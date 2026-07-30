Lilian Veng Thinking Machinesʼni tark etib, OpenAIʼga qaytdi

·1·Texno
Lilian Veng Thinking Machinesʼni tark etib, OpenAIʼga qaytdi

Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi mutaxassislardan biri, Thinking Machines kompaniyasi asoschilaridan biri Lilian Veng oʻz lavozimidan ketishini eʼlon qildi va koʻp oʻtmay OpenAI jamoasiga qayta qoʻshildi. TechCrunch nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, mazkur kadrlar almashinuvi AI bozorida mutaxassislar uchun kechayotgan keskin raqobat davrida muhim voqyealardan biriga aylandi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Lilian Veng oʻning bu qaroriga sogʻligʻidagi muammolar sabab boʻlganini oʻzining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida maʼlum qildi. Uning yozishicha, boshlangʻich bosqichdagi startap talab qiladigan yuqori surʼatda davom etishga kuchi yetmayapti. Doimiy stress va ogʻir ish hajmi uning jismoniy holatiga salbiy taʼsir koʻrsatgani uchun shunday qadam tashlashga majbur boʻlgan.

OpenAIʼdagi yangi vazifalar va tadqiqotlar

Chorshanba kuni OpenAI vakillari Lilian Veng kompaniyaga qaytayotganini tasdiqladi. Avvalroq u ushbu tashkilotda sunʼiy intellekt xavfsizligi boʻyicha vitse-prezident lavozimida faoliyat yuritgan edi. Kompaniya vakilining soʻzlariga koʻra, Veng OpenAIʼning ichki tadqiqotlarini tezlashtirishga qaratilgan yuqori darajadagi guruhga rahbarlik qiladi.

Mazkur jamoa sunʼiy intellekt tizimlariga yanada qudratli boʻlish uchun oʻz-oʻzini takomillashtirish imkonini beruvchi rekursiv jarayonlar ustidagi tadqiqotlarni muvofiqlashtiradi. Bu yoʻnalish zamonaviy sunʼiy intellekt texnologiyalarining kelajagi uchun strategik ahamiyat kasb etadi.

Startap va yirik laboratoriyalar oʻrtasidagi farq

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, Vengning tez surʼatdagi startapni tark etib, yana yirik kompaniyaga qaytishi dastlabki bayonotlarga zidek koʻrinishi mumkin. Biroq kompaniya asoschisi boʻlmagan joyda ishlash uning zimmasidagi bevosita bosimni kamaytirishi kutilmoqda.

Thinking Machines asoschisi va OpenAIʼning sobiq texnologik direktori Mira Murati Vengning sogʻligʻiga eʼtibor qaratish haqidagi qarorini qoʻllab-quvvatladi. X ijtimoiy tarmogʻida qoldirilgan izohlarda Murati birgalikdagi faoliyat uchun minnatdorlik bildirib, Vengning sogʻligʻini birinchi oʻringa qoʻyganidan mamnunligini taʼkidladi.

Lilian WengOpenAIThinking MachinesSuniy intellektMira Murati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Afsonaviy Winamp pleeri Deezer bilan hamkorlikda qaytmoqdaAfsonaviy Winamp pleeri Deezer bilan hamkorlikda qaytmoqdaBugun, 02:28AQShda Xitoyda ishlab chiqarilgan robot-changyutgichlar taqiqlanishi mumkinAQShda Xitoyda ishlab chiqarilgan robot-changyutgichlar taqiqlanishi mumkinBugun, 02:27Redmi Turbo 6 Max smartfonining asosiy tavsiflari oshkor etildiRedmi Turbo 6 Max smartfonining asosiy tavsiflari oshkor etildiBugun, 01:57Steam Machine oʻyin konsoli AMD FSR 4.1 texnologiyasini qoʻllab-quvvatlay boshladiSteam Machine oʻyin konsoli AMD FSR 4.1 texnologiyasini qoʻllab-quvvatlay boshladiBugun, 01:24Sun'iy intellekt agenti Hugging Face tizimiga qanday buzib kirdiSun'iy intellekt agenti Hugging Face tizimiga qanday buzib kirdiBugun, 00:57Radeon RX 9070 XT videokartalarining ishonchliligi maʼlum boʻldiRadeon RX 9070 XT videokartalarining ishonchliligi maʼlum boʻldiBugun, 00:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob