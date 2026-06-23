Ayollar yaratgan dunyoga ta’sirli kashfiyotlar
Dunyo tarixiga nazar tashlasak, insoniyat taraqqiyotiga katta hissa qo‘shgan ko‘plab ayollar mavjud. Ularning kashfiyotlari bugungi kunda ham hayotimizning ajralmas qismiga aylangan. Quyida ana shunday buyuk ayol ixtirochilar va ularning muhim yangiliklari haqida so‘z yuritamiz.
Xedi Lema (1942 yil)
Xedi Lema hozirgi kunda biz kundalik hayotda foydalanib kelayotgan Wi-Fi, Bluetooth va GPS texnologiyalarining asosini yaratgan ixtirochi sifatida tanilgan. Uning kashfiyoti zamonaviy aloqa tizimlarining rivojlanishiga katta turtki bo‘lgan.
Jozefina Kokreyn (1886 yil)
Jozefina Kokreyn ayollar hayotini ancha yengillashtirgan muhim qurilma — idish yuvish mashinasini ixtiro qilgan. Bu yangilik uy-ro‘zg‘or ishlarini avtomatlashtirishda katta qadam bo‘lgan.
Marion Donovan (1951 yil, patent olingan)
Marion Donovan yosh bolalar uchun zamonaviy tagliklar yaratish g‘oyasini ilgari surgan va shu orqali onalar hayotini ancha qulaylashtirgan ixtirochi hisoblanadi.
Meri Anderson (1903 yil)
Meri Anderson avtomobillar uchun old oyna tozalagichini ixtiro qilgan. Bu yangilik haydovchilar xavfsizligini oshirishda katta ahamiyatga ega bo‘lgan.
Ada Lavleys (1843 yil)
Ada Lavleys tarixda birinchi dasturchi ayol sifatida tanilgan. U kompyuter dasturlash asoslarini ilk bor ilmiy tarzda tushuntirib bergan shaxs hisoblanadi.
Margaret Vilkoks (1893 yil)
Margaret Vilkoks avtomobillar uchun isitish tizimini ixtiro qilgan bo‘lib, bu texnologiya hozirgi kunda ham mashinalarda keng qo‘llaniladi.
…