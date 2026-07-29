Bursada 2 yoshli bola basseynda cho‘kib vafot etdi
Turkiyaning Bursa shahrida sodir bo‘lgan fojia jamoatchilikni larzaga soldi. Ma’lumotlarga ko‘ra, turar joy majmuasida bedarak yo‘qolgan 2 yoshli bola taxminan bir soat davom etgan qidiruvlardan so‘ng suzish havzasidan hushsiz holatda topilgan.
Voqea joyiga yetib kelgan tibbiyot xodimlari bolaga zudlik bilan birinchi yordam ko‘rsatib, uni shifoxonaga olib borgan. Biroq shifokorlarning barcha sa’y-harakatlariga qaramay, kichkintoyning hayotini saqlab qolishning imkoni bo‘lmagan.
Hodisaning eng og‘ir lahzalaridan biri farzandining vafoti haqidagi xabarni eshitgan onaning iztiroblari bo‘ldi. Voqea guvohlarining aytishicha, yaqinlari uni tinchlantirishga uringan bo‘lsa-da, onaning qayg‘usi barchani chuqur ta’sirlantirgan.
Mutaxassislar ushbu fojiadan so‘ng yoz mavsumida basseynlar atrofida bolalar xavfsizligiga alohida e’tibor qaratish zarurligini yana bir bor eslatmoqda. Ularning ta’kidlashicha, yosh bolalarni suv havzalari yaqinida bir lahza ham qarovsiz qoldirmaslik, basseynlarni himoya to‘siqlari bilan jihozlash hamda xavfsizlik qoidalariga qat’iy rioya qilish bunday ko‘ngilsiz hodisalarning oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi.
Hozirda hodisa yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda.
…