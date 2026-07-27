«Barselona»dagi keskinlik: Ferran Torres PSJga o‘tib ketadimi?
Jahon chempionati-2026 va o‘tgan mavsumning eng yorqin yulduzlaridan biriga aylangan Ferran Torresning «Barselona»dagi kelajagi so‘roq ostida qolmoqda. 26 yoshli hujumchining Kataloniya klubi bilan amaldagi shartnomasi 2027 yilning iyun oyida tugashiga qaramay, rahbariyat bilan bo‘lajak muzokaralar oldidan ikkilanishlar paydo bo‘lgan.
Zamin.uz «Barsa»dagi maosh cheklovi, Luis Enrikening ovga chiqishi va Xulian Alvares omili sabab kelib chiqqan transfer dramasi tafsilotlarini taqdim etadi.
1. JCH-2026 va «Barsa»dagi fenomenal mavsum
Ferran Torres 2025/26 yilgi mavsumda o‘zining eng yuqori sport formasiga chiqdi. U nafaqat Kataloniya klubida, balki Ispaniya terma jamoasi tarkibida ham haqiqiy yetakchiga aylandi.
Terma jamoadagi zafar: JCH-2026 finalida gol urib, musobaqa finalining «Eng yaxshi o‘yinchisi» unvonini qo‘lga kiritdi.
«Zarra» kubogi sohibi: Mavsum davomida 49 ta o‘yinda maydonga tushib, 21 ta gol va 3 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. La Ligada 16 ta gol urib, jamoadoshi Lamin Yamal bilan birgalikda «Zarra» mukofotini bo‘lishib oldi.
2. Maosh cheklovi va PSJning saxiy taklifi
Hansi Flik va klub rahbariyati futbolchining mehnatini yuqori baholayotgan bo‘lsa-da, «Barselona»ning moliyaviy imkoniyatlari cheklangan.
Maosh limiti: Klub qat’iy ish haqi chegarasi va umumiy budjet sababli Torresga keskin yuqori maosh taklif qila olmaydi. Bundan tashqari, «Manchester Siti» bilan 2022 yilgi kelishuv bo‘yicha qolgan 8 million yevrolik to‘lovni ham amalga oshirish kerak.
Luis Enrike omili: «Pari Sen-Jermen» va shaxsan Luis Enrike ispaniyalik hujumchini o‘z jamoasida ko‘rishni juda istamoqda. PSJ Kataloniya klubi bera olmaydigan katta moliyaviy shartlarni taklif qilishga tayyor.
Ferran Torresning 2025/26 mavsumdagi ko‘rsatkichlari va shartnoma tafsilotlari
Ko‘rsatkich / Jihat
Ko‘rsatkich qiymati / Tafsilot
Jami o‘yinlar (Mavsum)
49 ta
Gollar + Uzatmalar
21 gol + 3 golli uzatma
«Zarra» kubogi (La Liga)
16 gol (Lamin Yamal bilan teng)
JCH-2026 yutug‘i
Finalda gol, Finalning eng yaxshi o‘yinchisi
Amaldagi shartnoma muddati
2027 yil iyungacha
Asosiy da’vogar klub
PSJ (Parij)
3. Nega Torres xafa? Xulian Alvares omili
«Barselona» rahbariyati Torresning shartnomani uzaytirishga bo‘lgan ishtiyoqiga to‘liq amin emas. Buning asosiy sababi — futbolchining klub siyosatidan noroziligi.
Raqobat va tan olinmaslik:
Torres «Barselona»ning transfer bozorida yangi markaziy hujumchi qidirayotganidan va asosiy nishon sifatida Xulian Alvaresni ko‘rayotganidan aziyat chekmoqda. Mavsumni ajoyib o‘tkazganiga qaramay, o‘z darajasi va hujumchi sifatidagi salohiyati klub tomonidan yetarlicha e’tirof etilmayapti deb hisoblaydi.
Klub Torresning 2027 yilda tekinga (erkin agent sifatida) ketishiga aslo yo‘l qo‘ymaydi. Agar yaqin kunlarda bo‘lib o‘tadigan muzokaralarda yangi kelishuvga erishilmasa, «Barselona» uni shu yozdayoq katta summaga sotib yuborishi mumkin.
Ushbu eksklyuziv sport yangiligini do‘stlaringizga yuboring!
«Barselona»dagi navbatdagi transfer sogasi qanday yakun topishi tez orada ma’lum bo‘ladi.
Ushbu qaynok maqola va tahlilni do‘stlaringiz hamda kataloniyaliklar muxlislari guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, «Barselona» Ferran Torresni olib qolishi kerakmi yoki PSJga sotib, Xulian Alvaresni olib kelgani ma’qulmi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
…