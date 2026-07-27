Fizikaviy AI uchun yangi qadam: Miya toʻlqinlari robotlarni qanday oʻqitadi?

·95·Texno
Fizikaviy AI uchun yangi qadam: Miya toʻlqinlari robotlarni qanday oʻqitadi?

Kaliforniya shtatining San-Learndo shahridagi omborxonalarning birida sunʼiy intellekt sohasidagi yangi davr — Jenga oʻyini yordamida sinovdan oʻtkazilmoqda. Sunʼiy intellekt modellarini oʻqitish uchun maʼlumotlar bazasini yaratuvchi Encord kompaniyasi robototexnika sohasidagi eng katta muammo — real dunyo jismoniy mashgʻulotlar maʼlumotlarining tanqisligini hal qilishga kirishdi. Kompaniya xodimi Endryu Sexa boshiga maxsus kamera va sensorlar oʻrnatilgan garnitur taqqan holda yogʻoch bloklarni ehtiyotkorlik bilan oʻrnidan qoʻzgʻatmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur garnitura nafaqat atrofni kuzatadi, balki operatorning miya toʻlqinlarini ham oʻlchaydi. Germaniyaning Zander Labs nevrologiya startupi tomonidan ishlab chiqlgan ushbu texnologiya xatolik, niyat va hayrat kabi ruhiy holatlarni aniqlash orqali modellarni oʻqitish uchun yanada foydali maʼlumotlar toʻplamini shakllantirish imkonini beradi. Encord va Zander Labs hozircha ushbu yondashuvni sinovdan oʻtkazmoqda.

Sunʼiy intellekt uchun maʼlumotlar yetishmovchiligi

Robototexnika mutaxassislarining taʼkidlashicha, bugungi kunda asosiy cheklov model arxitekturasi emas, balki real jismoniy mashgʻulotlar maʼlumotlarining keskin yetishmasligidir. ChatGPT kabi chatbotlar internetdagi matnlar asosida oʻqitilgan boʻlsa, neyron tarmoqlarga jismoniy harakatlarni oʻrgatish uchun bunday tayyor manbalar mavjud emas. Avtomashinalar uchun maʼlumot yigʻish qiyin va qimmatga tushadi, videolardan foydalanish esa real dunyo aniqligini taʼminlay olmaydi.

Encord kompaniyasining robotlarni oʻqitish boʻlimi rahbari Vineeth Velmurugan matnlar yetishmovchiligi muammosi robototexnikada ham dolzarb ekanini taʼkidlaydi. Uning soʻzlariga koʻra, model yaratuvchilarga YouTube video korpusidan besh baravar katta hajmdagi maʼlumotlar bazasi kerak boʻladi. Aynan shuning uchun ham maʼlumotlarni shunchaki boshqarish emas, balki ularni oʻzi ishlab chiqarish alohida biznes yoʻnalishiga aylandi.

Miya toʻlqinlari orqali aniqlanadigan imkoniyatlar

Zander Labs nevrologi Lukas Gerkening tushuntirishicha, muayyan vazifani bajarish chogʻida sarflanadigan miya faoliyati hajmi model yaratuvchilarga qaysi bosqichda eng yuqori quvvatli modellarni ishga tushirish kerakligini koʻrsatib beradi. Mazkur sinov jarayonida robotlarni masofadan boshqaruvchi operatorlar qahva idishidan chashkaga suyuqlik quyish va poker chiplarini taxlash kabi murakkab amallarni bajarib, maʼlumotlar bazasini boyitmoqda.

Hozirgi kunda Encord global miqyosda turli fabrikalardan egotsentrik videolarni yigʻish bilan birga, San-Leandrodagi markazida miya toʻlqinlari kabi yangi usullarni tajribadan oʻtkazmoqda. Agar mazkur sinovlar oʻz samarasini bersa, kelgusida gumanoid va omborxona robotlarini tayyorlash jarayoni sifat jihatidan yangi bosqichga koʻtarilishi kutilmoqda.

Suniy intellektRobototexnikaZander LabsEncordTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vostochniy kosmodromi uchun yangi Sahalin oʻlchov punkti tayyorVostochniy kosmodromi uchun yangi Sahalin oʻlchov punkti tayyorBugun, 12:21Huawei Mate 80 smartfonlari rekord darajada tez sotilmoqdaHuawei Mate 80 smartfonlari rekord darajada tez sotilmoqdaBugun, 11:52AOC kompaniyasi 30 dollardan arzon va zamonaviy CG350B korpusini taqdim etdiAOC kompaniyasi 30 dollardan arzon va zamonaviy CG350B korpusini taqdim etdiBugun, 11:25Vivo X300e taqdim etildi: 7200 mA•ch batareya va Snapdragon 8 Gen 5Vivo X300e taqdim etildi: 7200 mA•ch batareya va Snapdragon 8 Gen 5Bugun, 09:57Sunʼiy intellekt vositalari suhbatlarni ogohlantirishsiz yoppasiga yozib olmoqdaSunʼiy intellekt vositalari suhbatlarni ogohlantirishsiz yoppasiga yozib olmoqdaBugun, 08:56Xitoy dunyoda ilk bor dengiz tubidan 2000 MW quvvatli superkabel oʻtkazdiXitoy dunyoda ilk bor dengiz tubidan 2000 MW quvvatli superkabel oʻtkazdiBugun, 05:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob