Ayollar yaratgan dunyoga ta’sirli kashfiyotlar

·31·Dunyo
Ayollar yaratgan dunyoga ta’sirli kashfiyotlar

Dunyo tarixiga nazar tashlasak, insoniyat taraqqiyotiga katta hissa qo‘shgan ko‘plab ayollar mavjud. Ularning kashfiyotlari bugungi kunda ham hayotimizning ajralmas qismiga aylangan. Quyida ana shunday buyuk ayol ixtirochilar va ularning muhim yangiliklari haqida so‘z yuritamiz.

Xedi Lema (1942 yil)

Hedy Lamarrning qora-oq rangdagi klassik portreti.

Xedi Lema hozirgi kunda biz kundalik hayotda foydalanib kelayotgan Wi-Fi, Bluetooth va GPS texnologiyalarining asosini yaratgan ixtirochi sifatida tanilgan. Uning kashfiyoti zamonaviy aloqa tizimlarining rivojlanishiga katta turtki bo‘lgan.

Jozefina Kokreyn (1886 yil)

Jozephina Kokreyn va u ixtiro qilgan idish yuvish mashinasi yonma-yon tasvirlangan.

Jozefina Kokreyn ayollar hayotini ancha yengillashtirgan muhim qurilma — idish yuvish mashinasini ixtiro qilgan. Bu yangilik uy-ro‘zg‘or ishlarini avtomatlashtirishda katta qadam bo‘lgan.

Marion Donovan (1951 yil, patent olingan)

Ayol portreti, tagliklar va dorda osilgan oq matolar kollaji.

Marion Donovan yosh bolalar uchun zamonaviy tagliklar yaratish g‘oyasini ilgari surgan va shu orqali onalar hayotini ancha qulaylashtirgan ixtirochi hisoblanadi.

Meri Anderson (1903 yil)

Oq-qora suratda jilmayib turgan ayol va klassik avtomobilning bir qismi tasvirlangan.

Meri Anderson avtomobillar uchun old oyna tozalagichini ixtiro qilgan. Bu yangilik haydovchilar xavfsizligini oshirishda katta ahamiyatga ega bo‘lgan.

Ada Lavleys (1843 yil)

Dasturlash kodi fonida Ada Lavleysning portreti tasvirlangan.

Ada Lavleys tarixda birinchi dasturchi ayol sifatida tanilgan. U kompyuter dasturlash asoslarini ilk bor ilmiy tarzda tushuntirib bergan shaxs hisoblanadi.

Margaret Vilkoks (1893 yil)

Ayol portreti va 1893-yilga tegishli avtomobil isitgichi patenti chizmasi.

Margaret Vilkoks avtomobillar uchun isitish tizimini ixtiro qilgan bo‘lib, bu texnologiya hozirgi kunda ham mashinalarda keng qo‘llaniladi.

Hedy LamarrJosephine CochraneMary AndersonAda LovelaceMarion Donovan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

22 soatlik parvoz: Sidney–London yo‘nalishi tarixga kiradi22 soatlik parvoz: Sidney–London yo‘nalishi tarixga kiradiBugun, 16:45Filippinda dahshatli hodisa: maktabda otishmaFilippinda dahshatli hodisa: maktabda otishmaBugun, 16:22Belgiya “Tolibon” vakillariga bir kunlik viza berdiBelgiya “Tolibon” vakillariga bir kunlik viza berdiBugun, 15:25Tramp qurol zaxiralari kamaygani sabab mudofaa gigantlarini yig‘moqdaTramp qurol zaxiralari kamaygani sabab mudofaa gigantlarini yig‘moqdaBugun, 15:21Birorta ham jarima yozolmagan robot politsiyachi ishdan olindiBirorta ham jarima yozolmagan robot politsiyachi ishdan olindiBugun, 15:02Rossiyada firibgarlarga ishongan ayol o‘z uyiga o‘t qo‘yib yubordiRossiyada firibgarlarga ishongan ayol o‘z uyiga o‘t qo‘yib yubordiBugun, 14:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi