Isroildagi o‘zbekistonliklar xavfdan ogohlantirildi

·0·Dunyo
Isroildagi o‘zbekistonliklar xavfdan ogohlantirildi

O‘zbekistonning Isroildagi elchixonasi mamlakat hududidagi fuqarolarga xavfsizlik vaziyati yanada keskinlashishi mumkinligi haqida ogohlantiruv berdi.

Ushbu davlatda bo‘lib turgan O‘zbekiston fuqarolaridan ehtiyotkorlikni kuchaytirish so‘raldi. Elchixona barcha fuqarolarni Isroil Front orti qo‘mondonligi tomonidan beriladigan ko‘rsatmalarga qat’iy amal qilishga chaqirdi.

Xavfsizlikni ta’minlash maqsadida quyidagilar tavsiya etildi:

— doim himoyalangan joylarga yaqin hududlarda bo‘lish;
— havo hujumi haqida signal yoki sirena yangraganda zudlik bilan himoya joyiga kirish;
— Front orti qo‘mondonligi ruxsat bermaguncha himoya joyini tark etmaslik;
— rasmiy xabarlar va favqulodda ko‘rsatmalarni uzluksiz kuzatib borish.

Ma’lum qilinishicha, Eron 7 iyun kuni Isroil hududiga qarshi ikkinchi to‘lqin raketa zarbalarini amalga oshirgan. Bu hujum 2026 yil aprel oyidagi sulhdan keyin Eron tomonidan Isroilga qilingan ilk to‘g‘ridan to‘g‘ri raketa zarbasi sifatida qayd etilgan. Eron rasmiylari bu hujumni Isroilning Bayrut janubidagi nishonlarga bergan zarbasiga javob sifatida izohlagan.

Isroilning raketa hujumlari haqida ogohlantirish tizimi ma’lumotlariga ko‘ra, mamlakat shimolidagi Xayfa shahri atrofida havo hujumi xavfi sirenalari ishga tushgan.

Eron harbiy qo‘mondonligi agar Isroil tomoni javob qaytarsa, Tehron yanada kuchli va vayronkor zarbalarga duch kelishidan ogohlantirgan. Oradan ko‘p o‘tmay, Isroil Eronning g‘arbiy va markaziy hududlaridagi harbiy obyektlarga javob zarbalari berilganini ma’lum qilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BMT ekspertlari qotilligi: Kongo sudi o‘lim hukmini tasdiqladiBMT ekspertlari qotilligi: Kongo sudi o‘lim hukmini tasdiqladiBugun, 18:30Si Jinping KXDRga tarixiy ikki kunlik davlat tashrifini yakunladiSi Jinping KXDRga tarixiy ikki kunlik davlat tashrifini yakunladiBugun, 17:12Yaponiya­da bitta ayiq sababli 94 ta maktab yopildiYaponiya­da bitta ayiq sababli 94 ta maktab yopildiBugun, 15:41Filippinda kuchli zilzila: qurbonlar soni ortmoqdaFilippinda kuchli zilzila: qurbonlar soni ortmoqdaBugun, 15:3214 kun ovqatsiz qolgan ayol Malayziya tog‘laridan tirik topildi14 kun ovqatsiz qolgan ayol Malayziya tog‘laridan tirik topildiBugun, 15:19AQSHga tezroq ketishni istaganlar uchun yangi premium xizmat yo‘lga qo‘yildiAQSHga tezroq ketishni istaganlar uchun yangi premium xizmat yo‘lga qo‘yildiBugun, 15:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi