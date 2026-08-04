Guseyn Gasanov ustidan sud hukmi o‘qildi

·0·Dunyo
Guseyn Gasanov ustidan sud hukmi o‘qildi

Rossiyada taniqli bloger Guseyn Gasanovga nisbatan sud hukmi o‘qildi. Moskvaning Presnenskiy tuman sudi uni jinoiy yo‘l bilan olingan daromadlarni legallashtirishda aybdor deb topib, sirtdan 4 yilga umumiy tartibli koloniyaga hukm qildi. Bu haqda bugun RIA Novosti ma’lum qildi.

Sud qaroriga ko‘ra, Gasanov Rossiya Jinoyat kodeksining 174.1-moddasi 4-qismi “b” bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topdi va unga 4 yilga ozodlikdan mahrum qilish va 1 million rubl miqdorida jarima soldi. Bundan tashqari, sud Guseyn Gasanovni ikki yilga veb-sayt boshqaruvi lavozimidan chetlashtirdi.

Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, Gasanov yakka tartibdagi tadbirkor sifatida faoliyat yuritgan davrida 175 million rubldan ortiq soliq to‘lamagan. Shuningdek, u 68 million rubldan ziyod mablag‘ni “Moskva-Siti” majmuasidan ko‘chmas mulk sotib olish bilan bog‘liq moliyaviy operatsiyalar orqali legallashtirganlikda ayblangan.

Binoda oldida qo‘llarini qovushtirib, qizil rangli hashamatli avtomobillar orasida turgan yigit.

Guseyn Gasanov Rossiyadagi mashhur blogerlardan biri hisoblanadi. U ijtimoiy tarmoqlardagi hazilomuz videolari, qimmatbaho avtomobillar o‘ynaladigan aksiyalari hamda pullik onlayn kurslari orqali keng auditoriyaga ega bo‘lgan.

Bloger 2025 yil 14 may kuni Moskvaning Chertanovskiy sudi Gasanovni mazkur ish doirasida sirtdan hibsga olish haqida qaror chiqargan edi. Keyinchalik prokuratura blogerga 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlashni so‘ragan. Biroq sud yakunda unga 4 yillik qamoq jazosini belgiladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Krishtianu va Jorjinaning to‘yiga Messi ham keladimi? Ro‘yxatda sir ko‘pKrishtianu va Jorjinaning to‘yiga Messi ham keladimi? Ro‘yxatda sir ko‘pBugun, 17:46Qozog‘istonda birinchi Amur yo‘lbarsi tabiatga qo‘yib yuborildiQozog‘istonda birinchi Amur yo‘lbarsi tabiatga qo‘yib yuborildiBugun, 17:30Ulkan “gril charxpalagi” videosi restoran yopilishiga sabab bo‘ldiUlkan “gril charxpalagi” videosi restoran yopilishiga sabab bo‘ldiBugun, 16:31Chorva talashi qonli to‘qnashuvga aylandi: traktor odamlar ustiga haydaldiChorva talashi qonli to‘qnashuvga aylandi: traktor odamlar ustiga haydaldiBugun, 16:28NASA Mars suratida sirli «yurayotgan odam»ni tasvirga oldimi?NASA Mars suratida sirli «yurayotgan odam»ni tasvirga oldimi?Bugun, 16:26Daniya malikasi Izabella 11 oylik harbiy xizmatni boshladiDaniya malikasi Izabella 11 oylik harbiy xizmatni boshladiBugun, 15:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi