Yaqin Sharq: Isroil va «Hizbulloh» o‘t ochishni to‘xtatish kelishuviga erishdi

·24·Dunyo
Yaqin Sharq: Isroil va «Hizbulloh» o‘t ochishni to‘xtatish kelishuviga erishdi

Yaqin Sharqdagi keskinlikni yumshatish yo‘lida muhim siyosiy siljish kuzatildi. AQSH va Qatar vositachiligida olib borilgan ko‘p tomonlama muzokaralar natijasida Isroil hamda Livanning «Hizbulloh» harakati o‘t ochishni to‘xtatish bo‘yicha kelishuvga erishdi.

Xalqaro kuzatuvchilar ushbu sulhni mintaqadagi yirik urush olovini o‘chirish va Vashington-Tehron munosabatlarini tartibga solish yo‘lidagi dastlabki jiddiy qadam sifatida baholamoqda.

Sulh xronologiyasi va asosiy voqealar

Vaziyatning rivojlanish zanjiri oxirgi kunlarda quyidagicha ko‘rinish oldi:

Sana

Voqea tafsiloti

17 iyun

AQSH va Eron o‘rtasida barcha frontlarda o‘t ochishni zudlik bilan to‘xtatishni ko‘zda tutuvchi masofaviy anglashuv memorandumi imzolandi.

19 iyun

Isroil va «Hizbulloh» kunning ikkinchi yarmidan boshlab o‘t ochishni to‘xtatish rejimiga rozilik bildirdi. Shveysariyadagi AQSH-Eron uchrashuvi esa Livandagi to‘qnashuvlar sababli qoldirildi.

Keyingi 60 kun

Tomonlar o‘zaro anglashuv asosida yakuniy tinchlik kelishuvini ishlab chiqishi lozim bo‘lgan muhim palla.

Kelishuv shartlari va yerdagi real vaziyat

Sulh kuchga kirgan bo‘lsa-da, front chizig‘ida to‘liq xotirjamlik kuzatilayotgani yo‘q. Vaziyatning muhim jihatlari quyidagicha:

  • Mudofaa armiyasining mavqei: Sulhga qaramay, Isroil mudofaa armiyasi (SAHAL) Livanning janubiy hududlarida o‘z pozitsiyalarini saqlab qoladi.

  • Isroil pozitsiyasi:

    «Agar ”Hizbulloh” hujum qilmasa, biz ham harbiy harakatlarni davom ettirmaymiz». — Yuqori lavozimli Isroil rasmiysi.

  • Ilk soatlardagi to‘qnashuvlar: Livan manbalari sulh boshlangan birinchi soat ichida Isroil tomonidan 10 dan ortiq havo zarbasi berilgani va dron hujumi oqibatida ikki kishi halok bo‘lganini da’vo qilmoqda. Isroil esa bu ayblovlarni rad etib, kelishuv buzilmaganini ta’kidlamoqda.

Katta siyosat: Vashington, Tehron va Tramp omili

Livandagi bu sulh ortida AQSH va Eron o‘rtasidagi yirik geosiyosiy savdo turibdi. «Hizbulloh» vakili Hasan Fadlallaning so‘zlariga ko‘ra, Eron AQSH bilan muzokaralarni davom ettirish uchun Livan frontida o‘t ochishni to‘xtatishni asosiy shart qilib qo‘ygan.

Hozirda vaziyat ikki tomonlama kutish rejimiga o‘tgan:

  • Tehron pozitsiyasi: Eron Tomonlar anglashuv memorandumining keyingi bosqichiga o‘tishdan oldin AQSH va’dalarining amaliy ijrosini ko‘rishni istamoqda.

  • Donald Tramp munosabati: Shveysariyadagi uchrashuv qoldirilganidan so‘ng, Tramp Eron rahbariyatini tanqid ostiga oldi va keyingi 60 kunlik jarayon qanday kechishini faqat Vashington belgilashini qat’iy ohangda bildirdi.

Ayni paytda ushbu 60 kunlik muhlat mintaqada mustahkam tinchlik o‘rnatilishi yoki to‘qnashuvlarning yangi kuch bilan avj olishini belgilab beruvchi hal qiluvchi davr bo‘ladi. Vaziyat rivojini kuzatishda davom etamiz.

IzroilXezbollaAQSHQatarEron
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ertaga noyob astronomik hodisa — eng uzun kun kuzatiladiErtaga noyob astronomik hodisa — eng uzun kun kuzatiladiBugun, 13:30Norvegiya AQSHga 1 tonnadan ortiq oziq-ovqat va o‘z oshpazini olib keldiNorvegiya AQSHga 1 tonnadan ortiq oziq-ovqat va o‘z oshpazini olib keldiBugun, 02:04“Tarvuzlar qo‘riqchisi” deb nom olgan mushuk internetni zabt etdi!“Tarvuzlar qo‘riqchisi” deb nom olgan mushuk internetni zabt etdi!Kecha, 23:17Rim yaqinidan topilgan qadimiy villa olimlarni hayratga soldiRim yaqinidan topilgan qadimiy villa olimlarni hayratga soldiKecha, 22:22Lukashenkoga kuniga 30 litr sut beradigan sigir sovg‘a qilindiLukashenkoga kuniga 30 litr sut beradigan sigir sovg‘a qilindiKecha, 22:19Uels sohillarida paydo bo‘lgan sirli ko‘k jonzotlar hayratga soldiUels sohillarida paydo bo‘lgan sirli ko‘k jonzotlar hayratga soldiKecha, 22:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi