Solovyovdan Bonyaga kutilmagan taklif: yangi platforma yaratiladimi?
«Dom-2» loyihasining sobiq ishtirokchisi, model va bloger Viktoriya Bonya Vladimir Solovyov jamoasidan kutilmagan xabar oldi. Unga rossiyaliklar muammolarini to‘g‘ridan to‘g‘ri yetkazishi mumkin bo‘lgan yangi raqamli platforma konsepsiyasini ishlab chiqishda qatnashish taklif etilgan.
Hozircha gap tayyor xizmat yoki ishga tushirilgan dastur haqida emas. Loyiha dastlabki muhokama bosqichida bo‘lib, uning vazifalari va ishlash tartibi endi shakllantirilishi kutilmoqda.
Solovyov jamoasi Bonyadan nimani so‘radi?
Viktoriya Bonya ijtimoiy tarmoqda unga yuborilgan xabar skrinshotini e’lon qildi. Unda Vladimir Solovyov VK va Max vakillari bilan fuqarolar murojaatlari uchun platforma yaratish imkoniyatini muhokama qilgani aytilgan.
«Biz uni ishlab chiqishga tayyormiz. Biroq avval loyiha bo‘yicha sizning tasavvuringizni eshitishni istaymiz: platforma qanday bo‘lishi va qaysi funksiyalarga ega bo‘lishi kerak?»
Xabardan ko‘rinishicha, Solovyov jamoasi texnik ishlarni boshlashdan avval Bonyaning loyiha konsepsiyasi va foydalanuvchilarga zarur imkoniyatlar haqidagi takliflarini o‘rganmoqchi.
Bonya qarorni obunachilari bilan muhokama qilmoqda
Bloger tayyor g‘oyani bir o‘zi taqdim etish o‘rniga, ijtimoiy tarmoqdagi kuzatuvchilaridan fikr bildirishni so‘radi. U odamlar uchun haqiqatan ham qulay va foydali platforma qanday bo‘lishi kerakligini birgalikda aniqlashni taklif qildi.
«Keling, bunga munosib e’tibor qarataylik. Menimcha, bu mamlakatimiz kelajagi uchun foydali bo‘ladi. Hech bo‘lmaganda, men bunga ishonishni istardim», — deb yozdi Bonya.
Shu bilan birga, blogerning o‘zi xorijiy Apple ID sabab Max messenjerida hali ro‘yxatdan o‘tmaganini ma’lum qilgan.
Platformada qanday imkoniyatlar bo‘lishi mumkin?
Loyihaning rasmiy texnik vazifasi hali e’lon qilinmagan. Ammo fuqarolar murojaatlari uchun mo‘ljallangan xizmatda quyidagi funksiyalarga ehtiyoj bo‘lishi mumkin:
muammo yoki taklifni matn, foto va video orqali yuborish;
murojaatni tegishli idora yoki hududga yo‘naltirish;
arizaning ko‘rib chiqilish holatini kuzatish;
mas’ul tashkilotning javobini ochiq ko‘rsatish;
bir xil muammolar bo‘yicha jamoaviy murojaat to‘plash;
eng dolzarb masalalarni reyting asosida ajratish.
Biroq bu imkoniyatlar hozircha rasman tasdiqlangan funksiyalar emas. Solovyov jamoasi aynan shu masalada Bonya va uning auditoriyasidan takliflar kutmoqda.
G‘oya apreldagi bahsli efirda paydo bo‘lgan
Bonya va Solovyov 28 aprel kuni «Solovyov LIVE» kanalida maxsus efir o‘tkazgan. Suhbat avvalgi ommaviy kelishmovchilikdan keyin tashkil etilgan bo‘lib, unda mamlakatdagi muammolar, ijtimoiy tarmoqlardagi axborot va fuqarolarning murojaatlarini yuqori idoralarga yetkazish masalasi muhokama qilingan.
Efir davomida Solovyov odamlar mamlakatdagi dolzarb muammolarni bayon qilishi mumkin bo‘lgan qo‘shma platforma yaratishni taklif qilgan. Translyatsiya yozuvida bu mavzu suhbatning 21-daqiqasidan keyin muhokama qilingani ko‘rsatilgan.
Avval mojaro, endi hamkorlik taklifi
Bonya va Solovyov o‘rtasidagi munosabatlar avval ancha keskin bo‘lgan. Teleboshlovchi bloger haqida haqoratli so‘zlar ishlatgan, Bonya esa bunday bayonotlarga qarshi chiqib, huquqiy choralar ko‘rishini aytgan. Keyinchalik ular qo‘shma efirda mojaroni muhokama qilgan va Solovyov o‘zining ortiqcha hissiyotga berilganini tan olib, uzr so‘ragan.
Shu sabab yangi platforma haqidagi taklif oddiy texnologik g‘oyadan tashqari, avval ochiq mojaroga kirishgan ikki media shaxs o‘rtasidagi kutilmagan hamkorlik sifatida ham e’tibor tortmoqda.
Platforma haqiqatan ishlaydimi?
Loyihaning muvaffaqiyati mashhur ismlar yoki chiroyli interfeysdan ko‘ra, murojaatlardan keyin real natija bo‘lishiga bog‘liq. Agar fuqaro muammoni yozsa-yu, javob va yechim olmasa, platforma tezda navbatdagi «qabul qilindi» tugmasiga aylanib qolishi mumkin.
Shuning uchun yangi xizmat uchun eng muhim mezonlar quyidagilar bo‘ladi:
murojaatlarni kim ko‘rib chiqishi;
javob berish muddati qancha bo‘lishi;
davlat idoralarining ishtirok etishi;
fuqarolarning shaxsiy ma’lumotlari qanday himoyalanishi;
hal qilinmagan muammolar kim tomonidan nazorat qilinishi.
Hozircha VK yoki Max tomonidan platformaning ishga tushirilishi, nomi, muddati va texnik xususiyatlari haqida alohida rasmiy e’lon berilgani ma’lum emas. Mavjud xabarlar Solovyov jamoasi loyihani ishlab chiqishga tayyorligi va konsepsiya bo‘yicha takliflar to‘planayotganini ko‘rsatmoqda.
Bonyaning bir paytlar prezidentga murojaat qilishidan boshlangan muhokama endi alohida raqamli loyihaga aylanishi mumkin. Ammo uning haqiqiy qiymati platforma ochilganida emas, odamlarning muammosi hal bo‘lganida ko‘rinadi.
…