Tokioda xavotirli holat: maktabda yong‘in chiqdi

·30·Dunyo
Tokioda xavotirli holat: maktabda yong‘in chiqdi

Yaponiya poytaxti Tokio markazida joylashgan maktablardan birida kutilmagan yong‘in sodir bo‘ldi. Xabarlarga ko‘ra, yong‘in binodagi musiqa xonasida boshlangan bo‘lib, qisqa vaqt ichida tutun butun qavatga tarqalgan.

Hodisa paytida maktabda bo‘lgan qariyb 300 nafar o‘quvchi va o‘qituvchi tezkor ravishda evakuatsiya qilingan. Favqulodda xizmatlarning tezkor harakati tufayli katta fojianing oldi olindi. Shunga qaramasdan, 5 nafar kishi yengil tan jarohatlari olgani ma’lum qilinmoqda.

Dastlabki taxminlarga ko‘ra, yong‘inga elektr simlaridagi nosozlik yoki qisqa tutashuv sabab bo‘lgan bo‘lishi mumkin. Ayni paytda mutaxassislar voqea joyida tekshiruv ishlarini olib bormoqda va yong‘inning aniq sabablari o‘rganilmoqda.

Ushbu hodisa yana bir bor ta’lim muassasalarida xavfsizlik qoidalariga qat’iy rioya qilish qanchalik muhim ekanini eslatib o‘tdi.

TokyoYaponiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fransiyada rekord darajadagi issiqlik 18 kishini olib ketdiFransiyada rekord darajadagi issiqlik 18 kishini olib ketdiBugun, 14:35Pasport bilan sotiladigan Darry Ring uzugi necha pul?Pasport bilan sotiladigan Darry Ring uzugi necha pul?Bugun, 14:18Do‘stini qutqarmoqchi bo‘lgan 8 yashar qahramonning jasadi topildiDo‘stini qutqarmoqchi bo‘lgan 8 yashar qahramonning jasadi topildiBugun, 11:42Kanada konida ikki milliard yillik suv topildiKanada konida ikki milliard yillik suv topildiBugun, 11:35Messi uchun rekord haykal: Argentinada 26 metrlik ulkan yodgorlik ochildiMessi uchun rekord haykal: Argentinada 26 metrlik ulkan yodgorlik ochildiKecha, 22:35Nyu-York metrosida O‘zbekiston vagoniNyu-York metrosida O‘zbekiston vagoniKecha, 22:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi