Rostovda tungi dron hujumi: er-xotin halok bo‘ldi, besh fuqaro jarohatlandi
Foto: rostov.kp.ru
Rostov-Dondagi tungi havo hujumi fojiali oqibatlarga olib keldi. Rossiya mintaqaviy hokimiyati ma’lumotiga ko‘ra, ikki kishi halok bo‘ldi, yana besh nafar fuqaro jarohatlandi — ular orasida og‘ir ahvoldagi o‘smir ham bor.
Dronlar qulashi ortidan shaharning uchta tumanida yong‘inlar boshlangan. Olov xususiy uylar, omborxonalar va korxona hududiga tarqalgan, qutqaruvchilar esa yirik yong‘in o‘chog‘i bilan kurashgan.
Halok bo‘lganlar er-xotin bo‘lgan
Rostov viloyati gubernatori Yuriy Slyusarning bildirishicha, hujum oqibatida halok bo‘lgan ikki kishi oilaviy juftlik bo‘lgan.
Yana besh nafar odam turli darajada tan jarohati olgan. Ulardan ikki nafarining, jumladan bir o‘smirning ahvoli og‘ir deb baholanmoqda.
To‘rt nafar jabrlanuvchi Rostovdagi tez tibbiy yordam shifoxonasiga olib ketilgan, yengil jarohatlangan yana bir kishiga voqea joyida yordam ko‘rsatilgan.
Gubernator halok bo‘lganlarning yaqinlariga hamdardlik bildirib, jabrlanganlarga barcha zarur yordam ko‘rsatilishini ma’lum qildi.
Dronlar uchta tumanda vayronagarchilik keltirib chiqardi
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, yerdagi asosiy zarar quyidagi hududlarda qayd etilgan:
Jeleznodorojniy tumani;
Proletarskiy tumani;
Leninskiy tumani.
Mintaqa rahbarining aytishicha, dronlar qulashi oqibatida bir nechta joyda yong‘in kelib chiqqan. Xususiy korxona hududi, ombor binolari, bir nechta xususiy uy va ular yaqinida turgan avtomobillar olov ichida qolgan.
Shuningdek, bir nechta xususiy uy, ko‘p qavatli binoning yuqori qavatlari va ijtimoiy muassasadagi oynalar singani xabar qilindi. Zararning to‘liq ko‘lami hali hisoblab chiqilmoqda.
Qutqaruvchilar 400 kvadrat metrlik yong‘inni o‘chirdi
Hujumdan keyin paydo bo‘lgan yong‘inlarning aksar qismi tezkorlik bilan bartaraf etilgan. Biroq qutqaruvchilar taxminan 400 kvadrat metr maydonni egallagan yirik yong‘in o‘chog‘ini o‘chirishda davom etgan.
Proletarskiy tumanida zarar ko‘rgan ko‘p qavatli uy aholisi uchun vaqtinchalik joylashtirish punkti ochilgan. U yerda yotoq joylari, issiq ichimliklar va oziq-ovqat tashkil etilgan, evakuatsiya qilingan aholi uchun avtobuslar ham ajratilgan.
Oqibatlar haqidagi ma’lumotlar yangilanishi mumkin
Rostov viloyati rasmiylari hodisa joylarida tezkor xizmatlar, tibbiyot xodimlari va zararni baholash komissiyalari ishlayotganini bildirdi.
Hozirgi ma’lumotlarga ko‘ra:
Oqibat
Qayd etilgan holat
Halok bo‘lganlar
2 nafar
Jarohatlanganlar
5 nafar
Og‘ir ahvoldagilar
2 nafar
Shifoxonaga yotqizilganlar
4 nafar
Zarar ko‘rgan tumanlar
3 ta
Yirik yong‘in maydoni
400 kv. metr
Bu raqamlar 27 iyul tongida e’lon qilingan dastlabki ma’lumotlarga asoslangan. Rasmiylar qidiruv, yong‘inni to‘liq bartaraf etish va zararni hisoblash ishlari davom etayotgani sabab oqibatlar haqidagi axborotga aniqlik kiritilishi mumkinligini ta’kidladi.
Rostovdagi tungi hujum yana bir bor urush hududidan tashqarida ham oddiy aholi uchun xavf ortib borayotganini ko‘rsatdi. Bu safar dronlar ombor yoki korxona bilan cheklanmadi — ikki insonning hayoti uzildi, bir oila fojiaga yuz tutdi.
…