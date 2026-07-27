Gvardiola ham yechim emas: Rednapp Angliyani ogohlantirdi

·71·Sport
Gvardiola ham yechim emas: Rednapp Angliyani ogohlantirdi

Angliya terma jamoasi JCH-2026da bronza medalini qo‘lga kiritgan bo‘lsa-da, mamlakat futboli kelajagi atrofida yangi bahs boshlandi. Garri Rednappning fikricha, Pep Gvardiolani bosh murabbiylikka olib kelish avtomatik ravishda sovrin kafolatlamaydi — asosiy muammo ancha chuqurroqda.

Sobiq murabbiy Angliya futbol assotsiatsiyasini mashhur ism ortidan quvish o‘rniga Tomas Tuxelni qo‘llab-quvvatlash va yosh futbolchilarni tayyorlash tizimini isloh qilishga chaqirdi.

«Pep — sehrli tayoqcha emas»

The Sun nashriga bergan intervyusida Rednapp Gvardiolaning taktik mahoratini yuqori baholadi. Biroq uni Angliya terma jamoasiga taklif qilish barcha muammolarni bir zumda hal qilishiga ishonmasligini aytdi.

«Hamma Pepni futboldagi qandaydir sehrli tayoqcha deb o‘ylaydi. U, shubhasiz, taktik daho».

Rednappning ta’kidlashicha, buyuk murabbiyni tayinlashning o‘zi yirik turnirda chempion bo‘lish uchun yetarli emas. Terma jamoada natija murabbiyning obro‘sigagina emas, mamlakat yetishtirgan futbolchilar sifatiga ham bog‘liq.

Klubda pul bor, termada esa tanlov cheklangan

Rednapp klub va milliy jamoada ishlash o‘rtasida katta farq borligiga e’tibor qaratdi.

Gvardiola klub futbolida muayyan pozitsiya uchun kerakli futbolchini transfer bozoridan sotib olish imkoniyatiga ega bo‘lgan. Terma jamoada esa murabbiy faqat shu mamlakat fuqarosi bo‘lgan va tanlash mumkin bo‘lgan futbolchilar bilan ishlaydi.

«Xalqaro futbolda chek daftarchasi ham, transfer oynasi ham yo‘q. Mamlakatingiz kimni yetishtirsa, shu bilan ishlaysiz».

Shu sabab Rednappning fikricha, Angliyaning uzoq muddatli muvaffaqiyati bitta taniqli murabbiyni jalb qilishga emas, yosh futbolchilarni tayyorlash sifatini oshirishga bog‘liq.

Italiya ssenariysi Angliyaga ogohlantirish bo‘ldi

Rednapp Angliya uchun eng jiddiy ogohlantiruvchi misol sifatida Italiyani tilga oldi.

To‘rt karra jahon chempioni Italiya 2018 va 2022 yilgi mundiallardan keyin JCH-2026ga ham chiqa olmadi. Bosniya va Gersegovinaga qarshi pley-off finalidagi penaltilar seriyasidagi mag‘lubiyat italiyaliklarni ketma-ket uchinchi jahon chempionatidan mahrum qildi.

Rednapp Angliyada ham mahalliy iste’dodlarning asosiy jamoagacha yetib borish yo‘li tobora murakkablashayotganini ta’kidladi.

Uning fikricha, Premer-liga klublari tayyor xorijlik futbolchilarni sotib olishga ko‘proq tayanayotgani sabab, akademiya tarbiyalanuvchilariga yetarli imkoniyat berilmayapti.

Rednapp qanday o‘zgarishni taklif qildi?

Sobiq murabbiy Premer-liga klublarini maydonga ma’lum miqdorda angliyalik futbolchilarni tushirishga majbur qiladigan qoidalar joriy etish g‘oyasini ilgari surdi.

U «Vest Xem»da ishlagan davrini misol qilib, o‘sha tizimdan Frenk Lempard, Rio Ferdinand, Maykl Kerrik, Jo Koul, Jermeyn Defo va Glen Jonson kabi futbolchilar yetishib chiqqanini eslatdi.

Rednapp zamonaviy akademiyalar haddan tashqari yopiq va «steril» muhitga aylanganini ham tanqid qildi. Uningcha, yoshlar asosiy tarkib futbolchilarini yaqindan kuzatishi, kattalar futbolidagi raqobatni his qilishi va ertaroq amaliy tajriba olishi kerak.

Angliyaga ingliz murabbiy kerakmi?

Rednapp milliy jamoani imkon qadar shu mamlakat mutaxassisi boshqarishi kerak, degan an’anaviy qarashini ham takrorladi.

U Eddi Xauni kuchli nomzod sifatida tilga oldi, shuningdek, Frenk Lempard va Stiven Jerrard kabi sobiq futbolchilarga murabbiy sifatida rivojlanish uchun ko‘proq ishonch bildirish zarurligini aytdi.

Biroq Rednappning asosiy chaqiruvi Tuxelni hoziroq almashtirish emas. Aksincha, u mavjud bosh murabbiyga to‘liq ishonch bildirish kerakligini ta’kidladi.

Tuxel Angliya bilan tarixiy natija qayd etdi

Tomas Tuxel boshchiligida Angliya JCH-2026 yarim finaligacha yetib bordi. Argentinaga 1:2 hisobida mag‘lub bo‘lganidan keyin jamoa uchinchi o‘rin uchun bahsda Fransiyani 6:4 hisobida yengdi.

Bu Angliyaning 1966 yildagi chempionlikdan keyingi eng yaxshi jahon chempionati natijasi va xorijda o‘tkazilgan mundiallardagi eng yuqori ko‘rsatkichi bo‘ldi.

Tuxelning dastlabki shartnomasi JCH-2026gacha mo‘ljallangan edi. Ammo Angliya futbol assotsiatsiyasi 2026 yil fevralida kelishuvni Yevro-2028 yakuniga qadar uzaytirdi.

«Pep ortidan quvishni bas qilaylik. Tuxelni to‘liq qo‘llab-quvvatlab, yoshlar tizimini tartibga keltiraylik», — dedi Rednapp.

Asosiy muammo bitta murabbiydan kattaroq

Angliya ayni paytda yirik turnirda g‘olib chiqishga qodir futbolchilarga ega. JCH-2026dagi uchinchi o‘rin ham jamoa dunyodagi kuchli termalar qatorida ekanini ko‘rsatdi.

Biroq Rednappning ogohlantirishi kelajakka qaratilgan: hozirgi yulduzli avloddan keyin kimlar keladi?

Gvardiola taktik jihatdan jamoani kuchaytirishi mumkin. Ammo hatto u ham mavjud bo‘lmagan himoyachi yoki hujumchini transfer bozoridan sotib ololmaydi. Terma jamoada «yangi futbolchi qo‘shib olish» tugmasi yo‘q — hayot FIFA o‘yini emas.

Shuning uchun Angliya uchun asosiy vazifa Pepni kutish emas, mahalliy futbolchilar va murabbiylar yetishib chiqadigan tizimni himoya qilishdir. Aks holda, bugun sovringa yaqin turgan jamoa ertaga Italiya kabi mundialni uyidan tomosha qilishi mumkin.

Pep GuardiolaHarry RedknappAngliyaThomas TuchelItaliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal Vinisius Junior uchun klub tarixidagi eng yirik maoshni taklif qilishga tayyorArsenal Vinisius Junior uchun klub tarixidagi eng yirik maoshni taklif qilishga tayyorBugun, 12:35Mourinoga kerak bo‘lmadi: Raul Asensio Fransiyaga yo‘l olmoqdaMourinoga kerak bo‘lmadi: Raul Asensio Fransiyaga yo‘l olmoqdaBugun, 12:07Mourino Kamavingaga eshikni ko‘rsatdimi? «Real» qaror kutmoqda...Mourino Kamavingaga eshikni ko‘rsatdimi? «Real» qaror kutmoqda...Bugun, 12:05«Real»ga yo‘l ochildi: PSJ Yan Diomande transferini nega bekor qildi?«Real»ga yo‘l ochildi: PSJ Yan Diomande transferini nega bekor qildi?Bugun, 11:59Neymar Santos kiyim almashtirish xonasidagi mojaro haqidagi xabarlarni rad etdiNeymar Santos kiyim almashtirish xonasidagi mojaro haqidagi xabarlarni rad etdiBugun, 11:54«Barselona»ga yana bir Suaresmi? 38 gollik nomzod aytildi«Barselona»ga yana bir Suaresmi? 38 gollik nomzod aytildiBugun, 11:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi