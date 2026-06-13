Sun’iy intellekt yordamida chiqindilarni o‘chirgan amaldor ishdan bo‘shatildi

·19·Dunyo
Sun’iy intellekt yordamida chiqindilarni o‘chirgan amaldor ishdan bo‘shatildi

Qozog‘istonning Olmaota shahrida sun’iy intellekt texnologiyalaridan noo‘rin foydalangan davlat xizmatchisi ishidan mahrum qilindi. U chiqindilar bilan to‘lib yotgan hudud aks etgan fotosuratni SI yordamida tahrirlab, muammo bartaraf etilgandek ko‘rsatishga uringan.

Ma’lum bo‘lishicha, may oyi o‘rtalarida Threads ijtimoiy tarmog‘idagi foydalanuvchilardan biri Bo‘stonliq tumanidagi hovlilardan birida chiqindilar uzoq vaqtdan beri yig‘ilib yotganini ko‘rsatuvchi suratlarni e’lon qilgan.

Ushbu murojaatga javoban tuman hokimligi kommunal xizmatlar tomonidan hudud tozalanganini ma’lum qilib, fotosuratlarni ham taqdim etgan. Biroq ijtimoiy tarmoq foydalanuvchisi tasvirlarda sun’iy o‘zgartishlar borligiga e’tibor qaratgan. Hatto platformaning o‘zi ham suratlarni “sun’iy intellekt yordamida yaratilgan kontent” sifatida belgilagan.

“Men joylagan chiqindili suratlarni olib, SI orqali chiqindilarni o‘chirib tashlashibdi va shuni tozalash ishlarining natijasi sifatida ko‘rsatishibdi”, deya munosabat bildirgan foydalanuvchi.

9 iyun kuni Olmaota shahar hokimligi matbuot xizmati mazkur holat bo‘yicha rasmiy bayonot berib, postni joylashtirgan davlat xizmatchisi haqiqatdan ham sun’iy intellektdan foydalanganini tan olganini ma’lum qildi.

Hokimlikka ko‘ra, xodim o‘z xatosini tan olgani sababli qo‘shimcha xizmat tekshiruvi o‘tkazishga ehtiyoj qolmagan. Shu bilan birga, u bilan tuzilgan mehnat shartnomasi bekor qilingan va davlat organidagi xizmat faoliyati tugatilgan.

Rasmiylar mazkur holat bo‘yicha masala yakunlanganini va qo‘shimcha intizomiy jarayonlarga zarurat yo‘qligini bildirishdi.

Bu voqea sun’iy intellekt imkoniyatlaridan noto‘g‘ri foydalanish qanday oqibatlarga olib kelishi mumkinligini yana bir bor ko‘rsatdi.

AlmatyQozog'istonThreadsBostandyq
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eron AQSH musodarasidan qo‘rqib yadroviy obyektlarini yanada mustahkamladiEron AQSH musodarasidan qo‘rqib yadroviy obyektlarini yanada mustahkamladiBugun, 17:20Hind okeanida qadimiy kitlar qabristoni aniqlandi: olimlar hayratdaHind okeanida qadimiy kitlar qabristoni aniqlandi: olimlar hayratdaBugun, 15:57Xomanaiy dafn marosimi sanalari e’lon qilindiXomanaiy dafn marosimi sanalari e’lon qilindiBugun, 14:45So‘nayotgan yulduzning so‘nggi lahzalari ilk bor aniq tasvirlandiSo‘nayotgan yulduzning so‘nggi lahzalari ilk bor aniq tasvirlandiBugun, 14:34Moskvada yoqilg‘i cheklovi joriy etildi — sabab nimada?Moskvada yoqilg‘i cheklovi joriy etildi — sabab nimada?Bugun, 14:21Jurnalistning Shakira bilan surat uchun qilgan ishi internetni kuldirdiJurnalistning Shakira bilan surat uchun qilgan ishi internetni kuldirdiBugun, 11:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi