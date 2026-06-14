Bir donasi 4000 dollar: Bu go‘shtning narxiga shahardan ikki uy olsa bo‘ladi

·22·Dunyo
Bir donasi 4000 dollar: Bu go‘shtning narxiga shahardan ikki uy olsa bo‘ladi

Dunyoda turli xil qimmatbaho taomlar mavjud, ammo ayrim go‘sht turlarining narxi hatto ko‘pchilikni hayratga solishi mumkin. Qizig‘i shundaki, ro‘yxatdagi birinchi o‘rin qiymatiga shahar markazidan bir nechta uy xarid qilish mumkin.

5-o‘rinda Yaponiyaning mashhur Wagyu Beef go‘shti joy olgan. U dunyodagi eng qimmat go‘sht turlaridan biri sanaladi. Ushbu mahsulotning 1 kilogrammi odatda 200 dollardan 600 dollargacha baholanadi.

4-o‘rindan esa Kobe Beef o‘rin olgan. Bu oddiy Wagyu emas, balki uning eng nufuzli navlaridan biri hisoblanadi. Mazkur go‘shtning narxi 1 kilogramm uchun taxminan 1000 dollargacha yetadi.

3-o‘rinda Matsusaka Beef qayd etilgan. U ham Yaponiyaning eng yuqori sifatli Wagyu navlaridan biri sifatida tanilgan. Uning bahosi ayrim holatlarda 1 kilogramm uchun 1000 dollardan ham oshib ketadi.

2-o‘rinni Ispaniyaning mashhur Iberico Ham mahsuloti egallagan. Bu oddiy quritilgan go‘sht emas. Uning bir dona butun sonining narxi 4000 dollargacha chiqishi mumkin.

Ro‘yxatning 1-o‘rinidan esa Bluefin Tuna o‘rin olgan.

Bu mol go‘shti emas, balki dunyodagi eng qimmat go‘sht mahsulotlaridan biri sifatida e’tirof etiladi. Ayniqsa, Tokiodagi auksionlarda Bluefin Tuna uchun rekord darajada mablag‘lar taklif qilingan bo‘lib, ayrim holatlarda uning narxi 1 million dollargacha yetgan. Shu sababli u dunyodagi eng qimmat go‘sht mahsulotlaridan biri sifatida tilga olinadi.

YaponiyaWagyu go'shtiKobe go'shtiIspaniyaTokio
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindistonda harbiy samolyot qo‘nish vaqtida bir necha bo‘lakka parchalandiHindistonda harbiy samolyot qo‘nish vaqtida bir necha bo‘lakka parchalandiBugun, 10:33Anqarada kuchli yomg‘ir suv toshqinlariga sabab bo‘ldiAnqarada kuchli yomg‘ir suv toshqinlariga sabab bo‘ldiBugun, 10:09Sud qarori bilan Tramp nomi san’at markazidan o‘chirildiSud qarori bilan Tramp nomi san’at markazidan o‘chirildiBugun, 10:04Ebola virusi bo‘yicha shoshilinch vaziyat: tarqalish tez, choralar kuchaytirilmoqdaEbola virusi bo‘yicha shoshilinch vaziyat: tarqalish tez, choralar kuchaytirilmoqdaBugun, 08:36AQSH–Eron muzokaralari Isroilni tashvishga soldiAQSH–Eron muzokaralari Isroilni tashvishga soldiBugun, 07:48“Sochga o‘xshash” taom: Xitoydagi noodatiy delikates hayrat uyg‘otmoqda“Sochga o‘xshash” taom: Xitoydagi noodatiy delikates hayrat uyg‘otmoqdaBugun, 07:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi