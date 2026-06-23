Birorta ham jarima yozolmagan robot politsiyachi ishdan olindi

·47·Dunyo
Birorta ham jarima yozolmagan robot politsiyachi ishdan olindi

AQSHda qiziqarli holat kuzatildi — 10 oy davomida birorta ham huquqbuzarlikni qayd etmagan robot politsiyachi xizmatdan chetlatildi.

DubBot nomli ushbu robot Ogayo shtatining Dublin shahrida avtoturargohlar hududida patrullik qilgan. Uning asosiy vazifasi qoidabuzarliklarni aniqlash, shubhali vaziyatlarni qayd etish va xavfsizlikni nazorat qilishdan iborat edi.

Biroq deyarli bir yilga yaqin faoliyati davomida robot birorta ham qoidabuzarlikni aniqlamagan. Natijada shahar ma’muriyati loyiha samaradorligini past deb baholab, uni xizmatdan olib tashlashga qaror qilgan.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, robot texnik jihatdan to‘g‘ri ishlagan, ammo amaliy foyda bermagan. Ushbu loyiha uchun qariyb 67 ming dollar sarflangan.

Qizig‘i shundaki, bu DubBot bilan bog‘liq birinchi muvaffaqiyatsizlik emas. 2024 yilda Nyu-Yorkda ham aynan shu turdagi robot zinadan ko‘tarila olmagani sababli xizmatdan chetlatilgan edi.

Mazkur holat sun’iy intellekt va robot texnologiyalarining real hayotdagi samaradorligi hali ham sinov bosqichida ekanini yana bir bor ko‘rsatdi.

AQSHDublinOhioNew YorkDubBot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Belgiya “Tolibon” vakillariga bir kunlik viza berdiBelgiya “Tolibon” vakillariga bir kunlik viza berdiBugun, 15:25Tramp qurol zaxiralari kamaygani sabab mudofaa gigantlarini yig‘moqdaTramp qurol zaxiralari kamaygani sabab mudofaa gigantlarini yig‘moqdaBugun, 15:21Rossiyada firibgarlarga ishongan ayol o‘z uyiga o‘t qo‘yib yubordiRossiyada firibgarlarga ishongan ayol o‘z uyiga o‘t qo‘yib yubordiBugun, 14:54Britaniyadagi 1200 yillik afsonaviy daraxt nobud bo‘ldiBritaniyadagi 1200 yillik afsonaviy daraxt nobud bo‘ldiBugun, 14:48Ayollar uchun pensiya yoshi yana oshiriladi: yangi tartibAyollar uchun pensiya yoshi yana oshiriladi: yangi tartibBugun, 14:46Pikasso kartinasi narkosavdogarlar uyida qanday paydo bo‘ldi?Pikasso kartinasi narkosavdogarlar uyida qanday paydo bo‘ldi?Bugun, 14:44
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi