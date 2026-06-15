Noodatiy hodisa: Bu baliq suzmaydi, u okean tubida uch oyoqdek turadi!
Okean tubida yashovchi Bathypterois grallator, ya’ni tripod fish, tashqi ko‘rinishi bilan ko‘pchilikni hayratga soladi. U oddiy baliqlar kabi doim suzib yurmaydi, balki go‘yo kamera shtativi kabi suv tubida tik holda turadi.
Bu baliqning uzun dum va qorin suzgich nurlari pastga cho‘zilib, uchta tayanchga o‘xshash shakl hosil qiladi. Shu orqali u dengiz tubidan biroz yuqorida muvozanat saqlab turadi.
Bunday usul unga energiya tejashga yordam beradi. Chuqur okeanda quyosh nuri yo‘q, ozuqa kam va bosim juda yuqori bo‘lgani uchun u ov ortidan quvmaydi, balki oqim olib keladigan mayda jonzotlarni kutadi.
Tripod fish uzun suzgichlari orqali suvdagi mayda tebranishlarni ham seza oladi. Qorong‘ulikda ko‘rishdan ko‘ra sezgi muhimroq bo‘lgani uchun u o‘ljani aynan shu signallar orqali payqaydi.
…