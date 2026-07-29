Bursada 2 yoshli bola basseynda cho‘kib vafot etdi

·62·Dunyo
Bursada 2 yoshli bola basseynda cho‘kib vafot etdi

Turkiyaning Bursa shahrida sodir bo‘lgan fojia jamoatchilikni larzaga soldi. Ma’lumotlarga ko‘ra, turar joy majmuasida bedarak yo‘qolgan 2 yoshli bola taxminan bir soat davom etgan qidiruvlardan so‘ng suzish havzasidan hushsiz holatda topilgan.

Voqea joyiga yetib kelgan tibbiyot xodimlari bolaga zudlik bilan birinchi yordam ko‘rsatib, uni shifoxonaga olib borgan. Biroq shifokorlarning barcha sa’y-harakatlariga qaramay, kichkintoyning hayotini saqlab qolishning imkoni bo‘lmagan.

Hodisaning eng og‘ir lahzalaridan biri farzandining vafoti haqidagi xabarni eshitgan onaning iztiroblari bo‘ldi. Voqea guvohlarining aytishicha, yaqinlari uni tinchlantirishga uringan bo‘lsa-da, onaning qayg‘usi barchani chuqur ta’sirlantirgan.

Mutaxassislar ushbu fojiadan so‘ng yoz mavsumida basseynlar atrofida bolalar xavfsizligiga alohida e’tibor qaratish zarurligini yana bir bor eslatmoqda. Ularning ta’kidlashicha, yosh bolalarni suv havzalari yaqinida bir lahza ham qarovsiz qoldirmaslik, basseynlarni himoya to‘siqlari bilan jihozlash hamda xavfsizlik qoidalariga qat’iy rioya qilish bunday ko‘ngilsiz hodisalarning oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Hozirda hodisa yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda.

Bursa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Isroil G‘azodagi masjidlarga havo hujumlarini davom ettirmoqdaIsroil G‘azodagi masjidlarga havo hujumlarini davom ettirmoqdaBugun, 20:18Hindistondagi kuchli yomg‘irlar va sel oqimida bo‘g‘ma ilon suzib kelib aholini qo‘rqitib yubordiHindistondagi kuchli yomg‘irlar va sel oqimida bo‘g‘ma ilon suzib kelib aholini qo‘rqitib yubordiBugun, 18:08Dubay hukumati ayollar uchun “avlodlar bunyodkori” atamasini rasman tasdiqladiDubay hukumati ayollar uchun “avlodlar bunyodkori” atamasini rasman tasdiqladiBugun, 18:01Xitoyda erkak 8 yillik kurashdan so‘ng orzudagi universitetga qabul qilindiXitoyda erkak 8 yillik kurashdan so‘ng orzudagi universitetga qabul qilindiBugun, 16:2240 yil sirkda ishlagan fil nihoyat “nafaqaga” chiqarildi40 yil sirkda ishlagan fil nihoyat “nafaqaga” chiqarildiBugun, 16:14Milliarder Brayan Jonson yosh qolish uchun o‘z klonini yaratganini e’lon qildiMilliarder Brayan Jonson yosh qolish uchun o‘z klonini yaratganini e’lon qildiBugun, 16:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda