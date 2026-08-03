“Taksi” filmi atigi 30 kunda yozilganini bilasizmi?

·0·Madaniyat
“Taksi” filmi atigi 30 kunda yozilganini bilasizmi?

Mashhur filmlarning ayrimlari uzoq yillar davomida yaratiladi. Ammo 1998 yilda ekranlarga chiqqan fransuz filmi “Taksi” ssenariysi bor-yo‘g‘i 30 kun ichida yozilgani bilan ham qiziq.

Jerar Pires rejissyorligidagi film ssenariysini Lyuk Besson yozgan. Komediya va jangovar ruhdagi kartina Marsel ko‘chalarida yuqori tezlikda harakatlanadigan taksi haydovchisi Daniel hamda omadsiz politsiyachi Emiliyenning kutilmagan hamkorligi haqida hikoya qiladi.

Filmning eng e’tiborli jihatlaridan biri — tezkor sahnalar. Suratga olish jarayonida kaskadyorlar avtomobillarni soatiga 190 kilometrgacha bo‘lgan tezlikda boshqargan.

Bosh rolni ijro etgan Sami Naseri keyinchalik real hayotidagi muammolari, jumladan, yo‘l harakati qoidalarini buzishi va politsiya bilan bog‘liq mojaro sabab sudlangan. Danielning bo‘lajak rafiqasi rolini ijro etgan Marion Kotiyyar esa aynan “Taksi” orqali katta shuhrat qozonib, keyinchalik xalqaro miqyosda tanilgan aktrisaga aylandi va “Oskar” mukofotini qo‘lga kiritdi.

Tomoshabinlar tomonidan iliq kutib olingan “Taksi” katta muvaffaqiyatga erishdi. Uning ortidan yana to‘rtta davomi suratga olinib, film fransuz kinosining mashhur loyihalaridan biriga aylandi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shohruhxon shifoxonaga yotqizildimi? Tarqalgan video muxlislarni xavotirga soldi (video)Shohruhxon shifoxonaga yotqizildimi? Tarqalgan video muxlislarni xavotirga soldi (video)Bugun, 14:27Muxlislar sevimlisi Ulug‘bek Qodirov bugun 43 yoshni qarshi oldiMuxlislar sevimlisi Ulug‘bek Qodirov bugun 43 yoshni qarshi oldiBugun, 14:22“O‘rgimchak odam: Yangi kun” ilk haftadayoq rekord daromadga chiqdi“O‘rgimchak odam: Yangi kun” ilk haftadayoq rekord daromadga chiqdiBugun, 12:18Zebo Rahimova yana bir mo‘jiza guvohi bo‘ldi: qasrdan turib Atlantika okeaniga botayotgan quyoshni ko‘rdiZebo Rahimova yana bir mo‘jiza guvohi bo‘ldi: qasrdan turib Atlantika okeaniga botayotgan quyoshni ko‘rdiBugun, 01:39Sergey Lazarev Mayamidan qariyb 1 million dollarlik hashamatli kvartira sotib oldi!Sergey Lazarev Mayamidan qariyb 1 million dollarlik hashamatli kvartira sotib oldi!Bugun, 01:30Yulduz Usmonova saraton bilan kurashayotgan bolalar holidan xabar oldi (video)Yulduz Usmonova saraton bilan kurashayotgan bolalar holidan xabar oldi (video)Kecha, 17:49
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida