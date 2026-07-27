Gvardiola ham yechim emas: Rednapp Angliyani ogohlantirdi
Angliya terma jamoasi JCH-2026da bronza medalini qo‘lga kiritgan bo‘lsa-da, mamlakat futboli kelajagi atrofida yangi bahs boshlandi. Garri Rednappning fikricha, Pep Gvardiolani bosh murabbiylikka olib kelish avtomatik ravishda sovrin kafolatlamaydi — asosiy muammo ancha chuqurroqda.
Sobiq murabbiy Angliya futbol assotsiatsiyasini mashhur ism ortidan quvish o‘rniga Tomas Tuxelni qo‘llab-quvvatlash va yosh futbolchilarni tayyorlash tizimini isloh qilishga chaqirdi.
«Pep — sehrli tayoqcha emas»
The Sun nashriga bergan intervyusida Rednapp Gvardiolaning taktik mahoratini yuqori baholadi. Biroq uni Angliya terma jamoasiga taklif qilish barcha muammolarni bir zumda hal qilishiga ishonmasligini aytdi.
«Hamma Pepni futboldagi qandaydir sehrli tayoqcha deb o‘ylaydi. U, shubhasiz, taktik daho».
Rednappning ta’kidlashicha, buyuk murabbiyni tayinlashning o‘zi yirik turnirda chempion bo‘lish uchun yetarli emas. Terma jamoada natija murabbiyning obro‘sigagina emas, mamlakat yetishtirgan futbolchilar sifatiga ham bog‘liq.
Klubda pul bor, termada esa tanlov cheklangan
Rednapp klub va milliy jamoada ishlash o‘rtasida katta farq borligiga e’tibor qaratdi.
Gvardiola klub futbolida muayyan pozitsiya uchun kerakli futbolchini transfer bozoridan sotib olish imkoniyatiga ega bo‘lgan. Terma jamoada esa murabbiy faqat shu mamlakat fuqarosi bo‘lgan va tanlash mumkin bo‘lgan futbolchilar bilan ishlaydi.
«Xalqaro futbolda chek daftarchasi ham, transfer oynasi ham yo‘q. Mamlakatingiz kimni yetishtirsa, shu bilan ishlaysiz».
Shu sabab Rednappning fikricha, Angliyaning uzoq muddatli muvaffaqiyati bitta taniqli murabbiyni jalb qilishga emas, yosh futbolchilarni tayyorlash sifatini oshirishga bog‘liq.
Italiya ssenariysi Angliyaga ogohlantirish bo‘ldi
Rednapp Angliya uchun eng jiddiy ogohlantiruvchi misol sifatida Italiyani tilga oldi.
To‘rt karra jahon chempioni Italiya 2018 va 2022 yilgi mundiallardan keyin JCH-2026ga ham chiqa olmadi. Bosniya va Gersegovinaga qarshi pley-off finalidagi penaltilar seriyasidagi mag‘lubiyat italiyaliklarni ketma-ket uchinchi jahon chempionatidan mahrum qildi.
Rednapp Angliyada ham mahalliy iste’dodlarning asosiy jamoagacha yetib borish yo‘li tobora murakkablashayotganini ta’kidladi.
Uning fikricha, Premer-liga klublari tayyor xorijlik futbolchilarni sotib olishga ko‘proq tayanayotgani sabab, akademiya tarbiyalanuvchilariga yetarli imkoniyat berilmayapti.
Rednapp qanday o‘zgarishni taklif qildi?
Sobiq murabbiy Premer-liga klublarini maydonga ma’lum miqdorda angliyalik futbolchilarni tushirishga majbur qiladigan qoidalar joriy etish g‘oyasini ilgari surdi.
U «Vest Xem»da ishlagan davrini misol qilib, o‘sha tizimdan Frenk Lempard, Rio Ferdinand, Maykl Kerrik, Jo Koul, Jermeyn Defo va Glen Jonson kabi futbolchilar yetishib chiqqanini eslatdi.
Rednapp zamonaviy akademiyalar haddan tashqari yopiq va «steril» muhitga aylanganini ham tanqid qildi. Uningcha, yoshlar asosiy tarkib futbolchilarini yaqindan kuzatishi, kattalar futbolidagi raqobatni his qilishi va ertaroq amaliy tajriba olishi kerak.
Angliyaga ingliz murabbiy kerakmi?
Rednapp milliy jamoani imkon qadar shu mamlakat mutaxassisi boshqarishi kerak, degan an’anaviy qarashini ham takrorladi.
U Eddi Xauni kuchli nomzod sifatida tilga oldi, shuningdek, Frenk Lempard va Stiven Jerrard kabi sobiq futbolchilarga murabbiy sifatida rivojlanish uchun ko‘proq ishonch bildirish zarurligini aytdi.
Biroq Rednappning asosiy chaqiruvi Tuxelni hoziroq almashtirish emas. Aksincha, u mavjud bosh murabbiyga to‘liq ishonch bildirish kerakligini ta’kidladi.
Tuxel Angliya bilan tarixiy natija qayd etdi
Tomas Tuxel boshchiligida Angliya JCH-2026 yarim finaligacha yetib bordi. Argentinaga 1:2 hisobida mag‘lub bo‘lganidan keyin jamoa uchinchi o‘rin uchun bahsda Fransiyani 6:4 hisobida yengdi.
Bu Angliyaning 1966 yildagi chempionlikdan keyingi eng yaxshi jahon chempionati natijasi va xorijda o‘tkazilgan mundiallardagi eng yuqori ko‘rsatkichi bo‘ldi.
Tuxelning dastlabki shartnomasi JCH-2026gacha mo‘ljallangan edi. Ammo Angliya futbol assotsiatsiyasi 2026 yil fevralida kelishuvni Yevro-2028 yakuniga qadar uzaytirdi.
«Pep ortidan quvishni bas qilaylik. Tuxelni to‘liq qo‘llab-quvvatlab, yoshlar tizimini tartibga keltiraylik», — dedi Rednapp.
Asosiy muammo bitta murabbiydan kattaroq
Angliya ayni paytda yirik turnirda g‘olib chiqishga qodir futbolchilarga ega. JCH-2026dagi uchinchi o‘rin ham jamoa dunyodagi kuchli termalar qatorida ekanini ko‘rsatdi.
Biroq Rednappning ogohlantirishi kelajakka qaratilgan: hozirgi yulduzli avloddan keyin kimlar keladi?
Gvardiola taktik jihatdan jamoani kuchaytirishi mumkin. Ammo hatto u ham mavjud bo‘lmagan himoyachi yoki hujumchini transfer bozoridan sotib ololmaydi. Terma jamoada «yangi futbolchi qo‘shib olish» tugmasi yo‘q — hayot FIFA o‘yini emas.
Shuning uchun Angliya uchun asosiy vazifa Pepni kutish emas, mahalliy futbolchilar va murabbiylar yetishib chiqadigan tizimni himoya qilishdir. Aks holda, bugun sovringa yaqin turgan jamoa ertaga Italiya kabi mundialni uyidan tomosha qilishi mumkin.
…