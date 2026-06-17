Strechga o‘ralgan o‘zbekistonlik ayol ishida nuqta qo‘yildi: qotil umrbod qamaldi

·34·Dunyo
Strechga o‘ralgan o‘zbekistonlik ayol ishida nuqta qo‘yildi: qotil umrbod qamaldi

Turkiyada 63 yoshli o‘zbekistonlik ayol Dinara Alya Urqosimovani o‘ldirib, uni «strech»ga o‘rab qo‘ygan turkiyalik ma’shuq Metin Kapusuz og‘irlashtirilgan umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Bu haqda Turkiya ommaviy axborot vositalari xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, dahshatli jinoyat 2025 yil 21 iyun kuni Chanoqqal’a viloyatining Esenler mahallasida sodir bo‘lgan. Marhumadan uch kun davomida xabar ololmagan yaqinlari politsiyaga murojaat qilgan.

Huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari uning yashash manziliga yetib borganida, uy eshigini marhumaning sevgilisi bo‘lgan 48 yoshli Metin Kapusuz ochgan. Tekshiruv vaqtida gumonlanuvchi qulflab qo‘ygan massaj xonasidan Dinara Alya Urqosimovaning jonsiz tanasi topilgan. Shundan so‘ng u voqea joyida qo‘lga olinib, hibsga olingan.

Tergov yakuniga ko‘ra, ayblanuvchiga nisbatan «ayol kishini qasddan o‘ldirish» moddasi bo‘yicha ayblov qo‘yilgan. 2026 yil 12 iyun kuni bo‘lib o‘tgan sud majlisida Metin Kapusuz o‘z aybini rad etgan.

U himoya nutqida: «Men uni o‘ldirmadim. Faqat o‘lganidan keyin o‘rab qo‘ydim va telefonimdagi ma’lumotlarni o‘chirib tashladim», deya bayonot bergan.

Biroq sud hay’ati ish materiallari va dalillarni o‘rganib chiqib, uning aybi to‘liq isbotlangan, degan xulosaga keldi va hech qanday yengillashtiruvchi holat qo‘llamasdan, og‘irlashtirilgan umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Urush tugaydimi? AQSH va Eron kelishuvi tafsilotlari ma’lum bo‘ldiUrush tugaydimi? AQSH va Eron kelishuvi tafsilotlari ma’lum bo‘ldiBugun, 08:45Hindistonda Telegram nega bir haftaga bloklangani ma’lum bo‘ldiHindistonda Telegram nega bir haftaga bloklangani ma’lum bo‘ldiBugun, 05:436,7 magnitudali zilzila Indoneziyada vayronagarchilik keltirib chiqardi6,7 magnitudali zilzila Indoneziyada vayronagarchilik keltirib chiqardiKecha, 18:00Ebola virusi 30 kunda Yevropa va Osiyoga yetishi mumkinEbola virusi 30 kunda Yevropa va Osiyoga yetishi mumkinKecha, 17:242000 yillik kashfiyot olimlarni hayratda qoldirdi2000 yillik kashfiyot olimlarni hayratda qoldirdiKecha, 15:196,3 magnitudali zilzila Xitoyda vahima uyg‘otdi6,3 magnitudali zilzila Xitoyda vahima uyg‘otdiKecha, 15:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi