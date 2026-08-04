Qozog‘istonda birinchi Amur yo‘lbarsi tabiatga qo‘yib yuborildi

·35·Dunyo
Qozog‘istonda birinchi Amur yo‘lbarsi tabiatga qo‘yib yuborildi
Qisqacha

Qozog'istonda Amur yo'lbarslari populyatsiyasini qayta tiklash loyihasi doirasida Umit nomli voyaga yetgan urg'ochi yo'lbars yovvoyi tabiatga qo'yib yuborildi. Uning harakatlarini kuzatish uchun maxsus GPS bo'yinbog'i taqilgan, joylashuvi va moslashuvi GPS hamda sun'iy yo'ldosh tizimlari orqali nazorat qilinadi. Ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya 2026 yil may oyida Qozog'istonga to'rtta Amur yo'lbarsini topshirgan.

Qozog‘istonda Amur yo‘lbarslari populyatsiyasini qayta tiklashga qaratilgan loyiha doirasida ilk yo‘lbars yovvoyi tabiatga qo‘yib yuborildi. Umit nomi berilgan voyaga yetgan urg‘ochi yo‘lbarsga harakatlarini kuzatib borish uchun maxsus GPS bo‘yinbog‘i taqilgan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, Rossiya 2026 yil may oyida Qozog‘istonga to‘rtta Amur yo‘lbarsini topshirgan. Ularning tabiatga qaytarilishi mamlakat hududida ilgari yashagan Turon yo‘lbarsining ekologik o‘rnini tiklash va yirtqichlar populyatsiyasini qayta shakllantirish loyihasining muhim bosqichlaridan biri hisoblanadi.

Mutaxassislar yo‘lbarslarning yangi muhitga qanday moslashayotganini doimiy ravishda kuzatib boradi. Ularning joylashuvi va harakatlari GPS hamda sun’iy yo‘ldosh tizimlari orqali nazorat qilinadi.

Loyiha muvaffaqiyatli amalga oshirilsa, kelgusida Qozog‘iston hududida Amur yo‘lbarslarining barqaror populyatsiyasini shakllantirish va tabiiy ekotizimdagi yirtqichlar rolini tiklash ko‘zda tutilmoqda.

Qozog'istonRossiyaUmit
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qirg‘izistonda marhumlarni krematsiya qilish taqiqlandiQirg‘izistonda marhumlarni krematsiya qilish taqiqlandiBugun, 18:00Guseyn Gasanov ustidan sud hukmi o‘qildiGuseyn Gasanov ustidan sud hukmi o‘qildiBugun, 17:47Krishtianu va Jorjinaning to‘yiga Messi ham keladimi? Ro‘yxatda sir ko‘pKrishtianu va Jorjinaning to‘yiga Messi ham keladimi? Ro‘yxatda sir ko‘pBugun, 17:46Ulkan “gril charxpalagi” videosi restoran yopilishiga sabab bo‘ldiUlkan “gril charxpalagi” videosi restoran yopilishiga sabab bo‘ldiBugun, 16:31Chorva talashi qonli to‘qnashuvga aylandi: traktor odamlar ustiga haydaldiChorva talashi qonli to‘qnashuvga aylandi: traktor odamlar ustiga haydaldiBugun, 16:28NASA Mars suratida sirli «yurayotgan odam»ni tasvirga oldimi?NASA Mars suratida sirli «yurayotgan odam»ni tasvirga oldimi?Bugun, 16:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi