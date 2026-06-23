Britaniyadagi 1200 yillik afsonaviy daraxt nobud bo‘ldi

·0·Dunyo
Britaniyadagi 1200 yillik afsonaviy daraxt nobud bo‘ldi

Britaniyadagi eng qadimiy va ulkan daraxtlardan biri — Shervud o‘rmoni hududida o‘sgan mashhur Katta eman daraxti qurib qoldi. Mutaxassislar uning yoshi qariyb 1200 yilga teng bo‘lganini ta’kidlamoqda.

Ekspertlar fikricha, daraxtning nobud bo‘lishiga bir necha omillar sabab bo‘lgan. Jumladan, yillar davomida uning tabiiy tuzilishiga aralashuvlar, ildiz atrofi tuprog‘ining sayyohlar oqimi tufayli zichlashib ketishi hamda keskin iqlim o‘zgarishlari, xususan, 2022 yil yozida qayd etilgan rekord darajadagi issiq harorat salbiy ta’sir ko‘rsatgan.

Mazkur eman daraxti afsonaviy Robin Gud nomi bilan chambarchas bog‘liq. Rivoyatlarga ko‘ra, u daraxt tanasida zamburug‘lar ta’sirida hosil bo‘lgan ulkan kovakda yashiringan.

Chigal shox-shabbalar fonida ikki kishi jiddiy qiyofada turibdi.

Daraxtning bugungi nomi 1790 yilda mayor Xeyman Ruk tomonidan yozilgan kitobdan so‘ng keng tarqalgan. Aynan shu asardan keyin ushbu maskan sayyohlar e’tiborini torta boshlagan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, daraxt tanasi tarixiy yodgorlik sifatida saqlab qolinadi. U kelgusida qo‘ng‘izlar, zamburug‘lar, qushlar va boshqa ko‘plab tirik mavjudotlar uchun tabiiy boshpana vazifasini bajaradi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ayollar uchun pensiya yoshi yana oshiriladi: yangi tartibAyollar uchun pensiya yoshi yana oshiriladi: yangi tartibBugun, 14:46Pikasso kartinasi narkosavdogarlar uyida qanday paydo bo‘ldi?Pikasso kartinasi narkosavdogarlar uyida qanday paydo bo‘ldi?Bugun, 14:44Fransiyada rekord darajadagi issiqlik 18 kishini olib ketdiFransiyada rekord darajadagi issiqlik 18 kishini olib ketdiBugun, 14:35Pasport bilan sotiladigan Darry Ring uzugi necha pul?Pasport bilan sotiladigan Darry Ring uzugi necha pul?Bugun, 14:18Tokioda xavotirli holat: maktabda yong‘in chiqdiTokioda xavotirli holat: maktabda yong‘in chiqdiBugun, 14:00Do‘stini qutqarmoqchi bo‘lgan 8 yashar qahramonning jasadi topildiDo‘stini qutqarmoqchi bo‘lgan 8 yashar qahramonning jasadi topildiBugun, 11:42
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi