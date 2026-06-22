Qozog‘istonda do‘kon xodimasidan ruscha gapirishni talab qilgan ayol jarimaga tortildi

·35·Dunyo
Qozog‘istonda do‘kon xodimasidan ruscha gapirishni talab qilgan ayol jarimaga tortildi

Qozog‘istonning Olmaota shahridagi supermarketlardan birida yuz bergan til bilan bog‘liq mojaro ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘ldi. Do‘kon xodimasidan rus tilida javob berishni talab qilgan rossiyalik fuqaro ma’muriy javobgarlikka tortildi.

Ma’lum qilinishicha, voqea Small supermarketida sodir bo‘lgan. Xaridor ayol kassalardagi uzun navbatdan norozi bo‘lib, ma’muriyatdan izoh so‘ragan. Do‘kon xodimasi esa tez orada qo‘shimcha kassa ishga tushirilishini qozoq tilida tushuntirgan.

Biroq mazkur javob rossiyalik ayolni qoniqtirmagan. U xodimadan rus tilida gapirishni talab qilib, vaziyatni mobil telefon kamerasiga tasvirga olgan. Shunga qaramay, supermarket xodimasi vazminlikni saqlagan holda muloqotni davlat tilida davom ettirgan.

Keyinchalik ushbu video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, jamoatchilik e’tiborini tortdi. Holat huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan o‘rganib chiqildi.

Sud qaroriga ko‘ra, Galina Liss ismli rossiyalik ayolga jamoat joyida mojaro keltirib chiqarishi mumkin bo‘lgan xatti-harakatlari uchun 86,5 ming tenge miqdorida ma’muriy jarima tayinlangan.

AlmatyQozog'istonGalina LissSmall
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kelinni ko‘rib hushidan ketgan kuyov: to‘yda kutilmagan holat (video)Kelinni ko‘rib hushidan ketgan kuyov: to‘yda kutilmagan holat (video)Bugun, 11:59Masjid yaqinidagi boltali hujum jamoatchilikni larzaga soldiMasjid yaqinidagi boltali hujum jamoatchilikni larzaga soldiBugun, 11:45Osmono‘par binoda barpo etilgan o‘rmonOsmono‘par binoda barpo etilgan o‘rmonBugun, 10:48Ispaniya Bosh vazirining rafiqasi korrupsiya ishi bo‘yicha sud qilinadiIspaniya Bosh vazirining rafiqasi korrupsiya ishi bo‘yicha sud qilinadiKecha, 21:16Hindistonlik erkak o‘ziga atab soxta dafn marosimi o‘tkazdi (video)Hindistonlik erkak o‘ziga atab soxta dafn marosimi o‘tkazdi (video)Kecha, 20:35Nyu-Yorkda O‘zbekiston bayrog‘i tushirilgan poyezd ko‘pchilikni hayratga soldi (video)Nyu-Yorkda O‘zbekiston bayrog‘i tushirilgan poyezd ko‘pchilikni hayratga soldi (video)Kecha, 19:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi