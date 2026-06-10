Eron Minab maktabi xotirasiga yangi banknota chiqaradi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Eron Markaziy banki Minab shahridagi maktabga uyushtirilgan hujumda halok bo‘lganlar xotirasiga bag‘ishlangan yangi banknotani muomalaga chiqaradi.
Ma’lumotlarga ko‘ra, 100 ming tumanlik kupyuraning orqa tomonida fevral oyida hujumga uchragan Minab maktabi tasvirlanadi.
Banknotaning old tomonida esa Qum shahridagi Fotima Ma’suma maqbarasi aks ettirilgan. Yangi kupyuralar yaqin vaqt ichida muomalaga chiqarilishi aytilmoqda.
Eslatib o‘tamiz, 28 fevral kuni Minabdagi qizlar boshlang‘ich maktabi raketa hujumiga uchragani xabar qilingan edi. Eron tomoni ushbu hodisada ko‘plab o‘qituvchi va o‘quvchilar halok bo‘lganini ma’lum qilgan.
…