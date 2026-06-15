Noodatiy hodisa: Bu baliq suzmaydi, u okean tubida uch oyoqdek turadi!

·0·Dunyo

Okean tubida yashovchi Bathypterois grallator, ya’ni tripod fish, tashqi ko‘rinishi bilan ko‘pchilikni hayratga soladi. U oddiy baliqlar kabi doim suzib yurmaydi, balki go‘yo kamera shtativi kabi suv tubida tik holda turadi.

Bu baliqning uzun dum va qorin suzgich nurlari pastga cho‘zilib, uchta tayanchga o‘xshash shakl hosil qiladi. Shu orqali u dengiz tubidan biroz yuqorida muvozanat saqlab turadi.

Bunday usul unga energiya tejashga yordam beradi. Chuqur okeanda quyosh nuri yo‘q, ozuqa kam va bosim juda yuqori bo‘lgani uchun u ov ortidan quvmaydi, balki oqim olib keladigan mayda jonzotlarni kutadi.

Tripod fish uzun suzgichlari orqali suvdagi mayda tebranishlarni ham seza oladi. Qorong‘ulikda ko‘rishdan ko‘ra sezgi muhimroq bo‘lgani uchun u o‘ljani aynan shu signallar orqali payqaydi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildiDunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildiBugun, 00:06Afg‘onistonda ayollar uchun yangi qat’iy cheklovlar joriy etildiAfg‘onistonda ayollar uchun yangi qat’iy cheklovlar joriy etildiBugun, 20:55Bishkekda pichoqli hujum: qizni garovga olgan shaxs qo‘lga tushdiBishkekda pichoqli hujum: qizni garovga olgan shaxs qo‘lga tushdiBugun, 20:37Yashirin flotga zarba: Britaniya Rossiya tankerini qo‘lga oldiYashirin flotga zarba: Britaniya Rossiya tankerini qo‘lga oldiBugun, 20:24Donald Tramp Eron bilan kelishuv tez fursatda imzolanishini ma’lum qildiDonald Tramp Eron bilan kelishuv tez fursatda imzolanishini ma’lum qildiKecha, 18:43Shveysariyada aholi ko‘payishi sababli 10 million kishi bilan cheklanishi mumkinShveysariyada aholi ko‘payishi sababli 10 million kishi bilan cheklanishi mumkinKecha, 18:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi