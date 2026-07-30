Lilian Veng Thinking Machinesʼni tark etib, OpenAIʼga qaytdi
Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi mutaxassislardan biri, Thinking Machines kompaniyasi asoschilaridan biri Lilian Veng oʻz lavozimidan ketishini eʼlon qildi va koʻp oʻtmay OpenAI jamoasiga qayta qoʻshildi. TechCrunch nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, mazkur kadrlar almashinuvi AI bozorida mutaxassislar uchun kechayotgan keskin raqobat davrida muhim voqyealardan biriga aylandi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Lilian Veng oʻning bu qaroriga sogʻligʻidagi muammolar sabab boʻlganini oʻzining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida maʼlum qildi. Uning yozishicha, boshlangʻich bosqichdagi startap talab qiladigan yuqori surʼatda davom etishga kuchi yetmayapti. Doimiy stress va ogʻir ish hajmi uning jismoniy holatiga salbiy taʼsir koʻrsatgani uchun shunday qadam tashlashga majbur boʻlgan.
OpenAIʼdagi yangi vazifalar va tadqiqotlarChorshanba kuni OpenAI vakillari Lilian Veng kompaniyaga qaytayotganini tasdiqladi. Avvalroq u ushbu tashkilotda sunʼiy intellekt xavfsizligi boʻyicha vitse-prezident lavozimida faoliyat yuritgan edi. Kompaniya vakilining soʻzlariga koʻra, Veng OpenAIʼning ichki tadqiqotlarini tezlashtirishga qaratilgan yuqori darajadagi guruhga rahbarlik qiladi.
Mazkur jamoa sunʼiy intellekt tizimlariga yanada qudratli boʻlish uchun oʻz-oʻzini takomillashtirish imkonini beruvchi rekursiv jarayonlar ustidagi tadqiqotlarni muvofiqlashtiradi. Bu yoʻnalish zamonaviy sunʼiy intellekt texnologiyalarining kelajagi uchun strategik ahamiyat kasb etadi.
Startap va yirik laboratoriyalar oʻrtasidagi farqMutaxassislarning taʼkidlashicha, Vengning tez surʼatdagi startapni tark etib, yana yirik kompaniyaga qaytishi dastlabki bayonotlarga zidek koʻrinishi mumkin. Biroq kompaniya asoschisi boʻlmagan joyda ishlash uning zimmasidagi bevosita bosimni kamaytirishi kutilmoqda.
Thinking Machines asoschisi va OpenAIʼning sobiq texnologik direktori Mira Murati Vengning sogʻligʻiga eʼtibor qaratish haqidagi qarorini qoʻllab-quvvatladi. X ijtimoiy tarmogʻida qoldirilgan izohlarda Murati birgalikdagi faoliyat uchun minnatdorlik bildirib, Vengning sogʻligʻini birinchi oʻringa qoʻyganidan mamnunligini taʼkidladi.
…