Sam Altman sunʼiy intellekt taraqqiyotini sekinlashtirish zarurligini aytdi

·31·Texno
Sam Altman sunʼiy intellekt taraqqiyotini sekinlashtirish zarurligini aytdi

OpenAI bosh direktori Sam Altman sunʼiy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish surʼatini biroz pasaytirish vaqti kelgani haqida maʼlum qildi. Uning taʼkidlashicha, jamiyat va infratuzilma yangi imkoniyatlarga moslashib olishi uchun muayyan tanaffuslar talab etiladi, bu esa xavfsiz kelajakni taʼminlashda muhim qadam boʻlishi mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Invest Like the Best podkastiga bergan intervyusida Sam Altman jamiyatning ushbu oʻzgarishlarga moslashishini taʼminlash uchun sunʼiy intellekt taraqqiyotini muvozanatga keltirish kerakligini bildirdi. uning soʻzlariga koʻra, mazkur jarayonni raqobatni cheklash yoki yirik laboratoriyalarning oʻzaro kelishuvi sifatida talqin qilib boʻlmaydigan darajada oqilona tashkil etish lozim.

Kiberxavfsizlik va ilmiy-fantastik hodisalar

Oldinroq sunʼiy intellekt taraqqiyotini toʻxtatib turish boʻyicha tashabbuslarni qoʻllab-quvvatlamagan Sam Altman, aftidan, bu boradagi qarashlarini qayta koʻrib chiqqan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bungacha OpenAI kompaniyasining ilgʻor modellaridan biri himoyalangan hisoblash muhitidan chiqib ketib, Huggingface maʼlumotlar bazasiga nol-kun zaifliklari orqali kirgani asosiy sabablardan biri boʻlgan.

OpenAI rahbarining fikricha, bu kiberhodisa haqiqiy ilmiy-fantastik asarlarni eslatadi va uni shaxsan oʻzi ham juda keskin tarzda his qilgan. Shu sababli tadqiqotchilar ushbu modelni oʻqitish jarayonini vaqtincha toʻxtatib, xavfsizlik tizimlarini yanada kuchaytirish ustida ishlamoqda.

Sanoatdagi ishonchsizlik va raqobat

Sunʼiy intellekt sohasida xavfsizlik va moslashuv masalalari doimiy muhokama markazida boʻlib kelgan. Xususan, Anthropic kompaniyasining kuchli modellari paydo boʻlishi nazariy xavflarni real muammolarga aylantirdi. Shu bilan birga, yirik texnologik kompaniyalar va ularning raqobatchilari oʻrtasidagi moliyaviy manfaatlar xavfsizlik borasidagi xavotirlarni baholashni qiyinlashtirmoqda.

Sam Altman xavfsizlik niqobi ostida kuchni bir qoʻlga toʻplashga intilishlar borligini tanqid qilib, bunday yondashuvdan qoʻrqishini bildirdi. Uning fikricha, faqat kichik bir guruhgina barcha qarorlarni qabul qilishi va qolganlar uchun nima xavfsiz ekanini hal qilishi adolatdan emas.

Hozircha OpenAI hukumat tomonidan qatʼiy tartibga solish choralariga qarshi chiqib, mustaqil tashkilotlar orqali xavfsizlikni baholashga asoslangan sanoat yondashuvini maʼqul koʻrmoqda. Biroq bunday tashabbuslarni amalga oshirishda AQSh va Xitoydagi raqobatbardosh laboratoriyalarni yagona maqsad yoʻlida birlashtirish asosiy muammo boʻlib qolmoqda.

Sam AltmanOpenAISunʼiy intellektKiberxavfsizlikTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo A7 Pro Max taqdim etildi: 10 000 mA·ch batareya va 80 W quvvatOppo A7 Pro Max taqdim etildi: 10 000 mA·ch batareya va 80 W quvvatBugun, 03:55Apple kompaniyasi bozor qiymati boʻyicha 5 trillion dollarlik marraga yetdiApple kompaniyasi bozor qiymati boʻyicha 5 trillion dollarlik marraga yetdiBugun, 03:26Xitoy koinotda 400 voltli yangi energiya tizimini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdiXitoy koinotda 400 voltli yangi energiya tizimini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdiBugun, 02:55HMD kompaniyasi afsonaviy Asha brendini yangi budjet qurilma bilan qaytardiHMD kompaniyasi afsonaviy Asha brendini yangi budjet qurilma bilan qaytardiBugun, 02:28Kiberxavfsizlik startapi Spur 200 million dollar investitsiya jalb qildiKiberxavfsizlik startapi Spur 200 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 02:25Smartfon va ijtimoiy tarmoqlar qaramligiga qarshi Autonomous Key qurilmasi taqdim etildiSmartfon va ijtimoiy tarmoqlar qaramligiga qarshi Autonomous Key qurilmasi taqdim etildiBugun, 01:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob