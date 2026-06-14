Hindistonda harbiy samolyot qo‘nish vaqtida bir necha bo‘lakka parchalandi

·1·Dunyo
Hindistonda harbiy samolyot qo‘nish vaqtida bir necha bo‘lakka parchalandi

Hindistonning shimoli-sharqiy hududida An-32 rusumli harbiy-transport samolyoti qo‘nish vaqtida halokatga uchradi.

Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, hodisa oqibatida ekipajning 5 nafar a’zosi halok bo‘lgan. Ikkinchi uchuvchi esa tirik qolgan.

Mahalliy OAV tarqatgan kadrlarda samolyot yerga qattiq urilgani va bir necha bo‘lakka parchalangani aks etgan.

Hodisa joyida qutqaruv xizmatlari ish olib bormoqda. Hindiston Harbiy-havo kuchlari halokat sabablarini o‘rganish uchun maxsus komissiya tuzgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anqarada kuchli yomg‘ir suv toshqinlariga sabab bo‘ldiAnqarada kuchli yomg‘ir suv toshqinlariga sabab bo‘ldiBugun, 10:09Sud qarori bilan Tramp nomi san’at markazidan o‘chirildiSud qarori bilan Tramp nomi san’at markazidan o‘chirildiBugun, 10:04Bir donasi 4000 dollar: Bu go‘shtning narxiga shahardan ikki uy olsa bo‘ladiBir donasi 4000 dollar: Bu go‘shtning narxiga shahardan ikki uy olsa bo‘ladiBugun, 10:01Ebola virusi bo‘yicha shoshilinch vaziyat: tarqalish tez, choralar kuchaytirilmoqdaEbola virusi bo‘yicha shoshilinch vaziyat: tarqalish tez, choralar kuchaytirilmoqdaBugun, 08:36AQSH–Eron muzokaralari Isroilni tashvishga soldiAQSH–Eron muzokaralari Isroilni tashvishga soldiBugun, 07:48“Sochga o‘xshash” taom: Xitoydagi noodatiy delikates hayrat uyg‘otmoqda“Sochga o‘xshash” taom: Xitoydagi noodatiy delikates hayrat uyg‘otmoqdaBugun, 07:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi