«Barselona»dagi keskinlik: Ferran Torres PSJga o‘tib ketadimi?

·70·Sport
«Barselona»dagi keskinlik: Ferran Torres PSJga o‘tib ketadimi?

Jahon chempionati-2026 va o‘tgan mavsumning eng yorqin yulduzlaridan biriga aylangan Ferran Torresning «Barselona»dagi kelajagi so‘roq ostida qolmoqda. 26 yoshli hujumchining Kataloniya klubi bilan amaldagi shartnomasi 2027 yilning iyun oyida tugashiga qaramay, rahbariyat bilan bo‘lajak muzokaralar oldidan ikkilanishlar paydo bo‘lgan.

Zamin.uz «Barsa»dagi maosh cheklovi, Luis Enrikening ovga chiqishi va Xulian Alvares omili sabab kelib chiqqan transfer dramasi tafsilotlarini taqdim etadi.

1. JCH-2026 va «Barsa»dagi fenomenal mavsum

Ferran Torres 2025/26 yilgi mavsumda o‘zining eng yuqori sport formasiga chiqdi. U nafaqat Kataloniya klubida, balki Ispaniya terma jamoasi tarkibida ham haqiqiy yetakchiga aylandi.

  • Terma jamoadagi zafar: JCH-2026 finalida gol urib, musobaqa finalining «Eng yaxshi o‘yinchisi» unvonini qo‘lga kiritdi.

  • «Zarra» kubogi sohibi: Mavsum davomida 49 ta o‘yinda maydonga tushib, 21 ta gol va 3 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. La Ligada 16 ta gol urib, jamoadoshi Lamin Yamal bilan birgalikda «Zarra» mukofotini bo‘lishib oldi.

2. Maosh cheklovi va PSJning saxiy taklifi

Hansi Flik va klub rahbariyati futbolchining mehnatini yuqori baholayotgan bo‘lsa-da, «Barselona»ning moliyaviy imkoniyatlari cheklangan.

  • Maosh limiti: Klub qat’iy ish haqi chegarasi va umumiy budjet sababli Torresga keskin yuqori maosh taklif qila olmaydi. Bundan tashqari, «Manchester Siti» bilan 2022 yilgi kelishuv bo‘yicha qolgan 8 million yevrolik to‘lovni ham amalga oshirish kerak.

  • Luis Enrike omili: «Pari Sen-Jermen» va shaxsan Luis Enrike ispaniyalik hujumchini o‘z jamoasida ko‘rishni juda istamoqda. PSJ Kataloniya klubi bera olmaydigan katta moliyaviy shartlarni taklif qilishga tayyor.

Ferran Torresning 2025/26 mavsumdagi ko‘rsatkichlari va shartnoma tafsilotlari

Ko‘rsatkich / Jihat

Ko‘rsatkich qiymati / Tafsilot

Jami o‘yinlar (Mavsum)

49 ta

Gollar + Uzatmalar

21 gol + 3 golli uzatma

«Zarra» kubogi (La Liga)

16 gol (Lamin Yamal bilan teng)

JCH-2026 yutug‘i

Finalda gol, Finalning eng yaxshi o‘yinchisi

Amaldagi shartnoma muddati

2027 yil iyungacha

Asosiy da’vogar klub

PSJ (Parij)

3. Nega Torres xafa? Xulian Alvares omili

«Barselona» rahbariyati Torresning shartnomani uzaytirishga bo‘lgan ishtiyoqiga to‘liq amin emas. Buning asosiy sababi — futbolchining klub siyosatidan noroziligi.

Raqobat va tan olinmaslik:

Torres «Barselona»ning transfer bozorida yangi markaziy hujumchi qidirayotganidan va asosiy nishon sifatida Xulian Alvaresni ko‘rayotganidan aziyat chekmoqda. Mavsumni ajoyib o‘tkazganiga qaramay, o‘z darajasi va hujumchi sifatidagi salohiyati klub tomonidan yetarlicha e’tirof etilmayapti deb hisoblaydi.

Klub Torresning 2027 yilda tekinga (erkin agent sifatida) ketishiga aslo yo‘l qo‘ymaydi. Agar yaqin kunlarda bo‘lib o‘tadigan muzokaralarda yangi kelishuvga erishilmasa, «Barselona» uni shu yozdayoq katta summaga sotib yuborishi mumkin.

Ushbu eksklyuziv sport yangiligini do‘stlaringizga yuboring!

«Barselona»dagi navbatdagi transfer sogasi qanday yakun topishi tez orada ma’lum bo‘ladi.

Ushbu qaynok maqola va tahlilni do‘stlaringiz hamda kataloniyaliklar muxlislari guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, «Barselona» Ferran Torresni olib qolishi kerakmi yoki PSJga sotib, Xulian Alvaresni olib kelgani ma’qulmi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Ferran TorresBarcelonaParis Saint-GermainLuis EnriqueManchester City
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal Vinisius Junior uchun klub tarixidagi eng yirik maoshni taklif qilishga tayyorArsenal Vinisius Junior uchun klub tarixidagi eng yirik maoshni taklif qilishga tayyorBugun, 12:35Mourinoga kerak bo‘lmadi: Raul Asensio Fransiyaga yo‘l olmoqdaMourinoga kerak bo‘lmadi: Raul Asensio Fransiyaga yo‘l olmoqdaBugun, 12:07Mourino Kamavingaga eshikni ko‘rsatdimi? «Real» qaror kutmoqda...Mourino Kamavingaga eshikni ko‘rsatdimi? «Real» qaror kutmoqda...Bugun, 12:05«Real»ga yo‘l ochildi: PSJ Yan Diomande transferini nega bekor qildi?«Real»ga yo‘l ochildi: PSJ Yan Diomande transferini nega bekor qildi?Bugun, 11:59Neymar Santos kiyim almashtirish xonasidagi mojaro haqidagi xabarlarni rad etdiNeymar Santos kiyim almashtirish xonasidagi mojaro haqidagi xabarlarni rad etdiBugun, 11:54«Barselona»ga yana bir Suaresmi? 38 gollik nomzod aytildi«Barselona»ga yana bir Suaresmi? 38 gollik nomzod aytildiBugun, 11:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi