Neymar dubl qayd etdi, ammo kiyinish xonasida mojaro chiqdi
Neymar «Shapekoense»ga qarshi bahsda ikkita gol urib, «Santos»ni mag‘lubiyatdan qutqardi. Ammo o‘yindan keyin e’tibor uning maydondagi qahramonligidan kiyinish xonasidagi bahsli voqealarga ko‘chdi.
Braziliya matbuoti yulduz futbolchi ikki nafar yosh jamoadoshini haddan tashqari keskin tanqid qilganini yozmoqda. Neymar va futbolchilarning o‘zi esa haqorat bo‘lganini rad etib, gap butun jamoaga qaratilgan odatiy talabchan suhbat haqida ketganini ta’kidladi.
Neymarni nimada ayblashmoqda?
Globo Esporte ma’lumotiga ko‘ra, «Santos» — «Shapekoense» uchrashuvining tanaffusida Neymar jamoaning o‘yinidan norozi bo‘lib, kiyinish xonasida keskin gapirgan.
Xabarda u 21 yoshli yarim himoyachi Gabriel Bontempoga nisbatan haqoratli ibora ishlatgani va uning kelasi mavsum quyi divizionda o‘ynashi mumkinligini kinoya qilgani da’vo qilindi.
19 yoshli himoyachi Joau Ananias ham keskin tanqidga uchragani aytilmoqda. Manbalarga ko‘ra, futbolchining texnik darajasi shubha ostiga olingan. Ananias ikkinchi bo‘limda to‘pni o‘z darvozasiga kiritib qo‘yganidan keyin bahs yana davom etgan bo‘lishi mumkin.
Klub ichidagi ayrimlar Neymarning talabchanligi odatiy jamoaviy tanqid chegarasidan chiqib ketgan deb hisoblamoqda.
Xabarlarda ushbu vaziyat yosh futbolchilarning ruhiy holatiga va «Santos»ning ikkinchi bo‘limdagi o‘yiniga salbiy ta’sir qilgan bo‘lishi mumkinligi ham qayd etildi. Biroq bu hozircha manbalarning bahosi, rasman isbotlangan xulosa emas.
Neymar barcha ayblovlarni rad etdi
Mojaro haqidagi xabarlar tarqalganidan keyin Neymar ijtimoiy tarmoq orqali munosabat bildirdi. U yosh futbolchilarni alohida nishonga olgani va ularni haqorat qilgani haqidagi ma’lumotlarni keskin rad etdi.
Hujumchining aytishicha, kiyinish xonasida tajribali futbolchilar ishtirokida butun jamoaga qaratilgan umumiy suhbat bo‘lgan.
«Bu butun jamoaga qaratilgan talabchan suhbat edi», — dedi Neymar.
U jamoa muvaffaqiyati uchun o‘zaro talabchanlik bo‘lishi tabiiyligini ta’kidlab, voqeani boshqacha talqin qilganlarni yolg‘on ma’lumot tarqatishda aybladi.
Yosh futbolchilar nima dedi?
Gabriel Bontempo va Joau Ananias tomoni ham to‘g‘ridan to‘g‘ri shaxsiy haqorat yoki katta janjal bo‘lganini tasdiqlamadi.
Ularning vakillariga ko‘ra, tanaffusda jamoaning o‘yini muhokama qilingan va futbolchilarga umumiy talablar qo‘yilgan. Ular vaziyatni professional futbolda uchrab turadigan odatiy kiyinish xonasi suhbati sifatida baholagan.
Shu tariqa, voqea bo‘yicha ikki xil talqin paydo bo‘ldi:
Globo manbalari Neymarning so‘zlari haqoratli va haddan tashqari keskin bo‘lganini aytmoqda;
Neymar va yosh futbolchilar tomoni shaxsiy mojaroni rad etmoqda.
Bu farq «Santos» rahbariyati uchun voqeaning aslida qanday kechganini aniqlash zaruratini tug‘dirdi.
«Santos» ichki muhokama o‘tkazishi kutilmoqda
Braziliya matbuotiga ko‘ra, klub rahbariyati vaziyatni ichki tartibda ko‘rib chiqish va kiyinish xonasida bo‘lganlarning bayonotlarini eshitishni rejalashtirgan.
Hozircha «Santos» Neymarga nisbatan intizomiy jazo qo‘llanganini yoki rasmiy surishtiruv yakunlanganini e’lon qilgani yo‘q. Shu sabab futbolchi jazolanadi, degan xulosaga kelishga hali erta.
Klub oldida nozik vazifa turibdi. Bir tomonda jamoaning eng katta yulduzi va maydondagi yetakchisi bor. Ikkinchi tomonda esa yosh futbolchilarni himoya qilish va kiyinish xonasida sog‘lom muhitni saqlash zarurati mavjud.
Maydonda qahramon, uning tashqarisida esa bahs markazida
Neymar «Shapekoense»ga qarshi uchrashuvda ikkala golni ham urdi. U birinchi bo‘limda hisobni ochdi, so‘nggi daqiqalarda esa penaltini aniq bajarib, «Santos»ni 2:2 hisobidagi durangga olib chiqdi.
Biroq jamoa chempionatning so‘nggi pog‘onasida borayotgan raqibga qarshi g‘alabani saqlab qola olmadi. Tanaffusdan keyin «Santos» o‘yin nazoratini yo‘qotib, qisqa vaqt ichida ikkita gol o‘tkazib yubordi.
Neymarning holatidagi paradoks ham shunda:
uning gollari jamoani mag‘lubiyatdan qutqardi;
ammo uning ehtimoliy xatti-harakatlari kiyinish xonasidagi muhit haqida savollar tug‘dirdi.
Talabchanlik va haqorat o‘rtasidagi chegara qayerda?
Katta klublarda yetakchi futbolchilarning jamoadoshlaridan ko‘proq mas’uliyat talab qilishi oddiy hol. Lekin talabchanlik shaxsiy kamsitishga aylansa, u jamoani kuchaytirish o‘rniga ichki ishonchni yemirishi mumkin.
Neymarning tajribasi va maqomi unga katta ta’sir kuchi beradi. Aynan shuning uchun uning har bir so‘zi yosh futbolchilarga oddiy tanqiddan ko‘ra kuchliroq ta’sir qilishi ehtimol.
Hozircha voqeaning barcha tafsilotlari bir-biriga mos kelmayapti. Neymar va ikki futbolchi shaxsiy mojaroni rad etdi, klubdagi ayrim manbalar esa chegara buzilganini ta’kidlamoqda.
Endi asosiy savol — «Santos» ichki muhokamadan keyin bu voqeani oddiy emotsional suhbat deb yopadimi yoki jamoaning eng katta yulduziga ham aniq chegara belgilaydimi?
…