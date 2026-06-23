Rossiyada firibgarlarga ishongan ayol o‘z uyiga o‘t qo‘yib yubordi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Rossiyaning Chelyabinsk shahrida ayol firibgarlarning aldoviga uchib, o‘z kvartirasiga o‘t qo‘ydi.
Ma’lum bo‘lishicha, firibgarlar unga katta miqdorda sug‘urta puli olishi mumkinligini aytib ishontirgan. Ayol avval ularga 40 ming rubl o‘tkazgan, keyin esa ularning ko‘rsatmasi bilan uyini yoqib yuborgan.
Yong‘in vaqtida firibgar telefon orqali ayolning harakatlarini boshqarib turgan. Xonani tutun qoplagach, ayol tashqariga chiqqan.
Qutqaruvchilar yong‘inni tezda bartaraf etgan. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…