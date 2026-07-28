Anthropic rahbari ochiq vaznli sunʼiy intellekt modellariga munosabat bildirdi

·69·Texno
Anthropic rahbari ochiq vaznli sunʼiy intellekt modellariga munosabat bildirdi

Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniyalardan biri boʻlgan Anthropic asoschisi va bosh direktori Dario Amodei ochiq vaznli sunʼiy intellekt modellarini taqiqlash tarafdori emasligini maʼlum qildi. Uning soʻzlariga koʻra, kompaniya hech qachon bunday cheklovlarni yoqlab chiqmagan va bu boradagi mish-mishlar asossizdir. Ushbu bayonot sanoat vakillari va texnologiya gigantlari oʻrtasida ochiq manbali texnologiyalarning kelajagi haqida qizgʻin munozaralar ketayotgan bir paytda eʼlon qilindi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur munosabat Nvidia asoschisi va bosh direktori Jensen Huang tomonidan X ijtimoiy tarmogʻida eʼlon qilingan ochiq xatdan soʻng kelib chiqqan. Ushbu maktubda Nvidia bilan bir qatorda Meta, Microsoft, Mistral va Hugging Face kabi qator yetakchi kompaniyalar siyosatchilarni ochiq vaznli sunʼiy intellekt modellariga nisbatan shoshma-shofarlarcha cheklovlar qoʻymaslikka chaqirgandi. Garchi oʻsha maktubda Xitoy davlati toʻgʻridan-toʻgʻri tilga olinmagan boʻlsa-da, asosiy bahslar aynan Xitoy laboratoriyalarining intellektual mulkni oʻgʻirlash orqali imkoniyatlarini kengaytirayotgani haqidagi daʼvolarga borib taqaladi.

Xitoyning sunʼiy intellekt borasidagi xavflari

Dario Amodei oʻzining blogpostida xavfsizlik masalasiga alohida toʻxtalib, ochiq vaznli modellar va Xitoy tomonidan kelayotgan tahdidlarni bir-biridan farqlash lozimligini taʼkidladi. U xavfli imkoniyatlarga ega boʻlmagan ochiq vaznli modellarni jamiyat uchun foydali deb bilishini, ular tadqiqotchilar va dasturchilarga katta naf keltirishini qayd etdi. Biroq uning asosiy xavotiri avtoritar hukumatlar, xususan, Xitoy Kommunistik partiyasining AQShdan ham qudratliroq tizimlarni yaratib, doimiy harbiy ustunlikka erishishga urinishidadir.

Shuningdek, Anthropic rahbari biologik hujumlar va kiberxavfsizlik tahdidlari kuchayishidan xavotir bildirdi. Uning fikricha, ochiq vaznli modellar bunday ssenariylarda xavfliroq hisoblanadi, chunki ulardan foydalanishni nazorat qilish yoki ularga cheklovlar oʻrnatish juda mushkul. Britaniya sunʼiy intellekt xavfsizligi instituti hisobotiga tayanib, ochiq vaznli kodlar tarqatib yuborilgach, ularni ortga qaytarib olib boʻlmasligini eslatib oʻtdi.

Ekspertlar va kelajakdagi choralar

Ochiq manba tarafdorlari kuchli modellarga kirish imkoniyati yakka tartibdagi nazoratdan xoli boʻlib, himoyachilarga xavfsizlikni taʼminlashda yordam berishini taʼkidlashadi. Biroq Amodei bunga qarshi oʻlaroq, Xitoyning sunʼiy intellekt sohasidagi ustunligiga qarshi kurashish uchun aniq choralarni taklif qildi. Uning fikricha, Xitoyning qudratli chiplarga kirishini cheklash hamda intellektual mulk oʻgʻirlanishining oldini olish uchun distillash jarayonlariga qarshi rasmiy choralar koʻrish zarur.

Maʼlumot uchun, AQSh hukumati amerikalik kompaniyalarning intellektual mulki oʻgʻirlangani aniqlangan taqdirda Xitoyga nisbatan sanksiyalar qoʻllashi mumkinligidan ogohlantirib kelmoqda. Shu sababli texnologiya bozorida innovatsiyalar erkinligi va milliy xavfsizlik oʻrtasidagi muvozanatni saqlash masalasi bugungi kunda asosiy muhokama markazida qolmoqda.

AnthropicSunʼiy intellektXitoyNvidiaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple iPhone 18 Pro Max displeylari narxini sezilarli darajada arzonlashtirmoqchiApple iPhone 18 Pro Max displeylari narxini sezilarli darajada arzonlashtirmoqchiBugun, 10:52Sun'iy intellektga asoslangan Cursor dasturlash sturtapi Hindistonda yangi tarifni joriy etdiSun'iy intellektga asoslangan Cursor dasturlash sturtapi Hindistonda yangi tarifni joriy etdiBugun, 09:51Starship kosmosdagi yangi sinov parvozida ajoyib suratlarga muhrlandiStarship kosmosdagi yangi sinov parvozida ajoyib suratlarga muhrlandiBugun, 09:29Andromeda galaktikasida yulduzlar paydo boʻlishi keskin kamaydiAndromeda galaktikasida yulduzlar paydo boʻlishi keskin kamaydiBugun, 08:25Gigabyte GeForce Aorus RTX 5080 Infinity oʻziga xos platalar dizayni bilan ajralib turdiGigabyte GeForce Aorus RTX 5080 Infinity oʻziga xos platalar dizayni bilan ajralib turdiBugun, 02:55Satya Nadella: bitta sunʼiy intellektga tayanib qolgan kompaniyalar inqirozga uchraydiSatya Nadella: bitta sunʼiy intellektga tayanib qolgan kompaniyalar inqirozga uchraydiBugun, 02:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob