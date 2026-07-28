Anthropic rahbari ochiq vaznli sunʼiy intellekt modellariga munosabat bildirdi
Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniyalardan biri boʻlgan Anthropic asoschisi va bosh direktori Dario Amodei ochiq vaznli sunʼiy intellekt modellarini taqiqlash tarafdori emasligini maʼlum qildi. Uning soʻzlariga koʻra, kompaniya hech qachon bunday cheklovlarni yoqlab chiqmagan va bu boradagi mish-mishlar asossizdir. Ushbu bayonot sanoat vakillari va texnologiya gigantlari oʻrtasida ochiq manbali texnologiyalarning kelajagi haqida qizgʻin munozaralar ketayotgan bir paytda eʼlon qilindi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur munosabat Nvidia asoschisi va bosh direktori Jensen Huang tomonidan X ijtimoiy tarmogʻida eʼlon qilingan ochiq xatdan soʻng kelib chiqqan. Ushbu maktubda Nvidia bilan bir qatorda Meta, Microsoft, Mistral va Hugging Face kabi qator yetakchi kompaniyalar siyosatchilarni ochiq vaznli sunʼiy intellekt modellariga nisbatan shoshma-shofarlarcha cheklovlar qoʻymaslikka chaqirgandi. Garchi oʻsha maktubda Xitoy davlati toʻgʻridan-toʻgʻri tilga olinmagan boʻlsa-da, asosiy bahslar aynan Xitoy laboratoriyalarining intellektual mulkni oʻgʻirlash orqali imkoniyatlarini kengaytirayotgani haqidagi daʼvolarga borib taqaladi.
Xitoyning sunʼiy intellekt borasidagi xavflariDario Amodei oʻzining blogpostida xavfsizlik masalasiga alohida toʻxtalib, ochiq vaznli modellar va Xitoy tomonidan kelayotgan tahdidlarni bir-biridan farqlash lozimligini taʼkidladi. U xavfli imkoniyatlarga ega boʻlmagan ochiq vaznli modellarni jamiyat uchun foydali deb bilishini, ular tadqiqotchilar va dasturchilarga katta naf keltirishini qayd etdi. Biroq uning asosiy xavotiri avtoritar hukumatlar, xususan, Xitoy Kommunistik partiyasining AQShdan ham qudratliroq tizimlarni yaratib, doimiy harbiy ustunlikka erishishga urinishidadir.
Shuningdek, Anthropic rahbari biologik hujumlar va kiberxavfsizlik tahdidlari kuchayishidan xavotir bildirdi. Uning fikricha, ochiq vaznli modellar bunday ssenariylarda xavfliroq hisoblanadi, chunki ulardan foydalanishni nazorat qilish yoki ularga cheklovlar oʻrnatish juda mushkul. Britaniya sunʼiy intellekt xavfsizligi instituti hisobotiga tayanib, ochiq vaznli kodlar tarqatib yuborilgach, ularni ortga qaytarib olib boʻlmasligini eslatib oʻtdi.
Ekspertlar va kelajakdagi choralarOchiq manba tarafdorlari kuchli modellarga kirish imkoniyati yakka tartibdagi nazoratdan xoli boʻlib, himoyachilarga xavfsizlikni taʼminlashda yordam berishini taʼkidlashadi. Biroq Amodei bunga qarshi oʻlaroq, Xitoyning sunʼiy intellekt sohasidagi ustunligiga qarshi kurashish uchun aniq choralarni taklif qildi. Uning fikricha, Xitoyning qudratli chiplarga kirishini cheklash hamda intellektual mulk oʻgʻirlanishining oldini olish uchun distillash jarayonlariga qarshi rasmiy choralar koʻrish zarur.
Maʼlumot uchun, AQSh hukumati amerikalik kompaniyalarning intellektual mulki oʻgʻirlangani aniqlangan taqdirda Xitoyga nisbatan sanksiyalar qoʻllashi mumkinligidan ogohlantirib kelmoqda. Shu sababli texnologiya bozorida innovatsiyalar erkinligi va milliy xavfsizlik oʻrtasidagi muvozanatni saqlash masalasi bugungi kunda asosiy muhokama markazida qolmoqda.
…