AQShda Xitoyda ishlab chiqarilgan robot-changyutgichlar taqiqlanishi mumkin
AQSh rasmiylari AI Action Plan tashabbusi doirasida avtonom robotlar importiga nisbatan yangi cheklovlarni joriy etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Federal aloqa komissiyasi (FCC) eʼlon qilgan hujjatlarga tayanib, ixbt.com xabar berishicha, mazkur yangi qoidalar doirasiga nafaqat gumanoid hamda toʻrt oyoqli robotlar, balki maishiy texnika vositalari ham tushishi mumkin. Ushbu tashabbus mamlakat bozoriga kirib kelayotgan aqlli qurilmalar xavfsizligini taʼminlash va taʼminot zanjirlarini tartibga solishga qaratilgani bilan muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hujjatga muvofiq, robot tushunchasiga mustaqil ravishda harakatlana oladigan, turli datchiklar bilan jihozlangan, tarmoqqa ulanish imkoniyatiga ega boʻlgan hamda dok-stansiyasi bilan birga ogʻirligi 4,4 funtdan (taxminan 2 kilogrammdan) ortiq boʻlgan qurilmalar kiritilgan. Mazkur taʼrifga koʻra, bugungi kunda ommalashgan aksariyat zamonaviy robot-changyutgichlar, yuvish vositalarini bajaruvchi robotlar, maysazor oʻrishga moʻljallangan robotlashtirilgan gazonokosilkalar, shuningdek, basseynlarni tozalash, yuklarni tashish hamda omborxona va ishlab chiqarish korxonalarini avtomatlashtirish qurilmalari xavf ostida qolmoqda.
Import uchun maxsus ruxsatnoma talab etiladiTaklif etilayotgan qoidalarga koʻra, ushbu turdagi yangi qurilmalarning import qilinishi maxsus ruxsatnoma olinmaguncha taqiqlanadi. Biroq mazkur cheklovlardan qochish yoʻllari ham koʻzda tutilgan. Xususan, oʻz ishlab chiqarish quvvatlari va taʼminot zanjirlarini AQSh hududiga koʻchirib oʻtkazayotgan kompaniyalar uchun istisnolar belgilanishi koʻzda tutilgan.
Shu bilan birga, joriy cheklovlar allaqachon FCC sertifikatidan oʻtib ulgurgan qurilmalarga taʼsir qilmaydi. Bunday modellar AQSh bozorida avvalgidek erkin sotilaveradi. Shuningdek, allaqachon foydalanib kelinayotgan robotlar egalari ham ularning kundalik ish faoliyatida hech qanday oʻzgarishlarga duch kelishmaydi.
Bozorga taʼsiri va istiqbollariAgar ushbu hujjat sezilarli oʻzgarishlarsiz qabul qilinib, kuchga kiradigan boʻlsa, robototexnikaning yangi modellari AQSh bozoriga boshqa mamlakatlarga nisbatan kechikib kirib kelishi mumkin. Ayrim holatlarda esa zarur ruxsatnomalar olingunga qadar kompaniyalar yangi mahsulotlarini sotuvga chiqarmaslikka qaror qilishlari ham ehtimoldan xoli emas.
Mazkur tashabbus Xitoyda ishlab chiqariladigan maishiy va professional robototexnika importiga jiddiy toʻsiq qoʻyib, mahalliy bozor ishtirokchilari va taʼminot zanjiri siyosatiga sezilarli darajada taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda. Ekspertlarning fikricha, bu kabi choralar kelgusida texnologik bozorlarda raqobat muhitini oʻzgartirib yuborishi mumkin.
…