart?Kecha, 19:43UzAuto Motors tarixdagi eng qimmat Chevrolet modelini taqdim qildiUzAuto Motors tarixdagi eng qimmat Chevrolet modelini taqdim qildiKecha, 19:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi