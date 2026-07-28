Jarlikdan sakragan 17 yoshli yigit og‘ir jarohat oldi (video)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Braziliyalik 17 yoshli o‘smir Sunset Cliffs jarligidan sakrab, og‘ir tan jarohatlari oldi.
Hodisa ortidan voqea joyiga zudlik bilan tez yordam va qutqaruv xizmati xodimlari yetib bordi. Dastlabki tekshiruvlar davomida o‘smir balandlikdan qulash oqibatida jiddiy jarohat olgani aniqlandi.
Qutqaruvchilar uni xavfsiz tarzda jarlikdan olib chiqib, shifoxonaga yetkazishdi. Shifokorlar unga zarur tibbiy yordam ko‘rsatmoqda.
Mutaxassislarning ta’kidlashicha, jarliklar va boshqa baland hududlardan sakrash hayot uchun katta xavf tug‘diradi. Bunday ehtiyotsizlik og‘ir jarohatlar, nogironlik yoki hatto o‘lim bilan yakunlanishi mumkinligi sababli fuqarolar xavfsizlik qoidalariga qat’iy amal qilishga chaqirilmoqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…