Rio-de-Janeyrodagi fojia: mashhur qo‘shiqchi halok bo‘ldi

·31·Dunyo
Rio-de-Janeyrodagi fojia: mashhur qo‘shiqchi halok bo‘ldi

Braziliyaning Rio-de-Janeyro shahrida sodir bo‘lgan havo fojiasi jahon musiqa muxlislarini chuqur qayg‘uga soldi. Havoda ikki vertolyotning to‘qnashib ketishi natijasida olti nafar inson hayotdan ko‘z yumdi. Qurbonlar orasida amerikalik mashhur qo‘shiqchi va qo‘shiqlar muallifi Oliver Tri ham bor. Bu haqda “Sky News” nashri xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, Oliver Tri jahon gastrol safari doirasida Braziliyada bo‘lgan. Fojia Rio-de-Janeyro shahrining Rekreyu-dus-Bandeyrantes tumani hududida yuz bergan. Vertolyotlarning birida besh nafar yo‘lovchi, ikkinchisida esa uchuvchi bo‘lgan. To‘qnashuv oqibatida havo kemalarida bo‘lgan barcha insonlar halok bo‘lgan.

Qurbonlar orasida braziliyalik musiqa prodyuseri, argentinalik videorejissyor hamda YouTube blogeri Gaspar Prim ham borligi ma’lum qilindi.

To‘qnashuvdan keyin vertolyotlar elektromobillar avtosalonining avtoturargohiga qulagan. Bu esa yanada og‘ir oqibatlarga sabab bo‘lib, qariyb 20 ta avtomobil yonib ketgan.

Mahalliy mutasaddilar hodisa sabablarini o‘rganish yuzasidan rasmiy tergov ishlarini boshlagan. Shuningdek, kuchli yong‘in tufayli qurbonlarning jasadlarini aniqlash jarayoni ancha murakkablashgani bildirildi.

32 yoshli Oliver Tri Life Goes On, Miss You va Alien Boy kabi ommabop qo‘shiqlari orqali keng tanilgan edi. Uning ijodini Spotify platformasida har oy 11 milliondan ortiq tinglovchi kuzatib boradi.

Mazkur fojia nafaqat musiqa sanoati vakillari, balki dunyo bo‘ylab millionlab muxlislarni ham qayg‘uga botirdi. Hozircha hodisaning aniq sabablari yuzasidan rasmiy xulosa e’lon qilingani yo‘q.

Oliver TreeBraziliyaRio-de-JaneyroSky NewsSpotify
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shveysariya aholi sonini 10 million bilan cheklamoqchimi?Shveysariya aholi sonini 10 million bilan cheklamoqchimi?Bugun, 07:12Turkiya Prezidenti AQSH va Eron o‘rtasida erishilgan kelishuvni olqishladiTurkiya Prezidenti AQSH va Eron o‘rtasida erishilgan kelishuvni olqishladiBugun, 07:00Xitoyda robot ilonlar elektr tarmoqlarini nazorat qilishga kirishdiXitoyda robot ilonlar elektr tarmoqlarini nazorat qilishga kirishdiBugun, 06:57Tramp Eron bilan “ulkan kelishuv” yakunlanganini ma’lum qildiTramp Eron bilan “ulkan kelishuv” yakunlanganini ma’lum qildiBugun, 06:57Noodatiy hodisa: Bu baliq suzmaydi, u okean tubida uch oyoqdek turadi!Noodatiy hodisa: Bu baliq suzmaydi, u okean tubida uch oyoqdek turadi!Bugun, 00:12Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildiDunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildiBugun, 00:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi