Redmi Turbo 6 Max smartfonining asosiy tavsiflari oshkor etildi

·22·Texno
Redmi Turbo 6 Max smartfonining asosiy tavsiflari oshkor etildi

Smartfonlar bozori jadal rivojlanib borayotgan bir paytda, ishlab chiqaruvchilar foydalanuvchilarga yanada quvvatli va ilgʻor qurilmalarni taqdim etishga intilmoqda. Yaqin kelajakda eʼtibor markaziga tushishi kutilayotgan yangi avlod gadjetlaridan biri — Redmi Turbo 6 Max modeli boʻlib, uning ilk texnik xususiyatlari va tashqi koʻrinishi internetda tarqaldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

NokiaPowerUser nashri maʼlumotiga koʻra, boʻlajak smartfon oʻzining noyob imkoniyatlari bilan texnologiya ixlosmandlarini lol qoldirishga hozirlik koʻrmoqda. Qurilma zamonaviy talablarga toʻla javob beradigan ilgʻor komponentlar bilan jihozlanishi va oʻziga xos dizayn yechimlarini namoyish etishi kutilmoqda.

Kengaytirilgan ekran va zamonaviy platforma

Oqishlarga koʻra, Redmi Turbo 6 Max tekis yuzaga ega boʻlgan yirik, diagonali 7 dyuymli ekran bilan taʼminlanadi. Mazkur displey 2K piksellar sonini qoʻllab-quvvatlab, tasvirning oʻta aniq va sifatli chiqishini taʼminlaydi.

Smartfonning apparat qismiga keladigan boʻlsak, uning "yuragi" sifatida MediaTek kompaniyasining kelgusida taqdim etilishi kutilayotgan zamonaviy protsessorlaridan biri — Dimensity 9500s yoki Dimensity 9600s tanlanishi taxmin qilinmoqda. Ushbu protsessor qurilmaning yuqori unumdorligi va tezkor ishlashini kafolatlaydi.

Rekord darajadagi akkumulyator va oʻziga xos dizayn

Ushbu modelning asosiy oʻziga xos jihatlaridan biri — bu uning ulkan quvvat manbai hisoblanadi. Tarqatilgan maʼlumotlarga koʻra, smartfon naq 10 000 mA·ch sigʻimli oʻta yirik akkumulyator bilan jihozlanadi. Bu esa foydalanuvchilarga quvvat haqida qaygʻurmasdan uzoq vaqt davomida faol foydalanish imkonini beradi.

Tashqi koʻrinish borasida ham sezilarli oʻzgarishlar kutilmoqda. Qayd etilishicha, yangi gadjet tekis qirrali korpus va orqa panelda joylashgan gorizontal kamerasi bloki bilan ajralib turadi. Taʼkidlash joizki, orqa panelning uslubiy jihatdan bezatilishi iPhone Air modellarini eslatib yuboradi.

Hozircha dastlabki maʼlumotlar darajasida turgan ushbu istiqbolli smartfonning rasmiy taqdimoti 2027-yilning birinchi choragiga rejalashtirilgan boʻlishi mumkin. Vaqt oʻtishi bilan ishlab chiqaruvchi tomonidan boshqa tafsilotlar ham ochiqlanishi kutilmoqda.

RedmiSmartfonlarMediaTekTexnologiyalarYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Afsonaviy Winamp pleeri Deezer bilan hamkorlikda qaytmoqdaAfsonaviy Winamp pleeri Deezer bilan hamkorlikda qaytmoqdaBugun, 02:28AQShda Xitoyda ishlab chiqarilgan robot-changyutgichlar taqiqlanishi mumkinAQShda Xitoyda ishlab chiqarilgan robot-changyutgichlar taqiqlanishi mumkinBugun, 02:27Lilian Veng Thinking Machinesʼni tark etib, OpenAIʼga qaytdiLilian Veng Thinking Machinesʼni tark etib, OpenAIʼga qaytdiBugun, 02:20Steam Machine oʻyin konsoli AMD FSR 4.1 texnologiyasini qoʻllab-quvvatlay boshladiSteam Machine oʻyin konsoli AMD FSR 4.1 texnologiyasini qoʻllab-quvvatlay boshladiBugun, 01:24Sun'iy intellekt agenti Hugging Face tizimiga qanday buzib kirdiSun'iy intellekt agenti Hugging Face tizimiga qanday buzib kirdiBugun, 00:57Radeon RX 9070 XT videokartalarining ishonchliligi maʼlum boʻldiRadeon RX 9070 XT videokartalarining ishonchliligi maʼlum boʻldiBugun, 00:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob