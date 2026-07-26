Donald Trampning sog‘lig‘i yomonlashdi: Oq uy Trampning sog‘lig‘i bo‘yicha xavotirlarga javob berdi
Donald Trampning salomatligiga oid muhokamalarga Oq uy rasmiy izoh bergan. Prezident oyoqlarida yengil shish kuzatilganidan so‘ng to‘liq tibbiy tekshiruvdan o‘tkazilgan va unda surunkali venoz yetishmovchilik aniqlangan.
Oq uy shifokorining 2025 yil 17 iyuldagi xulosasiga ko‘ra, tekshiruvlar Trampda xavfli qon laxtasi, arteriya kasalligi yoki yurak yetishmovchiligi mavjudligini ko‘rsatmagan. Qon tahlillari, buyrak faoliyati va yurakning tuzilishi ham me’yorda bo‘lgan. Shifokor prezidentning umumiy salomatlik holatini yaxshi deb baholagan.
Venoz yetishmovchilik oyoq tomirlaridagi klapanlar qonni yuqoriga, yurak tomon yetarlicha o‘tkaza olmaganida yuzaga keladi. Kasallik uzoq davom etadi, ammo shifokor nazorati va tegishli muolajalar orqali uni boshqarish mumkin.
…