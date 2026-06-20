London yaqinida ikki yo‘lovchi poyezdi to‘qnashib ketdi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
19 iyun kuni Buyuk Britaniyada, Bedford shahri yaqinida ikki yo‘lovchi poyezdi ishtirokida temiryo‘l halokati yuz berdi.
Britaniya transport polisiyasi ma’lumotlariga ko‘ra, to‘qnashuv oqibatida poyezdlardan birining mashinisti halok bo‘lgan. Bundan tashqari, kamida 89 kishi turli darajada jarohat olgan bo‘lib, ulardan 11 nafari og‘ir ahvolda ekani aytilmoqda.
Voqea joyiga zudlik bilan qutqaruv xizmatlari, tez yordam brigadalari va huquq-tartibot organlari yetib kelgan. Jarohatlanganlarga birinchi tibbiy yordam ko‘rsatilgan hamda ular yaqin atrofdagi shifoxonalarga yetkazilgan.
Hodisa sabablarini aniqlash maqsadida maxsus tergov ishlari boshlangan. Mutaxassislar to‘qnashuvga nima sabab bo‘lganini o‘rganmoqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…