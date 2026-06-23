Inson qoldiqlarini to‘plab ovqat tayyorlab yegan erkak ushlandi

·71·Dunyo
Inson qoldiqlarini to‘plab ovqat tayyorlab yegan erkak ushlandi

Vengriyada jamoatchilikni larzaga solgan holat yuzasidan tergov ishlari davom etmoqda. Mamlakat poytaxti Budapesht shahrida inson qoldiqlarini to‘plab yurganlikda gumon qilingan 30 yoshli erkak qo‘lga olindi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, u shifoxonada sanitariya xodimi sifatida faoliyat yuritgan. Huquqni muhofaza qiluvchi organlarga uning ish joyi va yashash manzilida inson tana qismlarini saqlayotgani haqida xabar kelib tushganidan so‘ng tezkor tekshiruv boshlangan.

Tergovchilar gumonlanuvchining xonadonini ko‘zdan kechirganida dahshatli manzaraga duch kelgan. Tintuv davomida bosh suyaklari, qo‘l va oyoq suyaklari, shuningdek inson yuzi terisidan tayyorlangan rekonstruksiya namunasi aniqlangan. Ayrim suyaklar chamadon ichida saqlangan bo‘lsa, bankalardan birida yurakka o‘xshash a’zo ham topilgan.

Mutaxassislar mazkur a’zo insonga yoki hayvonga tegishli ekanini aniqlash uchun ekspertiza tayinlagan.

So‘roq jarayonida erkak inson tana qismlarini yig‘ib kelganini tasdiqlagan. Uning aytishicha, bunday anatomik materiallarga qiziqishi yuqori bo‘lgan. Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, gumonlanuvchi ayrim holatlarda ushbu qoldiqlardan ovqat tayyorlab iste’mol qilganini ham tan olgan.

Huquq-tartibot idoralari fikricha, u inson qoldiqlarini ish joyidan hamda Vengriya va Slovakiya hududidagi qarovsiz qabristonlardan qazib olish orqali qo‘lga kiritgan bo‘lishi mumkin.

Tergov doirasida uning kompyuter texnikasi, mobil qurilmalari, ma’lumot saqlash vositalari va boshqa elektron jihozlari musodara qilingan. Ayni vaqtda topilgan barcha inson qoldiqlari sud-tibbiy ekspertizadan o‘tkazilmoqda.

HungaryBudapestSlovakia
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qozog‘iston O‘zbekistondan pomidor importini bir haftaga chekladiQozog‘iston O‘zbekistondan pomidor importini bir haftaga chekladiBugun, 22:28Ayollar yaratgan dunyoga ta’sirli kashfiyotlarAyollar yaratgan dunyoga ta’sirli kashfiyotlarBugun, 17:1522 soatlik parvoz: Sidney–London yo‘nalishi tarixga kiradi22 soatlik parvoz: Sidney–London yo‘nalishi tarixga kiradiBugun, 16:45Filippinda dahshatli hodisa: maktabda otishmaFilippinda dahshatli hodisa: maktabda otishmaBugun, 16:22Belgiya “Tolibon” vakillariga bir kunlik viza berdiBelgiya “Tolibon” vakillariga bir kunlik viza berdiBugun, 15:25Tramp qurol zaxiralari kamaygani sabab mudofaa gigantlarini yig‘moqdaTramp qurol zaxiralari kamaygani sabab mudofaa gigantlarini yig‘moqdaBugun, 15:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi