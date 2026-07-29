Isroil G‘azodagi masjidlarga havo hujumlarini davom ettirmoqda

·36·Dunyo
Isroil G‘azodagi masjidlarga havo hujumlarini davom ettirmoqda

Isroil harbiylari G‘azo sektoriga navbatdagi havo zarbalarini amalga oshirdi. Mahalliy manbalarning xabar berishicha, hujumlar oqibatida kamida bir nafar falastinlik halok bo‘lgan, yana 12 nafardan ortiq kishi turli darajada jarohat olgan.

Ma’lum qilinishicha, so‘nggi zarbalar natijasida G‘azo shahrida joylashgan Al-Muttaqin masjidi vayron bo‘lgan. Shuningdek, ko‘chirilgan falastinliklar vaqtincha boshpana sifatida foydalanayotgan chodirlar ham jiddiy zarar ko‘rgan.

Eslatib o‘tamiz, 23–24 iyul kunlari ham Isroil tomonidan G‘azoning markaziy qismidagi Al-Nur masjidiga havo hujumi uyushtirilgan va ibodat maskani vayron qilingan edi.

Hududdagi vaziyat keskinligicha qolmoqda. Qutqaruv xizmatlari vayronalar ostida qolganlarni qidirish ishlarini davom ettirayotgan bo‘lsa, xalqaro hamjamiyat tinch aholi va fuqarolik infratuzilmasiga zarar yetkazilayotganidan xavotir bildirmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bursada 2 yoshli bola basseynda cho‘kib vafot etdiBursada 2 yoshli bola basseynda cho‘kib vafot etdiBugun, 20:13Hindistondagi kuchli yomg‘irlar va sel oqimida bo‘g‘ma ilon suzib kelib aholini qo‘rqitib yubordiHindistondagi kuchli yomg‘irlar va sel oqimida bo‘g‘ma ilon suzib kelib aholini qo‘rqitib yubordiBugun, 18:08Dubay hukumati ayollar uchun “avlodlar bunyodkori” atamasini rasman tasdiqladiDubay hukumati ayollar uchun “avlodlar bunyodkori” atamasini rasman tasdiqladiBugun, 18:01Xitoyda erkak 8 yillik kurashdan so‘ng orzudagi universitetga qabul qilindiXitoyda erkak 8 yillik kurashdan so‘ng orzudagi universitetga qabul qilindiBugun, 16:2240 yil sirkda ishlagan fil nihoyat “nafaqaga” chiqarildi40 yil sirkda ishlagan fil nihoyat “nafaqaga” chiqarildiBugun, 16:14Milliarder Brayan Jonson yosh qolish uchun o‘z klonini yaratganini e’lon qildiMilliarder Brayan Jonson yosh qolish uchun o‘z klonini yaratganini e’lon qildiBugun, 16:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda