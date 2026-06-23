Tokioda xavotirli holat: maktabda yong‘in chiqdi
Yaponiya poytaxti Tokio markazida joylashgan maktablardan birida kutilmagan yong‘in sodir bo‘ldi. Xabarlarga ko‘ra, yong‘in binodagi musiqa xonasida boshlangan bo‘lib, qisqa vaqt ichida tutun butun qavatga tarqalgan.
Hodisa paytida maktabda bo‘lgan qariyb 300 nafar o‘quvchi va o‘qituvchi tezkor ravishda evakuatsiya qilingan. Favqulodda xizmatlarning tezkor harakati tufayli katta fojianing oldi olindi. Shunga qaramasdan, 5 nafar kishi yengil tan jarohatlari olgani ma’lum qilinmoqda.
Dastlabki taxminlarga ko‘ra, yong‘inga elektr simlaridagi nosozlik yoki qisqa tutashuv sabab bo‘lgan bo‘lishi mumkin. Ayni paytda mutaxassislar voqea joyida tekshiruv ishlarini olib bormoqda va yong‘inning aniq sabablari o‘rganilmoqda.
Ushbu hodisa yana bir bor ta’lim muassasalarida xavfsizlik qoidalariga qat’iy rioya qilish qanchalik muhim ekanini eslatib o‘tdi.
…