Saida Mirziyoyeva Prezident administratsiyasining “xodim” mushuklarini ko‘rsatdi (video)
Prezident Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva hayvonlarga nisbatan shafqatsiz munosabatga qarshi kurashish muhimligini ta’kidladi. U 28 iyundan boshlab hayvonlarga nisbatan shafqatsiz munosabat uchun javobgarlik kuchaytirilganini eslatdi.
Yangi tartibga ko‘ra, bunday holatlar uchun ma’muriy jarimalar miqdori oshirilgan. Ayrim holatlarda esa qoidabuzarlarga 15 sutkagacha ma’muriy qamoq jazosi ham qo‘llanishi mumkin.
Saida Mirziyoyeva zo‘ravonlikning har qanday ko‘rinishiga murosasiz munosabat jamiyat xavfsizligi va insoniy qadriyatlarni mustahkamlashda muhim ekanini qayd etdi. Uning ta’kidlashicha, har bir tirik mavjudotning qadri bor.
Shuningdek, u bolalarni kichik yoshidan hayvonlar va atrofdagilarga mehr-shafqat bilan munosabatda bo‘lish ruhida tarbiyalash zarurligini aytdi. Bu borada ota-onalarning mas’uliyati katta ekanini ham alohida ta’kidladi.
Videoda esa Saida Mirziyoyeva Prezident Administratsiyasining “xodimlari” deya hazil bilan atagan Yalpiz va Darxon ismli mushuklarni ham ko‘rsatdi. Mazkur lavha hayvonlarga mehr bilan munosabatda bo‘lish haqidagi fikrlarga o‘ziga xos iliq kayfiyat qo‘shgan.
…