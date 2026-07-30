Redmi Turbo 6 Max smartfonining asosiy tavsiflari oshkor etildi
Smartfonlar bozori jadal rivojlanib borayotgan bir paytda, ishlab chiqaruvchilar foydalanuvchilarga yanada quvvatli va ilgʻor qurilmalarni taqdim etishga intilmoqda. Yaqin kelajakda eʼtibor markaziga tushishi kutilayotgan yangi avlod gadjetlaridan biri — Redmi Turbo 6 Max modeli boʻlib, uning ilk texnik xususiyatlari va tashqi koʻrinishi internetda tarqaldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
NokiaPowerUser nashri maʼlumotiga koʻra, boʻlajak smartfon oʻzining noyob imkoniyatlari bilan texnologiya ixlosmandlarini lol qoldirishga hozirlik koʻrmoqda. Qurilma zamonaviy talablarga toʻla javob beradigan ilgʻor komponentlar bilan jihozlanishi va oʻziga xos dizayn yechimlarini namoyish etishi kutilmoqda.
Kengaytirilgan ekran va zamonaviy platformaOqishlarga koʻra, Redmi Turbo 6 Max tekis yuzaga ega boʻlgan yirik, diagonali 7 dyuymli ekran bilan taʼminlanadi. Mazkur displey 2K piksellar sonini qoʻllab-quvvatlab, tasvirning oʻta aniq va sifatli chiqishini taʼminlaydi.
Smartfonning apparat qismiga keladigan boʻlsak, uning "yuragi" sifatida MediaTek kompaniyasining kelgusida taqdim etilishi kutilayotgan zamonaviy protsessorlaridan biri — Dimensity 9500s yoki Dimensity 9600s tanlanishi taxmin qilinmoqda. Ushbu protsessor qurilmaning yuqori unumdorligi va tezkor ishlashini kafolatlaydi.
Rekord darajadagi akkumulyator va oʻziga xos dizaynUshbu modelning asosiy oʻziga xos jihatlaridan biri — bu uning ulkan quvvat manbai hisoblanadi. Tarqatilgan maʼlumotlarga koʻra, smartfon naq 10 000 mA·ch sigʻimli oʻta yirik akkumulyator bilan jihozlanadi. Bu esa foydalanuvchilarga quvvat haqida qaygʻurmasdan uzoq vaqt davomida faol foydalanish imkonini beradi.
Tashqi koʻrinish borasida ham sezilarli oʻzgarishlar kutilmoqda. Qayd etilishicha, yangi gadjet tekis qirrali korpus va orqa panelda joylashgan gorizontal kamerasi bloki bilan ajralib turadi. Taʼkidlash joizki, orqa panelning uslubiy jihatdan bezatilishi iPhone Air modellarini eslatib yuboradi.
Hozircha dastlabki maʼlumotlar darajasida turgan ushbu istiqbolli smartfonning rasmiy taqdimoti 2027-yilning birinchi choragiga rejalashtirilgan boʻlishi mumkin. Vaqt oʻtishi bilan ishlab chiqaruvchi tomonidan boshqa tafsilotlar ham ochiqlanishi kutilmoqda.
…