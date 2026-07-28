“Begona kiyim” uchun jarima: Tojikistonda hijob,soqol va arabcha kiyim taqiqlandi

·32·Dunyo
“Begona kiyim” uchun jarima: Tojikistonda hijob,soqol va arabcha kiyim taqiqlandi

Tojikistonda milliy madaniyatga "begona" sanaladigan liboslarni jamoat joylarida kiyishni cheklovchi qonun kuchga kirgan. Prezident Imomali Rahmon hujjatni 2024 yil 20 iyunda imzolagan. Qonun kiyimlarni mamlakatga olib kirish, sotish va targ‘ib qilishga ham taalluqli, deb xabar berdi "Aziya-Plyus".

Hujjatda hijob to‘g‘ridan to‘g‘ri tilga olinmagan bo‘lsa-da, "begona kiyim" atamasi amalda islomiy ro‘mol va Yaqin Sharq uslubidagi ayrim liboslarni qamrab olishi mumkinligi qayd etilgan. Shu bilan birga, qonun qabul qilingan paytda taqiqlangan kiyimlarning aniq ro‘yxati ochiqlanmagan.

Tojikiston hukumati bu tartibni milliy kiyinish madaniyatini saqlash, jamiyatda xurofot va diniy mutaassiblik tarqalishining oldini olish bilan izohlagan. Qonun talablariga amal qilmaslik uchun jarima choralari belgilangan.

Qonun jamoatchilikda turli munosabatlarga sabab bo‘lgan. Ayrim fuqarolar ayollar ko‘chalarda to‘xtatilib, hijobini milliy uslubdagi ro‘mol shaklida o‘rash talab qilinayotganidan shikoyat qilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Endigina tug‘ilgan bolalarini qutqarish uchun olov ichiga bir necha marotaba kirgan mushuk Skarlett!Endigina tug‘ilgan bolalarini qutqarish uchun olov ichiga bir necha marotaba kirgan mushuk Skarlett!Bugun, 04:11Irlandiya sohillarida ulkan akulalarning noyob to‘dasi kuzatildiIrlandiya sohillarida ulkan akulalarning noyob to‘dasi kuzatildiBugun, 00:03Yirik bizon mashinaga tashlandi: dahshatli holat videoga tushdiYirik bizon mashinaga tashlandi: dahshatli holat videoga tushdiKecha, 23:40Davosi deyarli yo‘q saratonga qarshi yangi umid paydo bo‘ldiDavosi deyarli yo‘q saratonga qarshi yangi umid paydo bo‘ldiKecha, 23:36Pxuketda mudhish fojia: Tailandlik amaldor rossiyalik sayyohni urib o‘ldirdiPxuketda mudhish fojia: Tailandlik amaldor rossiyalik sayyohni urib o‘ldirdiKecha, 23:25Eron Ukrainaga ballistik raketalar bilan zarba beradimi? Geosiyosiy keskinlikEron Ukrainaga ballistik raketalar bilan zarba beradimi? Geosiyosiy keskinlikKecha, 23:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda