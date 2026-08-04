Qozog‘istonda birinchi Amur yo‘lbarsi tabiatga qo‘yib yuborildi
Qozog'istonda Amur yo'lbarslari populyatsiyasini qayta tiklash loyihasi doirasida Umit nomli voyaga yetgan urg'ochi yo'lbars yovvoyi tabiatga qo'yib yuborildi. Uning harakatlarini kuzatish uchun maxsus GPS bo'yinbog'i taqilgan, joylashuvi va moslashuvi GPS hamda sun'iy yo'ldosh tizimlari orqali nazorat qilinadi. Ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya 2026 yil may oyida Qozog'istonga to'rtta Amur yo'lbarsini topshirgan.
Qozog‘istonda Amur yo‘lbarslari populyatsiyasini qayta tiklashga qaratilgan loyiha doirasida ilk yo‘lbars yovvoyi tabiatga qo‘yib yuborildi. Umit nomi berilgan voyaga yetgan urg‘ochi yo‘lbarsga harakatlarini kuzatib borish uchun maxsus GPS bo‘yinbog‘i taqilgan.
Ma’lumotlarga ko‘ra, Rossiya 2026 yil may oyida Qozog‘istonga to‘rtta Amur yo‘lbarsini topshirgan. Ularning tabiatga qaytarilishi mamlakat hududida ilgari yashagan Turon yo‘lbarsining ekologik o‘rnini tiklash va yirtqichlar populyatsiyasini qayta shakllantirish loyihasining muhim bosqichlaridan biri hisoblanadi.
Mutaxassislar yo‘lbarslarning yangi muhitga qanday moslashayotganini doimiy ravishda kuzatib boradi. Ularning joylashuvi va harakatlari GPS hamda sun’iy yo‘ldosh tizimlari orqali nazorat qilinadi.
Loyiha muvaffaqiyatli amalga oshirilsa, kelgusida Qozog‘iston hududida Amur yo‘lbarslarining barqaror populyatsiyasini shakllantirish va tabiiy ekotizimdagi yirtqichlar rolini tiklash ko‘zda tutilmoqda.
…