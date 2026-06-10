Yer ostidagi topilma: asrlar sirini saqlagan uzuk

·0·Dunyo
Yer ostidagi topilma: asrlar sirini saqlagan uzuk

Metall izlovchi havaskor tomonidan topilgan XVI asrga oid noyob olmosli uzuk auksionda katta qiziqish uyg‘otishi kutilmoqda. Mutaxassislar ushbu tarixiy topilma 15 ming funt sterlingdan 20 ming funt sterlinggacha baholanishi mumkinligini ma’lum qildi. Uzuk 23 iyun kuni Londondagi mashhur auksion savdolarida sotuvga qo‘yiladi.

Topilmani aniqlagan Styuartning aytishicha, u uzoq davom etgan yetti soatlik qidiruvning so‘nggi pallalarida yer orasidan ushbu noyob buyumni topgan. Uning so‘zlariga ko‘ra, uzukni qo‘liga olgan paytda his-tuyg‘ularini yashira olmagan.

«Uzukni topganimda quvonchdan hayratga tushdim. Bunday kashfiyotni orzu qilardim, ammo uning ahamiyati shunchalik yuqori bo‘lishini tasavvur ham qilmagandim. Bu mening butun hayotimdagi eng yaxshi topilmam. Uni bemalol “umrimda bir marta uchraydigan topilma” deb atashim mumkin», — deydi u.

Qiziq jihati shundaki, uzuk tuproq orasidan chiqarilganda undagi olmoslardan biri ajralib, Styuartning qo‘liga tushib ketgan. Yana bir qimmatbaho tosh esa yo‘qolgani ma’lum bo‘lgan. Shundan so‘ng u topilma chiqqan joydagi tuproqni yig‘ib, yuvib va elakdan o‘tkazib chiqqan. Natijada yo‘qolgan olmos ham topilgan.

Ma’lum qilinishicha, auksiondan tushadigan mablag‘ topilma aniqlangan yer egasi va topuvchi o‘rtasida teng taqsimlanadi. Uzuk esa ekspertiza uchun Britaniya muzeyi mutaxassislari tomonidan o‘rganib chiqilgan.

Noonans auksion uyining zargarlik buyumlari bo‘yicha mutaxassisi Laura Smitning ta’kidlashicha, XVII asr boshlarida barokko uslubida yaratilgan yirik va ko‘zga tashlanuvchi uzuklar juda mashhur bo‘lgan. Uning fikricha, mazkur uzukning gul shaklidagi qismi sakkizta noyob «hogback» turidagi olmoslardan tashkil topgan bo‘lib, bunday namunalar juda kam uchraydi.

Mutaxassislar mazkur topilmani nafaqat qimmatbaho zargarlik buyumi, balki o‘z davrining tarixiy va madaniy merosini aks ettiruvchi noyob artefakt sifatida baholamoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Turkiyada ayolini pichoqlab o‘ldirgan o‘zbekistonlikka umrbod qamoq jazosi so‘raldiTurkiyada ayolini pichoqlab o‘ldirgan o‘zbekistonlikka umrbod qamoq jazosi so‘raldiBugun, 15:59Britaniya orollarida 415 million yillik ulkan chayon topildiBritaniya orollarida 415 million yillik ulkan chayon topildiBugun, 11:11Mexikoda JCH-2026 ochilishi oldidan ommaviy norozilik namoyishlari boshlandiMexikoda JCH-2026 ochilishi oldidan ommaviy norozilik namoyishlari boshlandiBugun, 10:26Tehron Vashingtonga mintaqani tark etish haqida ogohlantirish berdiTehron Vashingtonga mintaqani tark etish haqida ogohlantirish berdiBugun, 09:45Janubiy Afrikadagi otishmada 12 kishi halok bo‘ldiJanubiy Afrikadagi otishmada 12 kishi halok bo‘ldiBugun, 09:37Afg‘oniston Pokistonni uchta viloyatga zarba berishda aybladiAfg‘oniston Pokistonni uchta viloyatga zarba berishda aybladiBugun, 09:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi