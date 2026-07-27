Rostovda tungi dron hujumi: er-xotin halok bo‘ldi, besh fuqaro jarohatlandi

·90·Dunyo
Rostovda tungi dron hujumi: er-xotin halok bo‘ldi, besh fuqaro jarohatlandi

Foto: rostov.kp.ru

Rostov-Dondagi tungi havo hujumi fojiali oqibatlarga olib keldi. Rossiya mintaqaviy hokimiyati ma’lumotiga ko‘ra, ikki kishi halok bo‘ldi, yana besh nafar fuqaro jarohatlandi — ular orasida og‘ir ahvoldagi o‘smir ham bor.

Dronlar qulashi ortidan shaharning uchta tumanida yong‘inlar boshlangan. Olov xususiy uylar, omborxonalar va korxona hududiga tarqalgan, qutqaruvchilar esa yirik yong‘in o‘chog‘i bilan kurashgan.

Halok bo‘lganlar er-xotin bo‘lgan

Rostov viloyati gubernatori Yuriy Slyusarning bildirishicha, hujum oqibatida halok bo‘lgan ikki kishi oilaviy juftlik bo‘lgan.

Yana besh nafar odam turli darajada tan jarohati olgan. Ulardan ikki nafarining, jumladan bir o‘smirning ahvoli og‘ir deb baholanmoqda.

To‘rt nafar jabrlanuvchi Rostovdagi tez tibbiy yordam shifoxonasiga olib ketilgan, yengil jarohatlangan yana bir kishiga voqea joyida yordam ko‘rsatilgan.

Gubernator halok bo‘lganlarning yaqinlariga hamdardlik bildirib, jabrlanganlarga barcha zarur yordam ko‘rsatilishini ma’lum qildi.

Dronlar uchta tumanda vayronagarchilik keltirib chiqardi

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, yerdagi asosiy zarar quyidagi hududlarda qayd etilgan:

  • Jeleznodorojniy tumani;

  • Proletarskiy tumani;

  • Leninskiy tumani.

Mintaqa rahbarining aytishicha, dronlar qulashi oqibatida bir nechta joyda yong‘in kelib chiqqan. Xususiy korxona hududi, ombor binolari, bir nechta xususiy uy va ular yaqinida turgan avtomobillar olov ichida qolgan.

Shuningdek, bir nechta xususiy uy, ko‘p qavatli binoning yuqori qavatlari va ijtimoiy muassasadagi oynalar singani xabar qilindi. Zararning to‘liq ko‘lami hali hisoblab chiqilmoqda.

Qutqaruvchilar 400 kvadrat metrlik yong‘inni o‘chirdi

Hujumdan keyin paydo bo‘lgan yong‘inlarning aksar qismi tezkorlik bilan bartaraf etilgan. Biroq qutqaruvchilar taxminan 400 kvadrat metr maydonni egallagan yirik yong‘in o‘chog‘ini o‘chirishda davom etgan.

Proletarskiy tumanida zarar ko‘rgan ko‘p qavatli uy aholisi uchun vaqtinchalik joylashtirish punkti ochilgan. U yerda yotoq joylari, issiq ichimliklar va oziq-ovqat tashkil etilgan, evakuatsiya qilingan aholi uchun avtobuslar ham ajratilgan.

Oqibatlar haqidagi ma’lumotlar yangilanishi mumkin

Rostov viloyati rasmiylari hodisa joylarida tezkor xizmatlar, tibbiyot xodimlari va zararni baholash komissiyalari ishlayotganini bildirdi.

Hozirgi ma’lumotlarga ko‘ra:

Oqibat

Qayd etilgan holat

Halok bo‘lganlar

2 nafar

Jarohatlanganlar

5 nafar

Og‘ir ahvoldagilar

2 nafar

Shifoxonaga yotqizilganlar

4 nafar

Zarar ko‘rgan tumanlar

3 ta

Yirik yong‘in maydoni

400 kv. metr

Bu raqamlar 27 iyul tongida e’lon qilingan dastlabki ma’lumotlarga asoslangan. Rasmiylar qidiruv, yong‘inni to‘liq bartaraf etish va zararni hisoblash ishlari davom etayotgani sabab oqibatlar haqidagi axborotga aniqlik kiritilishi mumkinligini ta’kidladi.

Rostovdagi tungi hujum yana bir bor urush hududidan tashqarida ham oddiy aholi uchun xavf ortib borayotganini ko‘rsatdi. Bu safar dronlar ombor yoki korxona bilan cheklanmadi — ikki insonning hayoti uzildi, bir oila fojiaga yuz tutdi.

Rostov-on-DonRossiyaYuriy Slyusar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mo‘g‘ulistonda olingan sirli surat tarixi: qutidagi mo‘g‘ul ayoli surati ortida qanday haqiqat bor?Mo‘g‘ulistonda olingan sirli surat tarixi: qutidagi mo‘g‘ul ayoli surati ortida qanday haqiqat bor?Bugun, 12:42Putin G‘arb haqida: «Jinni shishadan chiqarishdi»Putin G‘arb haqida: «Jinni shishadan chiqarishdi»Bugun, 12:36Turkiyada mehmonning og‘zida salyut portlab ketib to‘yda barchani qo‘rqitib yubordiTurkiyada mehmonning og‘zida salyut portlab ketib to‘yda barchani qo‘rqitib yubordiBugun, 12:09Solovyovdan Bonyaga kutilmagan taklif: yangi platforma yaratiladimi?Solovyovdan Bonyaga kutilmagan taklif: yangi platforma yaratiladimi?Bugun, 09:44Putin Ukraina g‘arbi haqida keskin bashorat qildiPutin Ukraina g‘arbi haqida keskin bashorat qildiBugun, 09:02Yaponiyada ikkinchi poytaxt tashkil etilishi mumkin: qonun qabul qilindiYaponiyada ikkinchi poytaxt tashkil etilishi mumkin: qonun qabul qilindiBugun, 05:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi