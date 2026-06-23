Birorta ham jarima yozolmagan robot politsiyachi ishdan olindi
AQSHda qiziqarli holat kuzatildi — 10 oy davomida birorta ham huquqbuzarlikni qayd etmagan robot politsiyachi xizmatdan chetlatildi.
DubBot nomli ushbu robot Ogayo shtatining Dublin shahrida avtoturargohlar hududida patrullik qilgan. Uning asosiy vazifasi qoidabuzarliklarni aniqlash, shubhali vaziyatlarni qayd etish va xavfsizlikni nazorat qilishdan iborat edi.
Biroq deyarli bir yilga yaqin faoliyati davomida robot birorta ham qoidabuzarlikni aniqlamagan. Natijada shahar ma’muriyati loyiha samaradorligini past deb baholab, uni xizmatdan olib tashlashga qaror qilgan.
Mutaxassislarning ta’kidlashicha, robot texnik jihatdan to‘g‘ri ishlagan, ammo amaliy foyda bermagan. Ushbu loyiha uchun qariyb 67 ming dollar sarflangan.
Qizig‘i shundaki, bu DubBot bilan bog‘liq birinchi muvaffaqiyatsizlik emas. 2024 yilda Nyu-Yorkda ham aynan shu turdagi robot zinadan ko‘tarila olmagani sababli xizmatdan chetlatilgan edi.
Mazkur holat sun’iy intellekt va robot texnologiyalarining real hayotdagi samaradorligi hali ham sinov bosqichida ekanini yana bir bor ko‘rsatdi.
…