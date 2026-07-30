Afsonaviy Winamp pleeri Deezer bilan hamkorlikda qaytmoqda

·1·Texno
Afsonaviy Winamp pleeri Deezer bilan hamkorlikda qaytmoqda

Raqamli musiqa olamida oʻziga xos tarixga ega boʻlgan va millionlab foydalanuvchilarning yoshligini eslatuvchi Winamp brendi yangi musiqiy pleer hamda preminum striming xizmatini ishga tushirishga hozirlik koʻrmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Winamp va Deezer kompaniyalari oʻrtasida strategik hamkorlik imzolangan boʻlib, u kelajakdagi musiqiy obuna xizmatini taqdim etishga qaratilgan. Ushbu qadam afsonaviy dasturning zamonaviy striming davriga moslashib, katta bozorda oʻz oʻrnini qaytadan egallashga urinishidir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Imzolangan kelishuvga koʻra, Winamp oʻzining tanish brendi va noyob foydalanuvchi interfeysini saqlab qolgan holda, Deezer texnologiyalari hamda uning global litsenziyalangan musiqa katalogidan foydalanadi. Yangi avlod Winamp Player dasturini 2027 yilning birinchi yarmida chiqarish rejalashtirilgan. Kompaniyalarning taʼkidlashicha, yangi ilova anʼanaviy striming platformalaridan tubdan farq qilib, foydalanuvchilarga butunlay boshqacha tajriba taqdim etadi.

Yangi avlod pleerining imkoniyatlari

Kelgusi yilda taqdim etilishi kutilayotgan ilova faqatgina onlayn musiqa tinglash bilan cheklanib qolmaydi. Dastur foydalanuvchining shaxsiy mahalliy musiqa kutubxonalari, internet-radio stansiyalari, podkastlar va shaxsiy bulutli kolleksiyalarini yagona ilovada birlashtirishga moʻljallangan. Bu esa tinglovchilarga barcha sevimli audiolarni bir joyda boshqarish imkonini beradi.

Shuningdek, yangi Winamp interfeysni moslashtirish, ijtimoiy funksiyalar hamda musiqalarni qidirish, tartibga solish jarayonlariga alohida eʼtibor qaratadi. Dastur yaratuvchilari bugungi kundagi raqamli striming gigantlari hukmron bozor sharoitida oʻzlarining oʻziga xos yondashuvi bilan ajralib turishiga tayanmoqda.

Bozordagi raqobat va retro texnologiyalar toʻlqini

Hozirgi kunda musiqa striming bozori Spotify, Apple Music va YouTube Music kabi ulkan platformalar bilan toʻla. Shunday ekan, foydalanuvchilarning yana bitta pullik obunaga pul toʻlashga tayyorligi hozircha soʻroq ostida turibdi. Shunga qaramay, Winamp oʻzining bepul ish stol versiyasidan hozirgi kunda ham 40 milliondan ortiq faol foydalanuvchi foydalanayotganini taʼkidlaydi.

Ushbu eʼlon soʻnggi paytlarda kuzatilayotgan retro texnologiyalarga boʻlgan qiziqishning ortishi fonida sodir boʻlmoqda. Kasseta lentalari, MP3 pleerlar va hatto iPod qurilmalariga nisbatan nostalgiya kayfiyati kuchaygan bir paytda, Winamp oʻzining boy tarixidan unumli foydalanishni maqsad qilgan. Yillar davomida NFT integratsiyasi va ijodkorlarni qoʻllab-quvvatlash kabi turli yoʻnalishlarni sinab koʻrgan brend bu safar oʻzining asl qadriyatlariga qaytmoqda.

WinampDeezerMusiqa strimingaTexnologiya yangiliklariRetro texnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQShda Xitoyda ishlab chiqarilgan robot-changyutgichlar taqiqlanishi mumkinAQShda Xitoyda ishlab chiqarilgan robot-changyutgichlar taqiqlanishi mumkinBugun, 02:27Lilian Veng Thinking Machinesʼni tark etib, OpenAIʼga qaytdiLilian Veng Thinking Machinesʼni tark etib, OpenAIʼga qaytdiBugun, 02:20Redmi Turbo 6 Max smartfonining asosiy tavsiflari oshkor etildiRedmi Turbo 6 Max smartfonining asosiy tavsiflari oshkor etildiBugun, 01:57Steam Machine oʻyin konsoli AMD FSR 4.1 texnologiyasini qoʻllab-quvvatlay boshladiSteam Machine oʻyin konsoli AMD FSR 4.1 texnologiyasini qoʻllab-quvvatlay boshladiBugun, 01:24Sun'iy intellekt agenti Hugging Face tizimiga qanday buzib kirdiSun'iy intellekt agenti Hugging Face tizimiga qanday buzib kirdiBugun, 00:57Radeon RX 9070 XT videokartalarining ishonchliligi maʼlum boʻldiRadeon RX 9070 XT videokartalarining ishonchliligi maʼlum boʻldiBugun, 00:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob