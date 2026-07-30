AQShda Xitoyda ishlab chiqarilgan robot-changyutgichlar taqiqlanishi mumkin

·1·Texno
AQShda Xitoyda ishlab chiqarilgan robot-changyutgichlar taqiqlanishi mumkin

AQSh rasmiylari AI Action Plan tashabbusi doirasida avtonom robotlar importiga nisbatan yangi cheklovlarni joriy etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Federal aloqa komissiyasi (FCC) eʼlon qilgan hujjatlarga tayanib, ixbt.com xabar berishicha, mazkur yangi qoidalar doirasiga nafaqat gumanoid hamda toʻrt oyoqli robotlar, balki maishiy texnika vositalari ham tushishi mumkin. Ushbu tashabbus mamlakat bozoriga kirib kelayotgan aqlli qurilmalar xavfsizligini taʼminlash va taʼminot zanjirlarini tartibga solishga qaratilgani bilan muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hujjatga muvofiq, robot tushunchasiga mustaqil ravishda harakatlana oladigan, turli datchiklar bilan jihozlangan, tarmoqqa ulanish imkoniyatiga ega boʻlgan hamda dok-stansiyasi bilan birga ogʻirligi 4,4 funtdan (taxminan 2 kilogrammdan) ortiq boʻlgan qurilmalar kiritilgan. Mazkur taʼrifga koʻra, bugungi kunda ommalashgan aksariyat zamonaviy robot-changyutgichlar, yuvish vositalarini bajaruvchi robotlar, maysazor oʻrishga moʻljallangan robotlashtirilgan gazonokosilkalar, shuningdek, basseynlarni tozalash, yuklarni tashish hamda omborxona va ishlab chiqarish korxonalarini avtomatlashtirish qurilmalari xavf ostida qolmoqda.

Import uchun maxsus ruxsatnoma talab etiladi

Taklif etilayotgan qoidalarga koʻra, ushbu turdagi yangi qurilmalarning import qilinishi maxsus ruxsatnoma olinmaguncha taqiqlanadi. Biroq mazkur cheklovlardan qochish yoʻllari ham koʻzda tutilgan. Xususan, oʻz ishlab chiqarish quvvatlari va taʼminot zanjirlarini AQSh hududiga koʻchirib oʻtkazayotgan kompaniyalar uchun istisnolar belgilanishi koʻzda tutilgan.

Shu bilan birga, joriy cheklovlar allaqachon FCC sertifikatidan oʻtib ulgurgan qurilmalarga taʼsir qilmaydi. Bunday modellar AQSh bozorida avvalgidek erkin sotilaveradi. Shuningdek, allaqachon foydalanib kelinayotgan robotlar egalari ham ularning kundalik ish faoliyatida hech qanday oʻzgarishlarga duch kelishmaydi.

Bozorga taʼsiri va istiqbollari

Agar ushbu hujjat sezilarli oʻzgarishlarsiz qabul qilinib, kuchga kiradigan boʻlsa, robototexnikaning yangi modellari AQSh bozoriga boshqa mamlakatlarga nisbatan kechikib kirib kelishi mumkin. Ayrim holatlarda esa zarur ruxsatnomalar olingunga qadar kompaniyalar yangi mahsulotlarini sotuvga chiqarmaslikka qaror qilishlari ham ehtimoldan xoli emas.

Mazkur tashabbus Xitoyda ishlab chiqariladigan maishiy va professional robototexnika importiga jiddiy toʻsiq qoʻyib, mahalliy bozor ishtirokchilari va taʼminot zanjiri siyosatiga sezilarli darajada taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda. Ekspertlarning fikricha, bu kabi choralar kelgusida texnologik bozorlarda raqobat muhitini oʻzgartirib yuborishi mumkin.

AQShRobotlarChangyutgichXitoyTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Afsonaviy Winamp pleeri Deezer bilan hamkorlikda qaytmoqdaAfsonaviy Winamp pleeri Deezer bilan hamkorlikda qaytmoqdaBugun, 02:28Lilian Veng Thinking Machinesʼni tark etib, OpenAIʼga qaytdiLilian Veng Thinking Machinesʼni tark etib, OpenAIʼga qaytdiBugun, 02:20Redmi Turbo 6 Max smartfonining asosiy tavsiflari oshkor etildiRedmi Turbo 6 Max smartfonining asosiy tavsiflari oshkor etildiBugun, 01:57Steam Machine oʻyin konsoli AMD FSR 4.1 texnologiyasini qoʻllab-quvvatlay boshladiSteam Machine oʻyin konsoli AMD FSR 4.1 texnologiyasini qoʻllab-quvvatlay boshladiBugun, 01:24Sun'iy intellekt agenti Hugging Face tizimiga qanday buzib kirdiSun'iy intellekt agenti Hugging Face tizimiga qanday buzib kirdiBugun, 00:57Radeon RX 9070 XT videokartalarining ishonchliligi maʼlum boʻldiRadeon RX 9070 XT videokartalarining ishonchliligi maʼlum boʻldiBugun, 00:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob